Joe Crepúsculo: "Yo no soy grande, pero tengo una canción grande"

Todo artista de cierto impacto popular suele tener un himno que le identifica, un tema que no puede dejar fuera de sus repertorios en directo. Hay quien acaba aborreciéndolos, reclamando más atención para el resto de su producción, mientras que otros se limitan a disfrutar del hecho y mantienen intacta la llama del amor por su creación más luminosa.

El catalán afincado en Madrid Joe Crepúsculo, que cuenta con un arsenal de temazos, pertenece al segundo grupo: este sábado, para celebrar la primera década de vida de ‘Mi fábrica de baile’ (hit del álbum ‘Baile de magos’, de 2013), se acerca este sábado 2 de marzo a La Casa del Loco de Zaragoza. Será a las 21.30, y la entrada vale 16,65 euros en Wegow; desde luego, promete ser una fiesta en toda regla.

Para ese tema que le puso en el parnaso de los artistas bailongos de este país, Joe solo tiene parabienes. “Estos 10 años se han ido muy rápido; después de los 30 empieza la vorágine, pestañeas y ha pasado una década. Además, si tienes la suerte de viajar y tocar mucho, como me ha ocurrido, todavía va más rápida la cosa. ¡Aquí me tenéis! Intento mantenerme en la música, seguir diciendo cosas que valgan la pena”.

Volviendo al tema fabril y bailón, Joe Crepúsculo incide en la reacción de sus públicos. “Es una maravilla que suenen los primeros compases de la canción y a la gente ya se le muevan los pies; ‘Mi fábrica de baile ha sido fundamental para llegar a tanta gente, así que lejos de ser una cadena pesada para mí, es un placer que exista. Los grandes artistas tienen grandes canciones; yo no soy grande, pero tengo una canción grande y un puñado de muy buenas canciones. No me puedo quejar”.

Zaragoza, una tercera casa

‘Crepus’, vecino y amigo del zaragozano Alberto Riazuelo en Madrid, tiene muchos lazos afectivos con la capital zaragozana. “Ahí anda Alberto con sus cacharros y su Magnus Imperial Club. Además, está en otros proyectos muy chulos, como el que va a hacer con Calavera. Es un fenómeno”.

El barcelonés ha venido mucho a tocar a Zaragoza. “Me acuerdo con ilusión de los primeros conciertos con Tarántula. Zaragoza fue de los primeros sitios fuera de Cataluña en los que tocamos, antes que en Madrid: fue en la antigua Lata de Bombillas. Luego fuimos a tomar algo al Kezka, el bar rockabilly. He seguido yendo a vuestra ciudad y siempre me lo paso muy bien”.

‘Crepus’ no abjura de su manifiesta curiosidad por los nuevos sonidos, aunque pone un puntito somarda a la valoración. “Rosalía me alucina, Tangana también, han salido cosas muy chulas en los últimos años. Soy de los que piensa que hay que estar atento a lo que se hace ahora, aunque lo mire en la distancia como a los patos en el estanque, siendo un señor mayor ya. Oigo de todo: en el mundo de la electrónica me gusta mucho Chromeo, por ejemplo, no vienen a España en la actual gira pero me escaparé a verles a algún punto de Europa. También disfruto de cosas más ‘mainstream’ como Oliver Heldens”.

Mientras tanto, el autor de ‘Mi fábrica de baile’ va preparando nuevo disco. “Sí, ando con calma en eso, nunca había sido así; antes juntaba cinco canciones y ya quería poner fecha de lanzamiento. Ahora estoy dejando que las canciones reposen, y me gusta. Este año, además, voy bien de fechas de conciertos y festivales, tengo bacalao para repartir”.