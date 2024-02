Sigue la alfombra roja y la gala de los Premios Goya 2024, en directo

Los Premios Goya 2024, que celebran su gala este sábado en la Feria de Valladolid. Los presentadores, Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Belén han asegurado a su paso por la alfombra fucsia de la gala que ésta será "un reflejo de la sociedad" y que "hay hueco para todos".

Preguntados por la presencia de representantes de Vox, por primera vez en unos Goya, Calvo ha citado al fallecido activista LGTBI y político socialista Pedro Zerolo que decía "usted en mi mundo sí cabe pero yo en el suyo no".

Los creadores de la serie 'La Mesías' han manifestado que su mera presencia, junto a la de Ana Belén, como presentadores, es "un acto reivindicativo" y "político".

Pero han querido poner el acento en la gala como una fiesta de homenaje al cine español. "Vamos a homenajear al cine español, lo que la gala es en su corazón y lo que nos mueve a estar aquí", ha dicho Ambrossi.

Ana Belén ha querido honrar también "a tantos compañeros" que han participado en los Goya con anterioridad.

"El cine nos cambió la vida y queremos honrar a esas películas y a los creadores que las hicieron", ha agregado Calvo.

En cuanto al contenido de la gala, se conocen ya algunas líneas generales. Los presentadores, Ana Belén, Javier Calvo y Javier Ambrossi, han avanzado que será un homenaje al cine español y esperan que en el futuro se recuerde la cita.

"Creo que la gala va a tener mucho de nuestro ADN. No va a ser una gala humorística, porque no somos humoristas. No hay nada que se salga de quienes somos. Todo va a ir a favor de la naturalidad, de la espontaneidad, de nuestro amor al cine, de los felices que estamos de formar parte de un mundo que siempre hemos admirado", han señalado en los días previas los tres presentadores.

De momento, han adelantado que Ana Belén cantará y 'Los Javis' previsiblemente se unirán a la actuación. También se han desvelado ya las actuaciones musicales que habrá en la ceremonio, con la presencia de artistas como Amaia, David Bisbal, Estopa, María José Llergó, India Martínez, Niña Pastori, Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral. Asimismo, recogerá el Goya internacional la actriz Sigourney Weaver y habrá un homenaje a Concha Velasco, fallecida el año pasado.

Los favoritos

En cuanto a los favoritos, 'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, '20.000 especies de abejas', de Estibaliz Urresola, 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice y 'Saben aquell', han copado el mayor número de candidaturas.

En concreto, '20.000 especies de abejas' lidera la carrera con 15 nominaciones, frente a las trece de 'La sociedad de la nieve'. En un escalón más abajo se encuentran 'Cerrar los ojos' y 'Saben aquell', con once cada una. 'Un amor', de Isabel Coixet, se ha colado también entre las favoritas con siete premios.

Los favoritos han copado también las categorías a mejor dirección y película. Por el 'cabezón' a mejor película competirán '20.000 especies de abejas', 'Cerrar los ojos', 'La sociedad de la nieve', 'Saben aquell' y 'Un amor'.

A mejor dirección optarán al Goya Víctor Erice ('Cerrar los ojos'), Elena Martín ('Creatura'), J.A. Bayona ('La sociedad de la nieve'), David Trueba ('Saben aquell') e Isabel Coixet ('Un amor').

A mejor actriz protagonista optarán al Goya Patricia López por '20.000 especie de abejas', María Vázquez por 'Matria', Malena Alterio por 'Que nadie duerma', Carolina Yuste por 'Saben aquell' y Laia Costa por 'Un amor'.

En el caso de mejor actor protagonista aparecen como candidatos Manolo Solo por 'Cerrar los ojos', Enric Auquer por 'El maestro que prometió el mar', David Verdaguer por 'Saben aquell', Hovik Keuchkerian por 'Un amor' y Alberto Amann por 'Upon entry. La llegada'.