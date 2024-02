Así es la incursión del pintor alagonés Diego Vicente en el mundo de la moda

Al alagonés Diego Vicente y al francés Anthony Azevedo la vida les juntó en un estudio en Madrid. Al primero en pleno proceso de un viaje artístico -que continúa- desde sus inicios de graffitero y después de muralista hacia la pintura en lienzo. Al segundo, poniendo en pie su propia marca de moda, tras años de experiencia y, entre otras cosas, pasar por el concurso ‘Maestros de la costura’ en su anterior edición.

"Hemos trabajado espalda con espalda mucho tiempo y siempre fantaseábamos con la idea de hacer algo juntos. Pero no teníamos muy claro qué. Sabíamos que nuestras disciplinas podían darse la mano, pero no acabábamos de verlo", cuenta Diego Vicente.

Eso de que ‘la vida escribe recta con reglones torcidos’ se cumplió en el caso de estos dos creadores que además son amigos. "Fue a raíz de una decisión vital de Azevedo, la de trasladarse a vivir a Los Ángeles, lo que hizo de chispa". Azuzados por el ‘ahora o nunca’, surgió finalmente lo que se había resistido "cuando teníamos todo el tiempo del mundo".

Como Diego intuía, "ha salido todo súper rodado y orgánico y ha sido maravilloso poderlo hacer". Se refiere a una pieza única, un diseño de Azevedo cuyo estampado ha sido creado ex profeso por el aragonés. No se trata exactamente de estampación, sino de un trabajo de pintado sobre el propio tejido, un algodón recio.

"Azevedo abocetó en papel una propuesta de traje que luego trasladó a lo que se denomina ‘la toile’, una especie de maqueta del vestido con tejidos en crudo. Esas formas ya tridimensionales me sirvieron de punto de mi partida para mi creación pictórica", explica Diego, quien revivió así de alguna manera sus inicios: "Uno de los tránsitos que más me ha costado, y creo que le pasa a todos los que venimos de pintar en la calle, es eliminar el punto de inspiración que supone, para pasar al cuadro en blanco en el que todo vale, todo cabe. En ese no tener limitaciones te ves mucho más limitado".

A su favor en el empeño: "Que Azevedo y yo hablamos el mismo lenguaje artístico". Esto es, curvas, círculos, líneas definidas. Un punto de partida con el que luego ambos experimentan "rompiéndolas, haciéndolas convivir o recortándolas, buscando desde la intuición un final inesperado".

El vestido de dos piezas que han creado juntos Azevedo y el aragonés Diego Vicente. Azvedo x Diego Vicente

En este caso se trata de un vestido único, un dos piezas con el que ambos creadores se dicen no adiós, sino hasta luego. "Nos ha ido tan bien que repetiría". "Nos hemos retroalimentado artísticamente", dice de esta pieza artística