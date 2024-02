María de Ávila: 35 años de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes

La figura de María de Ávila ha sido una de las más importantes del mundo de la danza clásica a nivel mundial y, aunque nació en Barcelona, Zaragoza fue su casa durante más de 60 años. En la capital aragonesa fundó su escuela y desarrolló su trabajo enseñando lo que mejor sabía hacer a generaciones de bailarines que han alcanzado fama internacional. En su escuela se formaron reconocidos bailarines como Víctor Ullate o Arantxa Argüelles y fundó la compañía de Ballet Clásico y el Joven Ballet María de Ávila.

A lo largo de su carrera fue distinguida con un gran número de premios, pero uno de los más importantes reconocimientos que recibió fue la Medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes que le fue concedida en febrero de 1989, hace ahora 35 años. HERALDO se hacía eco de este reconocimiento en un reportaje de la periodista Carmen Puyó y hablaba con la homenajeada horas después de que le fuese otorgado.

“La ex directora del Ballet Nacional, que en la actualidad mantiene una actividad incansable en el estudio de danza que tiene en Zaragoza, manifestó que se sentía ‘feliz, con una gran alegría y muy satisfecha de que se acuerden de mí y de mi trabajo. No puedo negar que me siento muy orgullosa de tener una medalla que también ha sido concedida a otras importantes personalidades de la cultura española”, escribía Puyó en las páginas de este diario.

Entrevista a la bailarina María de Ávila en HERALDO al recibir la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1989. Archivo Heraldo de Aragón

Trabajo y más trabajo

De Ávila, que seguía en activo desde su escuela de Zaragoza hablaba así de su día a día: “Mi vida es trabajo y trabajo. Voy al estudio a las diez de la mañana, paro dos horas para comer, de dos a cuatro, y luego estoy hasta las siete o las ocho de la tarde, así siempre. Esta es mi vida y es lo que más feliz me hace”, afirmó en la entrevista.

“Me sigo relacionando con todas las que fueron mis alumnas, con todas las que ahora triunfan por ahí: me telefonean, me escriben... Las quiero a todas, es como si tuviera muchas hijas. Y le doy gracias a Dios por haberme dado este camino y la posibilidad de hacer este trabajo, por permitirme seguir trabajando. en el mundo maravilloso de la danza”, proseguía. En 2011, tres años antes de su fallecimiento, su hija Lola de Ávila le haría otro regalo cuando fue ella la galardonada con la misma distinción que había recibido su madre años atrás.

María de Ávila murió el 27 de febrero de 2014, hace ahora 10 años. “Es, probablemente, la maestra de danza más importante del siglo XX en España. Triunfó en Madrid, en el Ballet Clásico Nacional y en Ballet Español entre 1983 y 1987, y en Zaragoza, donde fundó en 1989 el Joven Ballet María de Ávila”, escribía el periodista Antón Castro, a modo de obituario.

“Solía decir que las claves del trabajo son la honestidad, la sensatez, la vocación y el esfuerzo indesmayable. ‘El cerebro es el mejor músculo’, repetía”, recordaba de ella Castro. “Consideraba que su disciplina artística era la madre de las artes ‘porque reúne y resume la literatura, la música, el movimiento, el color, la expresión, la plasticidad, la belleza…’”, enumeraba. “Creyó en la excelencia, fue inconformista y buscó una y otra vez, en cada una de sus funciones y de sus clases, la musicalidad, el temblor y la ligereza del ángel”, concluía Castro, en su último adiós.