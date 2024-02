La zaragozana Isabel Peña, guionista del corto documental ganador del Goya, 'Ava'

Sorpresa en la noche de los Goya para el cine aragonés. Cuando se ha revelado el galardón al mejor corto documental, la sonrisa correspondía a su directora, Mabel Lozano. La conocida presentadora de televisión lleva casi dos décadas trabajando en el séptimo arte como mentora y artesana de trabajos documentales centrados en la explotación sexual de las mujeres. En este caso, además, el premio tiene un importante componente zaragozano, ya que su coguionista (junto a la propia Lozano) es Isabel Peña.

La ganadora del 'cabezón' hace un año por el guión de 'As bestas', firmado junto a Rodrigo Sorogoyen, está detrás de este relato emocionante que se centra en una historia muy dura, estrenada el 25 de septiembre en la sede de la Academia de Cine de Madrid. El filme ya conquistó el premio al mejor cortometraje documental en el Cerdanya Film Festival y en muchos otros festivales: Elche, la Fila de Valladolid o Berja, entre otros. Este Goya recae en Lozano, pero aunque no se lleve una tercera estatuilla a casa tras las de 'El reino' y 'As bestas', sin duda supone un gran orgullo para la profesional zaragozana.

La película pone el foco en Mihaela, una chica rumana explotada sexualmente por su madre desde muy pequeña. La menor sufría además una discapacidad intelectual no diagnosticada: finalmente, su madre la vendió a un proxeneta español que la trajo a nuestro país, y la prostituía en el piso que compartían.

Peña empezó a sonar por la escritura de ‘Stockholm’, uno de los primeros pelotazos de Sorogoyen como director y coguionista. ‘Que Dios nos perdone’, ‘Madre’, 'El reino' o ‘Antidisturbios’, donde ejerció además de productora ejecutiva, son otros de sus trabajos más señalados.