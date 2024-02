El DJ aragonés Álex Pardos desembarca en Dubái en la mayor fiesta latina del emirato

A sus 25 años, Álex Pardos (Zaragoza, 1998) está devorando un momento muy dulce. Este DJ y productor, que irrumpió en 2023 con su versión de ‘Moverse, maños, moverse’, ha iniciado una apasionante aventura en Dubái, donde ha sido contratado por los promotores de las fiestas Perreo XL, las más populares de la pujante temática latina en el país árabe. El vínculo se prolongará durante casi dos meses.

"Supone un espaldarazo para mi carrera, una recompensa a todo el sacrificio realizado estos años atrás. No solo es pinchar en el extranjero, sino pinchar en un lugar de referencia para el ocio nocturno mundial. Dubái tiene todo lo que puede permitirse. Es la ciudad del lujo, la ciudad que no duerme, la ciudad de las oportunidades... Quién sabe lo que nos puede deparar", explica emocionado.

El aragonés lleva unos días instalado en el emirato y sigue deslumbrado. "Es un país ostentoso lo mires por donde lo mires. Todo aquello que puedas imaginar lo vas a encontrar aquí, por muy incoherente que parezca. El Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, Palm Jumeirah, una isla artificial enorme y repleta de lujos... Hablando de zonas, lo que más impacta es el centro o Downtown y la Marina, próxima al mar, una de las más atractivas para los turistas. El paisaje está repleto de rascacielos y estructuras futuristas, casi todos iluminados o animados por espectáculos visuales cuando cae el sol», relata.

Una incursión turística que deja ya paso a su auténtico cometido, pinchar. El Marbaiya es el club en el que dejará su impronta, con fechas confirmadas para el 9, 16 y 23 de febrero y 1 de marzo. "Han apostado por mí los promotores de la fiesta Perreo XL, la fiesta latina de moda en la ciudad. Apuestan por la música reguetón y urbana y crean un ambiente único. Hace años que el movimiento latino domina la escena musical a nivel mundial. Ellos vieron en Dubái la oportunidad de ofrecer a la gente un producto exótico y exclusivo, de acuerdo con las tendencias musicales y culturales. Es una fiesta itinerante, que cambia de ubicación periódicamente para ofrecer algo nuevo y no caer en la monotonía. Además de Dubái, han mostrado interés en llevarme con ellos a otras partes del mundo", revela.

Referentes cercanos

Pardos, que es graduado en Lenguas Modernas por la Universidad de Zaragoza, siente el impulso por la música por transmisión familiar. "Mi familia proviene de la zona del Moncayo, donde siempre ha habido una tradición de eventos musicales, disco-móviles, raves, festivales... He tenido la suerte de tener referentes cercanos, como Alex & Giro o Urta & Navarro. Aunque puede que admires a determinados artistas internacionales, tener referentes en tu entorno más inmediato te ayuda a afrontar tu carrera de manera realista, a mantener los pies en la tierra", detalla.

Un camino, el de DJ, que arrancó con 16 años en su pueblo, Ainzón, en el X-Mas Festival. "Estaba bastante nervioso, pero jugar en casa siempre ayuda, había mucha gente cercana apoyándome", comparte. Y desde entonces, no ha cesado en su empeño. Un itinerario que le ha llevado ser contratado en la fiesta I Love Reggaeton de Londres, el 12 de octubre en un abarrotado Espacio Zity en las Fiestas del Pilar, em el Aprés-Ski Tiffany’s de Baqueira, en la Costa Dorada, en Galicia...

"Me encanta recorrer el territorio pinchando. Ya son prácticamente 10 años y he estado en muchos sitios. Ser DJ supone enfrentarse a una carrera de fondo, un proyecto a largo plazo, en el que, como en todo en la vida, habrá altibajos, pero acaba siendo exitoso si uno se mantiene firme y hace las cosas bien. La vida me ha traído ahora a Dubái y espero exprimirlo al máximo", concluye.