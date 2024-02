Santiago Auserón traerá por fin a Zaragoza su película documental 'Semilla del son' en el seno del festival Retina

El Festival de Cine y Música Retina comienza su séptima andadura en Zaragoza este 20 de febrero. En su programación, que incluye una docena de actividades, destaca el estreno en Zaragoza del documental de Santiago Auserón ‘Semilla del son’, dirigido por el canario Juanma V. Betancourt, que aborda los viajes espirituales del zaragozano a Cuba por medio de una estancia reciente en la isla antillana.

La circunstancia del año bisiesto se aprovecha para programar esta película (estrenada en la última Seminci, hace tres meses) el 28 y 29 de este mes de febrero; el primer día en la Filmoteca y el segundo, en el edificio del Grupo San Valero, con proyección y charla entre Auserón y el músico oscense Juanjo Javierre, punta de lanza actual en el mundo de las bandas sonoras.

La Filmoteca, el museo Pablo Serrano, el edificio del Grupo San Valero en la plaza de Santa Cruz, el Laboratorio Audiovisual de Zaragoza, el Teatro del Mercado y el auditorio de Caixafórum en Zaragoza conforman el grupo de sedes de Retina.

Música y maestros

Las sesiones de música en directo redefiniendo las bandas sonoras de ciertas películas son la seña de identidad del festival. Comenzarán el 22 de febrero en el Teatro del Mercado con la actuación de Quatermass, que pondrán música a ‘Están vivos’ (John Carpenter, 1988). Este grupo local se ha creado especialmente para la ocasión, uniendo a músicos de trayectorias en bandas como Kyoto, Calavera, Bad Diode o Naos.

Al día siguiente, en el mismo espacio, llega el turno para Isla Kume, quien hará lo propio con ‘El agua’ (Elena López Riera, 2022), donde este dúo de productores, multiinstrumentistas y cantantes sorprenderán con su universo de electrónica, hip hop, instrumentación clásica (cello y viola) y pop más vanguardista.

El sábado 24 de febrero, en la misma ubicación, el zaragozano Lostin Milo interpretará música en directo durante la proyección de ‘Eduardo Manostijeras’ (Tim Burton, 1990), con su sello inconfundible cargado de emociones y existencialismo. Al día siguiente, será el turno de Betacam que se encargará de crear la banda sonora para ‘El espíritu sagrado’ (Chema García Ibarra, 2021). Detrás de Betacam está Javier Carrasco, músico cántabro curtido en bandas como Templeton, Rusos Blancos o acompañando a Tulsa o La Bien Querida.

El viernes 1 de marzo está sección se trasladará al Caixafórum donde Víctor Coyote & Javi Álvarez interpretarán en directo sobre la película ‘El crack’ (José Luis Garci, 1981), un oscuro neo-noir ambientado en Madrid y Nueva York que se encuentra entre los grandes clásicos del cine patrio y que, cuatro décadas después de su estreno, buscarán rejuvenecer con este tratamiento de electroshock sonoro.

La última cita será el sábado 2 de marzo, también en el auditorio de Caixaforum donde la banda madrileña Ombligo pondrá la banda sonora a ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’ (Pedro Almodóvar, 1984) con su música lúdica y festiva, jovial, rebosante de energía que une folclore balcánico con el bolero y el swing con ciertos toques de jazz contemporáneo.

Por otro lado, la sección Doc, tendrá como sede la Filmoteca de Zaragoza y está dedicada al documental musical. Se podrá disfrutar el 21 de febrero de ‘Little Richard: I am everything’ (Lisa Cortes, 2023) y, posteriormente, de ‘PJ Harvey: A dog called money (Seamus Murphy, 2019), donde el galardonado fotógrafo investiga el proceso creativo detrás de la creación de ‘The hope six demolition’ (2016) de la artista inglesa. También se verá 'Crock of gold' (Julien Temple, 2020), con el recién fallecido líder de The Pogues Shane McGowan en el foco.

Coloquios formativos

En la voluntad de aunar entretenimiento con experiencias edificantes en la parcela del aprendizaje, Retina propone en su sección Foro un coloquio sobre la música de ‘La Mesías’ de Los Javis, que mantendrá el día 27 en el Pablo Serrano el dúo Hidrogenesse (responsable de este trabajo) y el propio Javierre.

El 28 de febrero, el edificio Grupo San Valero acogerá ‘El arte de lo legal. Cómo proteger tus derechos como creador’, en la que intervendrán Javier Lasheras, Juanjo Javierre y Lorenzo Cortés. El 2 de marzo, en el Laboratorio Audiovisual de Zaragoza, se impartirá el taller ‘Creación experimental de música para cine’, impartido por la compositora y docente Maite Arroitajauregi, Goya a la mejor banda sonora original por ‘Akelarre’, de Pablo Agüero (2020).

Retina lleva siete ediciones en Zaragoza y ha exportado su fórmula a otroas ciudades españolas, desde Barcelona a Gijón, Logroño, Madrid, San Sebastián, Sevilla o Valencia. En esta cita zaragozana, las entradas para las películas con música en directo podrán adquirirse en la web del festival (festivalretina.com). Tendrán un coste de 12€ en el caso de los eventos programados en Teatro del Mercado y 6€ en los que acogerá CaixaForum Zaragoza. El acceso a los eventos de las secciones Foro y Doc será libre hasta completar aforo.