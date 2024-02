Mauricio Aznar vuelve a pasear con su bici por Zaragoza

Este pasado miércoles, las aceras de una de las principales arterias del centro de la capital aragonesa, el paseo de la Independencia, se llenaron de estrellas azules que desde su colocación están llamando la atención de los viandantes. Algunas se acompañan de frases y versos como “Mil amigos tuve yo, ahora solamente tengo dos, el primero es el tabaco, el otro esta jodida tos” “Migas, uva y vino por los que se han ido, y yo maldigo la ciudad”. Estos cuerpos celestes no han tardado en ser identificados gracias a su rápida propagación en las redes sociales y a las búsquedas en Google. Quizá una de ellas, situada al principio de Independencia, en la acera de los impares, daba una pista reveladora: “Ya no puedo darte el corazón, iré donde quieran mis botas”. Pertenece a la canción ‘Apuesta por el rock'n'roll' una de las canciones de Más Birras, el grupo zaragozano que lideró Mauricio Aznar en los 80 y 90.

Este jueves, además, se han colocado unos cubos frente a la entrada de los cines Palafox que anuncian el estreno de la película ‘La estrella azul’, de Javier Macipe, que se estrena en cines comerciales este 23 de febrero. El día anterior habrá un preestreno con coloquio en la sala 4 de los Palafox el que participará el director zaragozano (las entradas de platea se han agotado y quedan pocas del anfiteatro).

“En todo este tiempo íbamos anotando, soñando ideas y todas ellas las hemos materializado. Cuando he visto los cubos y el paseo lleno de estrellas me parecía mentira que hayamos conseguido esto -ha explicado Javier Macipe, que esta mañana se ha acercado a los cines Palafox, donde se estrenará su filme-. Estoy muy emocionado por la repercusión que ha conseguido. Me llegan por todas partes fotos de las estrellas y esa es la intención. Que toda la ciudad se entere de que existe este película y que la vayan a ver al cine”.

El cineasta desea que llegue el día del estreno porque "hay mucha expectación. Ahora mismo es agobiante ser yo -bromea-. Todo el mundo me pregunta, todo el mundo está nervioso por ver la peli”.

La obra de Joaquín Macipe y Daniel Elena se ha instalado a la altura del cine Palafox HA

El estreno comercial de este largometraje inspirado en la vida del músico zaragozano Mauricio Aznar llegará a casi un centenar de salas españolas, y está previsto su estreno comercial en Argentina en primavera.

Pero las sorpresas promocionales de este largometraje no terminan aquí. Este jueves se ha instalado en el paseo de la Independencia, en la entrada de los cines Palafox, una escultura a tamaño natural de Mauricio Aznar y su bici, una imagen muy presente en la memoria de quienes conocieron al músico zaragozano y de los zaragozanos que veían al artista circular con su vehículo por la ciudad, en un tiempo en el que se veían muy pocos ciclistas en la ciudad. El conjunto escultórico es obra de Joaquín Macipe y Daniel Elena.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha participado en un acto en el que se ha descubierto esta obra, y que ha contado con la asistencia del director Javier Macipe; la hermana de Mauricio Aznar, Inge Aznar; los escultores Daniel Elena Bueno y Joaquín Macipe, y el director de Márquetin de Heraldo, Roberto Isasi. Junto a la escultura, hasta comienzos de marzo estarán también disponibles imágenes de la película frente al Palafox y en los cubos audiovisuales situados junto al cine, en la plaza de España y en la Plaza de Aragón.

“Como todo lo que rodea a ‘La estrella azul’, el proyecto viene de muy atrás. Cuando mi hermano empezó a pensar en la película, una de las primeras cosas que me dijo es que le encantaría la posibilidad de que en Zaragoza hubiera una escultura de Mauricio de cuerpo entero con la bicicleta. Es una imagen que yo tenía en la cabeza desde el primer momento”, explica el escultor Joaquín Macipe, hermano del director de la película.

El escultor cogió el guante, aunque le iba dando largas a su hermano. “Es un proyecto que técnicamente se me quedaba muy grande porque aunque soy escultor no había trabajado a esos niveles y andaba buscando la mejor fórmula para hacerla. Coincidió que en este proceso conocí a Daniel Elena, que sí que había hecho obras de esta categoría, tienen una trayectoria muy interesante, había hecho obras figurativas tanto en Teruel como en Calanda como en Alcañiz y le propuse hacerla juntos”

Inge Aznar, Javier Macipe, Daniel Elena, Joaquín Macipe, Sara Fernández y Roberto Isasi, junto a la escultura de Mauricio Aznar Ayuntamiento de Zaragoza

A Elena le fascinó el proyecto y juntos empezaron a trabajar en la obra. En los últimos meses han terminado de darle forma en el taller de Daniel Elena, en Alcañiz, cada uno aportando su arte la escultura que desde este jueves luce en el centro de Zaragoza. Está realizada en resina de poliéster, pero la idea es que pudiera hacerse en un material más definitivo, como es el bronce.

"Acepté la propuesta enseguida porque me parece un proyecto interesantísimo y así fuimos desarrollando la idea de lo que tenía que ser la obra”, ha explicado Elena.

Una curiosidad: dentro de la escultura está la primera guitarra acústica de Javier Macipe, que ha servido de base para dar forma a la que en la obra escultórica lleva Mauricio Aznar a la espalda.

La obra permanecerá unos días en el paseo de la Independencia a la vista de todos los viandantes y luego tendrá un destino aún no precisado. Bien merecería ocupar un lugar destacado en el centro de la ciudad y convertirse en uno de los símbolos -ahora que vivimos tan entregados a Instagram- de la capital aragonesa.

"Es una pieza que tiene su entidad propia para convertirse en algo emblemático en esta ciudad, no solo porque representa a un gran músico y poeta, sino porque la escultura en sí misma es una obra preciosa. Es una de esas cosas tan bonitas que han ocurrido al hilo de esta película que ha implicado, prácticamente, a toda la ciudad, y a muchos artistas. Todo el rato imagino lo contento que estaría Mauricio viendo que se produzcan actos artísticos y actos de amor inspirados por su figura”, ha expresado el cineasta.

Macipe ha añadido que "es muy emocionante porque representa a una persona que quiero y admiro, y a la que se le da un lugar protagonista en la ciudad porque quizá en vida no tuvo el reconocimiento que ahora se le está dando. Y es muy emocionante porque uno de los dos escultores es mi hermano Joaquín, y se ha hecho con un esfuerzo y un cariño enorme. Al final, lo que se percibe por todas partes es muchísimo amor".

“La verdad es que vamos de sorpresa en sorpresa. La primera fue que viniera un fan de Mauricio a decir que tenía un proyecto que era hacer una película basada en su vida y en su obra -ha contado Inge Aznar, hermana de Mauricio-. Y después de tantas vicisitudes como ha habido con la película, estamos muy emocionados porque hemos visto que Javier no ha flaqueado y ha mantenido intacto un entusiasmo que nos ha transmitido a todos”.

“En Zaragoza hay mucha gente que sabe quién era Mauricio, pero las nuevas generaciones, después de tanto tiempo, se entiende que no lo conozcan o que hayan oído hablar lejanamente de él. Espero que esto sirva para revalorizar su figura como artista aragonés y zaragozano”, ha concluido.