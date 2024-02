El furor del 'skincare' para niñas: diez razones por las que es un juego peligroso

La fuerte influencia de las redes sociales a edades cada vez más tempranas tiene, entre otras muchas consecuencias, la adopción por parte de los niños de costumbres o aspiraciones más propias de los adultos. Entre los ejemplos más claros en los últimos tiempos está la de los cuidados cosméticos, cuya popularización tiene ya hasta término anglosajón de referencia: 'skincare'.

El fenómeno creciente, ha alcanzado un pico desde las pasadas navidades cuando miles de niñas (los roles sexistas se mantienen y en los niños es mucho menos común) incluyeron en la carta a los Reyes Magos o a Papa Noél un 'kit de skincare'. El mercado no es ajeno a la moda y tiendas tanto especializadas como de regalos ofrecen en sus estantes infinidad de productos de belleza pensados para niñas, con envoltorios que los hacen parecer un juguete. Sin embargo, no lo son en absoluto.

Ponerse determinadas cremas en la infancia tiene consecuencias indeseadas para la salud, como advierte la farmacéutica zaragozana Virginia Barrau, a cuya farmacia ya empiezan a llegar las primeras niñas que con no más de 10 años presentan quemaduras o dermatitis por el uso de estos productos. Barrau da hasta diez razones para avisar de que el 'skincare' no es un juego.

1) ¿Si no les damos a los niños medicamentos de adultos, por qué sí cremas cosméticas?

"El uso de cremas cosméticas en la infancia es como el de los medicamentos, campo en el que entendemos que hay para niños y para adultos. Como quiera que la piel es un órgano más del cuerpo (el más grande), hay que cuidarlo como tal. No porque su uso sea tópico o no se ingieran, ni siquiera porque sean de origen natural, una crema resulta inocua. Hay que recordar que muchas de las alergias que desarrollamos son a agentes naturales, como las gramíneas. Así que aunque los perfumantes sean naturales no dejan de ser alergénicos. Cuando en la farmacia vemos un producto específicamente recomendando para niños, es porque nos aseguramos de que ha cumplido una reglamentación mínima: sin perfumantes o con los conservantes adecuados. Es un error del mismo calado que cuando los adultos compran fotoprotectores de niños pensando que son más suaves. Realmente la cantidad de filtro es menor que la de adulto. Porque de lo que hablamos es de fórmulas adecuadas para cada edad, igual que un medicamento para niños no es suficiente para un adulto".

2) ¿Si no le preguntas a TikTok por un dolor de estómago, por qué sí para cuidarte la cara?

"Los niños no son sino un hijuelo de una obesión por el 'skincare' que es global. Entre la publicidad de la televisión, Tiktok, Instagram y la cantidad de muestras que llegan a nuestras manos, la gente acaba dándose 10.000 productos en la cara. Pero parece que en este terreno no existe la consideración de que sea un tema, también, de salud. ¿Si no le preguntas a TikTok qué hacer cuando te duele el estómago por qué le confías el cuidado de tu piel?".

3) No lo necesitan

"En el caso de los adultos, no por darse más cosas va uno a envejecer menos. El consejo deviene absurdo cuando hablamos de niñas, pero el caso es que los activos antiedad forman parte de ciertas rutinas que adoptan las más pequeñas. En general, lo que tiene que hacerse es llevar rutinas dermosaludables y con constancia, pero sobre todo, con productos específicos para lo que tu piel necesita. Si a tu piel le falta hidratación, le aportas hidratación, si le sobra sebo, algo para contrarrestrarlo, pero no todo junto y de manera desordenada. Y en el caso de una niña de 9 años, directamente es que no tiene que llevar ninguna rutina de belleza. Además del peligro inherente es un gasto inútil. A mi hija de 9 años le digo: "Tu única rutina de belleza es lavarte los dientes".

