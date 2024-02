La gran noche de Juan Antonio Bayona y 'La sociedad de la nieve' en los Premios Goya

‘La sociedad de la nieve’, la cinta de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia aérea de Los Andes de 1972, fue este sábado la triunfadora de la 38ª edición de los Goya con 12 premios –de los 13 a los que aspiraba-, incluidos los de mejor película y mejor dirección. Es la primera vez que un filme de Bayona se lleva el Goya a mejor película, algo que no había conseguido con ‘Un monstruo viene a verme’ (2017) ni con ‘Lo imposible’ (2013), con las que sí se había llevado los de mejor dirección.

Mientras, ‘20.000 especies de abejas’, ópera prima de Estibaliz Urresola, que llegó a la gala como la más nominada con 15 candidaturas, se fue de Valladolid, donde se celebró la gala, con tres premios –mejor dirección novel, guión original y actriz de reparto para Ane Gabarain.

Y ‘Robot Dreams’, la historia de animación de Pablo Berger, ganó dos premios, el de su categoría de animación, y el de mejor guión adaptado, el único que perdió la película de Bayona. Ese premio impidió a Bayona lograr el pleno de todas las nominaciones, algo que no ha conseguido hasta ahora ninguna película en la historia de los Goya. Pero se fue como la gran triunfadora de la edición con los premios a mejor filme, dirección, vestuario, efectos especiales, maquillaje y peluquería, actor revelación (Matías Recalt), fotografía, sonido, dirección artística, dirección de producción, música y montaje.

Basada en el libro homónimo de Pablo Vierci, ‘La sociedad de la nieve’ recoge los testimonios de los 16 supervivientes del accidente del avión estrellado el 13 de octubre de 1972 en la cordillera de Los Andes y que trasladaba a un equipo de rugby desde Montevideo a Chile. De sus 45 ocupantes, 12 murieron en el impacto y otros 17 no sobrevivieron a las duras condiciones climáticas, la falta de alimentos y las heridas a lo largo de los 72 días que pasaron en la nieve antes de ser rescatados.

La película, coproducida por Netflix, relata las dificultades y profundos dilemas a los que se enfrentaron aquellos jóvenes uruguayos para sobrevivir, incluida la antropofagia, y contó con la implicación en el proyecto de los verdaderos protagonistas. Está nominada al Oscar a mejor película internacional.

La gala, por lo demás, tuvo mucho de reivindicativo. Fue la propia Ana Belén, una de las presentadoras, quien abrió fuego al principio al reclamar la condena de “todos los abusos y violencia sexual. Hay que revisar de manera profunda las estructuras que lo permiten”. Pero ya antes muchas actrices, en la alfombra roja, posaron ante los fotógrafos con un paipay con el lema ‘Se acabó’.

Valladolid, 10 feb (EFE).- José Coronado, ganador del Goya a Mejor Actor de Reparto, ha dicho que se siente un privilegiado por poder trabajara como trabaja y que llevarse este premio, cuya nominación compartía con Martxelo Rubio, Juan Carlos Vellido, Áles Bredemühl y Hugo Silva, ha significado comerse la guinda del pastel. Coronado ha confesado sentirse muy feliz. EFE

La protesta del campo

No fue el único acto reivindicativo. A la gala asistieron el presidente y la vicepresidenta del Gobierno, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y, por eso cientos de personas se congregaron a las puertas de la Feria de Valladolid al grito de ‘La agenda 2030 hunde el campo’. Y, también, Pedro Almodóvar, los nominados e invitados a la ceremonia rechazaron las críticas de Vox contra el sector y, como coincidieron en señalar varios de los asistentes, “de subvencionados, nada”. Así se expresaron en respuesta a unas declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

Los presentadores de los Premios Goya 2024 fueron, además de la actriz y cantante Ana Belén, los actores, productores, directores y guionistas Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como ‘Los Javis’. Ana Belén, auténtica leyenda del cine español, ha sido nominada a los Goya en cinco ocasiones y recibió el Goya de Honor en 2017. Los Javis son dos de los realizadores audiovisuales del momento, arrasando en esta temporada de premios con su serie ‘La Mesías’, estrenada el año pasado en Movistar+. Y los tres rindieron un emotivo homenaje a Concha Velasco, fallecida hace un par de meses, interpretando ‘Mamá, quiero ser artista’ y ‘Una chica yé-yé’.

Susi Sánchez, vicepresidenta de la Academia del Cine, incidió en su discurso en el eslogan de la noche: “Queremos mostrar nuestra solidaridad con las víctimas y condenar los abusos. Queremos espacios de respeto. Se acabó el abuso de poder y la violencia contra las mujeres”.

Sigourney Weaver, de verde y negro, muy elegante antes de la ceremonia Reuters

Uno de los momentos más emocionantes de la noche lo protagonizó la actriz Sigourney Weaver, que recogió el Goya Internacional, y que tuvo palabras de agradecimiento a su dobladora española, María Luisa Solá: “Bill Murray siempre me dice que mis interpretaciones ganan en español por mi dobladora”, reveló. Weaver, que contó que “a veces, navegando por esta industria me he encontrado algunos monstruos”, tuvo también palabras de elogio para la película de Bayona. “Es inspiradora por su delicadeza y belleza”, dijo.

Otro momento emotivo de la gala lo protagonizó Claudia Pinto (su equipo le cantó el ‘Cumpleaños feliz’) cuando recogió el premio al mejor documental por ‘Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías’. La cineasta aprovechó su intervención para reclamar mayor atención a los enfermos de alzheimer. La actriz Carme Elías padece esta enfermedad, y Claudia ha asegurado que documentará su tránsito por ella hasta el final. La mejor película iberoamericana, la chilena ‘La memoria infinita’ también tiene el alzheimer como protagonista.

Amaia Romero, que ha debutado como actriz en la mencionada ‘La Mesías’, David Bisbal, Estopa, María José Llergo, India Martínez, Niña Pastori, Silvia Pérez Cruz y Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017, fueron los encargados de amenizar la velada con sus actuaciones.

El actor José Sacristán, galardonado con el Goya de Honor en 2022, ha lamentado las acusaciones de violencia sexual contra el cineasta Carlos Vermut, de quién ha querido defender su obra por encima de estas acusaciones. "Me parece un error sacrificar el trabajo de quien ha cometido un error", ha asegurado al ser preguntado al respecto a su paso por la alfombra rosa, a su llegada a los Premios Goya. Europa Press

Y en cuanto a la entrega de premios, la gala tuvo un ritmo muy medido en cuanto a los discursos y fluyó, aunque con cierta rigidez. Pero no impidió que destacados profesionales del cine español subieran al escenario para entregar algunas estatuillas. Lo hicieron las actrices Penélope Cruz, Carmen Machi, Elena Anaya, Marisa Paredes, Susi Sánchez y Bárbara Lennie; los intérpretes José Sacristán, Gael García Bernal o Eduard Fernández; y cineastas como Pedro Almodóvar y Carla Simón. Junto a ellos, directores y guionistas como Isaki Lacuesta, Alauda Ruiz de Azúa, Borja Cobeaga, Javier Fesser o la aragonesa Pilar Palomero.