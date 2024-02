Concha Velasco, Itziar Castro, María Jiménez o Carmen Sevilla, recordadas en los Premios Goya

La eterna chica 'ye ye' y la niña que soñaba con ser artista, la vallisoletana Concha Velasco, quien falleció el pasado 2 de diciembre, ha vuelto a casa por los Premios Goya a través de la interpretación que los presentadores de la gala, Ana Belén y los Javis -Javier Calvo y Javier Ambrossi, han hecho de estas dos míticas canciones.

Y el guiño que todos los vallisoletanos estaban esperando hacia una de sus hijas predilectas y embajadoras históricas de la ciudad llegó a mitad de la gala con una Ana Belén, que se ha despojado del abrigo para cantar un popurrí de la 'Chica Ye Ye' y '¡Mamá, quiero ser artista!', que tan ligadas estaban a Concha Velasco.

"Cada vez que he tenido un bajón he revisado sus trabajos y me he vuelto a ilusionar como una niña, con la misma vitalidad que una chica ye yé", ha expresado Ana Belén antes de interpretar junto a los Javis estos dos himnos del cine español que también han sido ampliamente aplaudidos por los asistentes.

Momento en el que se han recordado en los Premios Goya a los artistas y directores fallecidos. E. P.

Otros artistas recordados

Las actrices Itziar Castro, María Jiménez o Carmen Sevilla han sido algunas de las figuras de la cultura que han sido recordadas este sábado en el 'in memoriam' de la 38ª edición de los Premios Goya. Durante el homenaje a todos los compañeros fallecidos, la cantante Silvia Pérez y el cantante Salvador Sobral han interpretado una versión de 'Procuro olvidarte', canción compuesta por Manuel Alejandro.

Entre los artistas recordados, también han figurado el humorista Francisco Rodríguez Iglesias -conocido como Arévalo-, Francisco Ibáñez -el creador de Mortadelo y Filemón-, Antonio Gala, Mari Carmen y sus muñecos, Carlos Tena o Ventura Pons.

Asimismo, la Academia de Cine ha homenajeado la memoria de Carlos Pumares, Francisco de la Plaza, Tony Leblanc Jr, Luis Cantero, Miguel Barroso, Laura Gómez-Lacueva o Patricia Ferreira, entre otros.