Isabel Peña: "Cuando acabemos la película, Rodrigo y yo nos meteremos en una nueva serie"

La guionista zaragozana Isabel Peña, doble ganadora del Goya por ‘El reino’ (2018) y ‘As bestas’ (2022), fue premiada este martes 9 de enero junto a otras personalidades con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes correspondiente al año que acaba de terminar. Peña, que forma tándem creativo desde hace años con el guionista y director Rodrigo Sorogoyen, firmó un trabajo impresionante en ‘As bestas’, por el que recogió el Goya a principios de 2023.

La aragonesa también tiene en su currículum galardones en los premios Iris, los Feroz, los del Círculo de Críticos Cinematográficos, la Concha de Plata de San Sebastián, el de guión en el festival de cine de Hainan (China) y en el de Zaragoza hace 14 años por ‘Martina y la luna’.

Isabel Peña suele seguir la máxima picassiana sobre la inspiración, consistente en que ese regalo llegue al creador cuando esté trabajando. Lo mismo le ocurrió ayer con la noticia de este reconocimiento, tras recibir centenares de felicitaciones en su móvil. "Cuando trabajo suelo alejar el móvil, así que realmente me he enterado en un parón, cuando he visto la cantidad de mensajes que tenía" explicó, recalcando que "el de mis padres era el primero. Siempre son los primeros".

Nuevos proyectos a la vista

La guionista aragonesa está enfrascada en su próxima película con RodrigoSorogoyen. "El título, que lo tiene, prefiero no decirlo porque igual cambia –apuntaba– pero estamos ilusionados. Es una historia distinta, no tiene mucho que ver con el tipo de guión que hemos trabajado con anterioridad.Estamos huyendo del ‘thriller’ y nos cuesta un poco, la verdad, pero tenemos la esperanza de que sea para bien".

La locura generada por ‘As bestas’ en España, Francia y América Latina se ha extendido en el tiempo, pero el dúo Peña-Sorogoyen no se ha dejado arrastrar por esa marea. "Cuando sucede algo así, tan grande y tan bonito, hay que gestionarlo y el mejor modo es trabajar. Ya sabes que los procesos de las peliculas son muy largos, y realmente ya estábamos manos a la obra cuando ‘As bestas’ empezó a generar su terremoto. Ahí tocaba tener la cabeza lo más centrada posible".

Aunque es precavida a la hora de dar detalles de un trabajo en curso, Peña aclara que "siempre trabajamos con posibles intérpretes en la cabeza para cada papel, pero es como una lista de deseos y ya sabes que no siempre se hacen realidad. Ojalá que sí ocurra".

Luis Zahera, también premiado ayer, suele ser un fijo en esas listas. "No hemos hablado aún, pero tengo muchas ganas de felicitarlo. Sí he charlado un momento con Isa Campo, compañera guionista y también premiada hoy –por ayer–, nos hemos felicitado mutuamente".

Peña, que vive en Madrid desde hace tiempo, volvió a casa por Navidad para ver a la familia y ahora está de regreso en su base. De momento, no han llegado cantos de sirena de allende los mares; sí escuchó alguno desde Francia. "Hubo sus movimientos, pero ahora mismo estoy muy ocupada y en cuanto acabemos la película, Rodrigo y yo nos meteremos en una nueva serie; llevábamos tiempo tratando de sacarla adelante. El próximo año lo tengo muy definido aquí".

Una trayectoria impecable

El éxito de público y crítica ha premiado una carrera todavía corta debido a su edad (nació en 1983) e inmaculada en cuanto a rendimiento y eco. Es licenciada por la Universidad de Navarra en comunicación audiovisual y por la ECAM en la especialidad de guión.

En su filmografía, siempre como guionista y además de las películas ya citadas, destacan ‘Stockholm’, ‘Que Dios nos perdone’ o ‘Madre’, que fue primero corto y pasó luego a largo. En televisión también firmó el guión de ‘Antidisturbios’, donde ejerció además de productora ejecutiva.