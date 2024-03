Un parque escultórico al aire libre recortado sobre las hoces del Jalón

En un cerro, sobre una de las hoces que el Jalón ha trazado sobre la roca durante milenios, la pequeña pedanía de Embid de la Ribera, perteneciente a la ciudad de Calatayud, se prepara para acoger un parque escultórico que, una vez concluido, contará con hasta una veintena de obras en el entorno de la ruinosa ermita de San Miguel. Bajo el impulso desde hace dos años de la Asociación Cultural La Noguerilla, radicada en la propia localidad, ya hay dos trabajos en proceso -uno de ellos a falta de labores de remate- y otro pendiente de iniciarse en los próximos días. El objetivo: ensalzar la historia local y a quienes la crearon.

"El pueblo siempre ha estado marcado por el ferrocarril y por la cuarcita del Cámbrico, que se extraía de las canteras de la zona en grandes cantidades, entre finales del siglo XIX y mediados del XX para adoquinar grandes ciudades como Zaragoza o Barcelona", explica Miguel Ángel Gil Andaluz, presidente de la entidad promotora e impulsor de la iniciativa. En este sentido, todas las piezas guardarán como rasgo común el uso principal de piedra de la zona "aunque se puedan combinar con otros materiales, como el hierro", puntualiza Gil.

Lo hace señalando el trabajo ya casi finalizado de Giuseppe Strano. Se trata de dos figuras de unos dos metros de altura que representan los cercanos picos de El Almeno y Noguerilla, a los cuales ha ido dando forma, primero en su taller, y en los últimos días sobre el propio terreno. "Es un trabajo muy minucioso y todavía le queda acabarlo, porque también va a simbolizar lo que es el propio pueblo de Embid", detalla Gil. A este respecto, valora que "el espejo es Genalguacil, que es un museo en sí mismo" y asume que "hay más ejemplos".

"Puede ser un granito de arena para fomentar otras actividades, ya que hay dos casas rurales y el entorno es magnífico", subraya Gil. En su caso, con varias décadas de experiencia, se afana durante estos días en dar forma a una esfera elaborada con mortero de cemento y piedra de un metro y ochenta centímetros de alto, que estará atravesada por un rail y que contará con una oquedad. "He querido unir un túnel, el viento… Además, quiero que durante los equinoccios los rayos de sol que atraviesen el agujero se proyecten cerca de la carretera", cuenta.

Para ello, esperará unos días y recurrirá a una aplicación informática para trazar estudiar el recorrido solar. Es un trabajo no exento de dureza, por las inclemencias, ya que "estos días hacía un viento que casi no se podía estar de la fuerza que tenía", pero también por el material. "Cuento con un molde para guiarme y darle la forma esférica, pero es complicado, porque no son lajas. Son piedras y hay que buscar cómo hacerlo", asevera. Hasta el momento, la iniciativa artística ha contado con muy poco respaldo en lo económico.

Este apoyo se sustenta, principalmente, en las aportaciones de los integrantes de la Noguerilla, en la colaboración de vecinos que han prestado maquinaria y materiales y una subvención de 400 euros del Ayuntamiento de Calatayud. "El proceso burocrático ha sido muy costoso y menos mal que el suelo es de propiedad municipal", reconoce Gil Andaluz. De esta forma, asume que el camino tiene un horizonte en el largo plazo y que para ello buscarán el respaldo de más instituciones, como el Gobierno de Aragón. "Solicitamos unas ayudas y nos quedamos a las puertas", indica.

En los próximos días, el zaragozano Gerardo Gil, tras los preparativos en el taller, se embarcará en la construcción de su obra. "Queremos que año tras año el proyecto vaya creciendo y si llega alguna ayuda podremos avanzar más rápido. Si no, dependerá de la voluntad de los socios", asume Gil, nacido en Barcelona, con raíces en el pueblo, asentado desde hace años en Zaragoza y ligado en lo artístico al ámbito de la cerámica y en lo profesional como técnico de actividades al Centro Superior de Investigaciones Científicas.

Otros de los objetivos que se plantean encima de la mesa es mejorar el acceso a la superficie que ocupa el propio parque escultórico, que en la actualidad es campo a través, y consolidar -e incluso reconstruir- alguna parte de la propia ermita de San Miguel.