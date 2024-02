El día que Nebulossa tocó ante 12 personas en Zaragoza

¡Cómo cambia la vida de un artista en un abrir y cerrar de ojos! El dúo Nebulossa lo puede atestiguar. Su triunfo en el Benidorm Fest, que supone su participación en Eurovisión, ha disparado su popularidad y su canción 'Zorra' se ha convertido en un 'hit' con miles de reproducciones en las plataformas.

Mery Bas y Mark Dasousa son los protagonistas de esta historia de trabajo anónimo hasta alcanzar el ansiado reconocimiento de golpe y al por mayor. Un largo camino, ingrato en muchas ocasiones, que vivió un capítulo en Zaragoza el 18 de junio de 2022. Aquella noche se produjo su estreno en tierras aragonesas con un concierto en la sala Creedence para presentar su disco de debut 'Poliédrica'. La respuesta del público no fue la esperada: apenas 12 personas acudieron.

Mike Ramón, responsable de la dirección artística del local, estaba allí. "Me gusta hacer una programación abierta y variada. Contacté con Nebulossa porque me pareció interesante su propuesta. Vinieron con muchas ganas pero lamentablemente vino muy poca gente. No es algo excepcional. Cuando los grupos no son muy conocidos, cuesta animar al público. Pero a pesar de ello actuaron con mucha energía y fue una noche muy divertida", rememora.

Aquella visita creó un vínculo que se ha mantenido hasta nuestros días. "Esta misma mañana he hablado con Mery y le he dicho que lo que han hecho tiene mucho mérito. Me alegro de que hayan llegado a tener esta visibilidad tan importante tras haber picado tanta piedra. Han insistido e insistido hasta lograrlo, tal vez cuando menos lo esperaban. Hay artistas que se creen que el éxito les va a llover sin esfuerzo, no s su caso. Notas que son gente normal, natural...".

Tal es la confianza de Mike Ramón en Nebulossa que volvió a contratar a la formación levantina para un concierto que debía celebrarse el próximo 16 de marzo en el marco del ciclo Creedence Women. "Hace unos meses nos contactaron para informarnos de que debían cancelarlo porque iban a actuar en el Benidorm Fest y así se lo exigía la organización. Es una lástima porque, como les dije a ellos, me resistía a conformarme con que les fueran a ver solo 12 personas en Zaragoza y nos hacía mucha ilusión esa segunda oportunidad. Ya llegará. Ahora les toca disfrutar de Eurovisión y de esta fama tan merecida", explica el programador.

Mike Ramón, que pese a no ser seguidor del Benidorm Fest no se perdió el pasado sábado las votaciones a través de la televisión, celebra la conquista de Nebulossa también como un refrendo para la silenciosa pero esencial labor que realizan las salas de conciertos. "Sirve para que nos demos cuenta del trabajo que hay detrás de las salas, que damos espacio a las bandas para que puedan montar sus giras e ir creciendo. Muchas veces nos la jugamos porque no son nombres conocidos. En ocasiones sale bien y en otras mal, pero nos mueve esa apuesta por la música original, de creación propia", concluye.