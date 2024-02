Lista de ganadores de los Premios Goya 2024

Estos son los ganadores de la 38 edición de los Premios Goya 2024:

.- Mejor Película: 'La sociedad de la nieve'

.- Mejor Dirección: J.A. Bayona, por 'La sociedad de la nieve'.

.- Mejor Actriz Protagonista: Malena Alterio, por 'Que nadie duerma'.

.- Mejor Actor Protagonista: David Verdaguer, por 'Saben aquell'.

.- Mejor Guion Original: Estibaliz Urresola, por '20.000 especies de abejas'.

.- Mejor Guion Adaptado: Pablo Berger, por 'Robot Dreams'.

.- Mejor Actriz de Reparto: Ane Gabarain, por '20.000 especies de abejas'.

.- Mejor Película Europea: 'Anatomía de una caída' (Francia), de Justine Triet

.- Mejor Película Iberoamericana: 'La memoria infinita' (Chile), de Maite Alberdi

Valladolid, 10 feb (EFE).- José Coronado, ganador del Goya a Mejor Actor de Reparto, ha dicho que se siente un privilegiado por poder trabajara como trabaja y que llevarse este premio, cuya nominación compartía con Martxelo Rubio, Juan Carlos Vellido, Áles Bredemühl y Hugo Silva, ha significado comerse la guinda del pastel. Coronado ha confesado sentirse muy feliz. EFE

.- Mejor Actriz Revelación: Janet Novás, por 'O corno'.

.- Mejor Dirección Novel: Estibaliz Urresola, por '20.000 especies de abejas'.

.- Mejor Cortometraje de Animación: 'To bird or not to bird', de Martín Romero

.- Mejor Cortometraje Documental: 'Ava', de Mabel Lozano

.- Mejor Cortometraje de Ficción: 'Aunque es de noche', de Guillermo García López

.- Mejor Película Documental: 'Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias', de Claudia Pinto Emperador e Iván Martínez-Rufat

.- Mejor Película de Animación: 'Robot Dreams', de Ángel Durández, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé, Pablo Berger y Sandra Tapia

.- Mejor Música Original: Michael Giacchino, por 'La sociedad de la nieve'

.- Mejor Dirección de Producción: Margarita Huguet, por 'La sociedad de la nieve'

.- Mejor Dirección de Arte: Alain Bainée, por 'La sociedad de la nieve'

.- Mejor Sonido: Jorge Adrados, Oriol Tarragó y Marc Orts, por 'La sociedad de la nieve'.

.- Mejor Dirección de Fotografía: Pedro Luque, por 'La sociedad de la nieve'.

.- Mejor Montaje: Andrés Gil y Jaume Martí, por 'La sociedad de la nieve'

.- Mejor Actor Revelación: Matías Recalt, por 'La sociedad de la nieve'.

.- Mejor Maquillaje y Peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé, por 'La sociedad de la nieve'.

.- Mejores Efectos Especiales: Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro, por 'La sociedad de la nieve'.

.- Mejor Diseño de Vestuario: Julio Suárez, por 'La sociedad de la nieve'

.- Mejor Canción Original: Riboberta Bandini, por 'Te estoy amando locamente'.

.- Mejor Actor de Reparto: José Coronado, por 'Cerrar los ojos'