A mi hija de 9 años le digo: "Tu única rutina de belleza es lavarte los dientes"



"En el caso de los cosméticos para niños, como a veces no sabemos decir que no o lo vemos como algo inocuo no le damos la importancia que tiene"

​

​

4) La piel es un órgano que en el caso de los niños está en formación

"La piel es un órgano más del cuerpo más, que sufre. Algo que generalmente se explicita con picores o rojeces, es la manera que tiene de quejarse. La piel no es un lugar para experimentar. Hay que entender que una niña de 9 no tiene nada que ver con una de 14 o una joven de 24. Además y más importante, su piel está en formación, en crecimiento, exactamente como el resto de su cuerpo. La piel de una niña de 9 años es inmadura. Ya a corto plazo puede haber problemas si se la agrede".

5) No es un juego aunque se venda como tal

"En el caso de los cosméticos para niños, como a veces no sabemos decir que no o lo vemos como algo inocuo no le damos la importancia que tiene. Algo que se está alentando comercialmente, con productos sin ninguna calidad cosmética o farmacéutica pero muy atractivos desde el punto de vista del 'packaging'. Son además muy baratos, con lo que los padres no ven mayor inconveniente en comprarlo, como un capricho más, como un juguete. El mayor problema que hay en la cosmética es que llevan perfumantes y cuanto mas llevas más atractivos resultan... y más alergias causan".

6) Origen incierto de los productos

"Muchos de los productos cosméticos que se venden con envoltorios pensados para niños no suelen ir avalados por laboratorios de calidad contrastada o marcas cosméticas más o menos conocidas. De hecho, ninguna ha lanzado una línea específica, salvo las dedicadas a la protección solar o al tratamiento de enfermedades relacionadas con la sensibilidad dermatológica. Actualmente, hay niñas que se están poniendo cremas con colágeno, que no se empieza a perder hasta los 25".

"Hay niñas que se están poniendo cremas con colágeno, que no se empieza a perder hasta los 25"

​

​"El acné es un enfermedad. Y cuando tienes una enfermedad, ¿dónde vas? A un sanitario"

​

​"A nivel cotidiano se suele olvidar que, en realidad, la fotoprotección es el cuidado dermatológico más importante en los niños"

7) El cuidado de la piel en la infancia

"Una cosa es el cuidado de la piel y otra los conceptos que engloba la idea de 'skincare'. Está bien que desde pequeños entiendan que es importante tener una piel saludable. Algo que pasa por ejemplo por un jabón limpiador suave por la mañana, fotoprotección y, como mucho, y dependiendo del niño, una hidratante básica. En el caso del acné, la gran vía de entrada de las rutinas de cuidado de la piel a edades tempranas sucede lo mismo: no se puede dar cualquier crema o remedio que hayamos visto en las redes sociales. El acné es un enfermedad. Y cuando tienes una enfermedad, ¿dónde vas? A un sanitario".

8) La fotoprotección, esa gran olvidada

"Mientras crece la moda del 'skincare', paradójicamente y a nivel cotidiano se suele olvidar que, en realidad, la fotoprotección es el cuidado más importante desde el punto de vista de la piel al que se debe atender en el caso de un niño. Debe mantenerse tanto en verano como en invierno y de manera diaria, antes de salir a la calle. En el caso de los niños aragoneses, según zonas, se puede atender también a casos en general leves de dermatitis causados por el viento y el frío. Y siempre con cremas muy básicas".

9) Crecer antes de tiempo

"Los niños tienen que jugar con cosas de niños. Está bien que nos queramos cuidar, pero hasta cierto punto, ajenos a la presión social, no por belleza, sino por salud. Y es que solo desde una piel saludable podemos aspirar a tener una piel bella. Utilizar cremas al tuntún puede dañar la barrera de protección de la piel".

10) Ya se ven las consecuencias

"Los productos cosméticos están llegando al rostro de las niñas sin ningún tipo de control, lo que puede producir desde quemaduras a dermatitis que ya estamos viendo. Esto que hace 3 o 4 años lo veíamos lejos, pero desde las pasadas navidades ha sido una auténtica realidad".

