Así ha sido el inesperado triunfo de Rick Astley en el festival de Glastonbury

El que tuvo retuvo. Aunque lo tenga sea prácticamente un 'one hit wonder', es decir, aunque sea propietario de un éxito que lo marcaría para siempre, eclipsando prácticamente su posterior carrera musical. Hablamos de Rick Astley, el autor y cantante del inmarcesible 'Never gonna give you up', ese clásico ochentero que este músico de escasa corpulencia pero enorme voz popularizó en el año 1987.

Su grave tesitura volvió a sonar este sábado en el mastodóntico festival británico de Glastonbury donde, en medio de un mar de estrellas (Guns'n'Roses, The Sparks -que salieron a tocar con Cate Blanchett-, Arctic Monkeys, Elton John o Cat Stevens), Astley salió al escenario a una hora de las consideradas 'malas' entre los acordes de la banda sonora de 'La guerra de las galaxias' y demostrar que la fuerza estaba con él.

Ver a toda esta gente dándolo todo con Rick Astley cantando Never Gonna Give You Up me hace recobrar un leve optimismo por la humanidad. pic.twitter.com/5j2yR9GQhV — JTurnleft 🌈🌾 (@JturnIeft) June 24, 2023

Al mediodía, con un inhabitual sol del plomo más propio de la costa española que de la campiña inglesa, Astley protagonizó un concierto masivo y curiosamente intergeneracional en el que demostró que es algo más que su canción más famosa. Un 'Never gonna give you up' del que, y eso le honra, nunca ha renegado.

Rick Astley la cantó, claro está, enardeciendo a la audiencia, que la coreó de principio a fin. Pero además tocó otras melodías de su repertorio y, sobre todo, hizo una versión del 'Hihgway to hell' de AC/DC que a estas horas del domingo es viral en las redes sociales, junto a la actuación en la que interpreta su canción de cabecera y otros 'covers' de The Smiths.

No obstante, desplegó sentido del humor e ironía al anunciar poco después: "No soy idiota, también voy a tocar mi nueva canción". También hizo reír al público al disculparse por su indumentaria -un traje-, que le dificultó algo tocar la batería en el tema de AC/DC.

"Tengo 51 años y es ahora cuando me hago fan de Rick Astley", reconocía un tuitero.