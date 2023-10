'Moverse maños, moverse', el cántico de la Romareda suma versiones y salta a las pistas de baile

En los últimos meses, el cántico ‘Moverse, maños, moverse’ (verbo reflexivo, frase imperativa, preposición omitida, emoción incontenible) se ha popularizado en La Romareda. En las últimas semanas, además, ha conocido dos versiones catalogables en la facción más cañera del ‘dance’. El DJ de Ainzón Alex Pardos sacó la suya en los últimos días de septiembre y Erik Romero, otro profesional de los platos con ADN de Utebo, lo subió a sus plataformas el 5 de octubre. Se habló de una inminente lluvia de ‘beefs’, de pulso entre ambos, pero nada más lejos de la realidad. Las piezas tienen similitudes evidentes, así como detalles que las hacen únicas, y tocan la fibra fiestera a la parte más joven de la afición blanquilla.

Erik Romero -17 años en la profesión- detalla cómo decidió acometer el reto y dotar de muchas revoluciones al nuevo himno. “A final de temporada fui a La Romareda a ver un partido con un colega. Se despedía Zapater y fue muy emocionante: al oír el cántico pensé que podía ser genial llevarlo al hard dance. De hecho, en verano cogía el micro por los pueblos en las sesiones y al corear el ‘moverse’, la repuesta era increíble. No conocía aún a Dany BPM, aunque obviamente sí sabía de su trabajo y me pareció la persona ideal para hacer esta remezcla. La idea era clara: referencias muy de Zaragoza y del Real Zaragoza. Resulta que él vivió cinco años aquí y no hizo falta descifrarle las claves del cariño al equipo”.

Dany BPM abrazó enseguida la idea. “Probamos en el verano y decidimos lanzarlo de cara a las Fiestas del Pilar: así lo anunciamos. A finales de septiembre Álex subió su tema: nosotros lo sacamos días después. Al final, el resultado es bueno: se ha convertido en todo un himno para las pistas. La de Álex ha ido muy bien, la nuestra también: ahora mismo, sumando todas las plataformas, Dany y yo llevamos unas 200.000 visitas en apenas dos semanas”.

Erik Romero tiene su pico de popularidad con el tema ‘Bam bam’ en clave reguetonera: supera las 156.000 reproducciones solamente en Spotify. Con Álex, recalca, no hay el menor problema. “Qué va. Reposteé su anuncio, de hecho; él me mandó una nota de voz diciéndome que iba a sacar el tema. Todo ok, cuanto más se escuche ese himno, mejor. Somos dos maños haciendo algo chulo por nuestro Real Zaragoza. Él es el residente en un club contigo al GBN (Gabana(, donde yo trabajo en Zaragoza: el otro día acabamos juntos de fiesta. Cero problema”.