Ignacio Lasierra: "Escribo cuando siento que algo me atraviesa, me confunde y me da fuerza"

Ignacio Lasierra Pinto (Candasnos, Huesca, 1984) es guionista, director de cine y profesor del grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad San Jorge. Con su corto 'Parresia', que recibió numerosos premios, optó a los premios Goya de 2023. Actualmente trabaja en dos proyectos: 'Crecer', en torno a la vida de la joven estudiante, actriz y atleta Andrea Fandos, y prepara el largometraje 'Perseidas'. Acaba de debutar en la poesía con su libro 'Cuarentena' (La Fragua del Trovador).

Dice que ha estado, gracias a su madre, Aurora Pinto, siempre rodeado de poesía. ¿Puede concretarlo un poco más: qué leía, qué le leían, qué le interesaba?

No recuerdo que me leyeran poesía, pero siempre he tenido libros de poemas cerca. Luis Cernuda, José Hierro, Rubén Darío, y otros tantos, son nombres que empezaron a sonarme desde bien adolescente cuando empecé a curiosear estos libros que siempre estaban por la mesa del salón.

¿Por qué publica un cineasta, premiado en varios cortos (como ‘Parresia’) y en proceso de gestación de su primer largo ‘Perseidas’, un poemario como ‘Cuarentena’ (La fragua del trovador)? ¿Cómo fue el proceso de escritura y qué pretendía?

Supongo que, al final, uno lo hace por pura intuición. No creo que exista un motivo, sino más bien una necesidad de seguir relacionándome con el entorno. El proceso fue lento. Son poemas escritos a lo largo de varios años, intentando comprender ciertas emociones a través de los versos. Algo que se parece mucho a la escritura cinematográfica.

Usa el verso libre e incluso el soneto. ¿Es una exhibición, quiere probar algo, le atrae el soneto?

El soneto está dedicado a mi abuelo Ángel. Quería jugar un poco con las palabras. La estructura del soneto supongo que me atrae porque me encanta Joaquín Sabina, que escribió muchos. Y si me dices, libro y Sabina, lo primero que me viene a la cabeza es «soneto».

Llama la atención la estructura en cuatro partes o casi tiempos. ¿Es una huella musical, de cinefilia o de pura libertad?

Quería que el viaje del lector tuviera un rumbo marcado. Que atravesara portales que le llevaran de una parte del libro a otra. Los cuatro tiempos también me ayudaron a buscar la coherencia dentro de propio viaje.

La primera parte se titula ‘Destierro’. Y digamos que es más bien triste, al menos en cuanto a ánimo. ¿Por qué?

El libro comienza con alguien que muerde el polvo. Que es expulsado. Que se aventura a cruzar un desierto sin brújulas. Nadie querría cruzarse un desierto por voluntad propia. Los lugares desérticos acaban lastrando el ánimo. Y de ahí, quizá ese primer portal, un tanto más oscuro.

"¿Qué es ‘amar’? ¿Dónde reside el amor verdadero? Son preguntas que me hago y que puede que me hayan llevado a un verso así"

Dice, casi como si lanzase un órdago, «amar es más bien una quimera». ¿Cómo sostiene eso? Podría dar la sensación de que es todo lo contrario: una certeza… O algo que el sujeto poético busca desesperadamente.

Para mí es una palabra mayúscula, ‘amar’. Me parece un concepto con mil matices. ¿Qué es ‘amar’? ¿Dónde reside el amor verdadero? Son preguntas que me hago y que puede que me hayan llevado a un verso así.

Nacho Lasierra alterna sus clases, el cine y la fotografía, con la literatura. El escritor posó ayer al lado de HERALDO. A. C.

El amor verdadero a lo mejor es tan solo un camino de perfección que rara vez se alcanza. En esa primera parte el yo del poeta parece ajustarse a su propio yo de cineasta, guionista, profesor.... ¿Escribe desde ahí, desde la pasión por la poesía, desde su condición de cineasta?

Escribo cuando siento que algo me atraviesa, me confunde, cuando noto que algo no logro comprenderlo con facilidad. Ya sea un poema, un guion, un cuento, un diario, una carta... Escritura y pasión me parecen casi sinónimos, en este aspecto.

¿Cómo era su edén de niño en un pueblo del desierto: Candasnos?

He crecido en un lugar árido, donde el agua llegó tarde. Candasnos. Mis recuerdos de infancia están asociados a interminables campos de trigo amarillo, polvo en los caminos, veranos áridos e inviernos secos llenos de niebla. Y, sin embargo, ahí fui muy feliz. En todo desierto, uno termina encontrando oasis y caricias.

En la segunda parte, ‘Aislamiento’ confiesa el poeta que vive una vida insulsa. ¿Es un libro atormentado, del desengaño?

No sé si de tormento, pero sin duda, sí hay desengaño. De vez en cuando, uno se quita ciertas vendas de los ojos y reevalúa su realidad desde otro lugar, mirando desde una perspectiva nueva. El desengaño, en estos casos, me parece casi inevitable.

En la tercera parte, de nuevo se baraja la identidad. Escribe: «¿Quién no desea ser cualquier otro?». ¿Tienen el poeta y el amante un conflicto existencial?

Creo que todos hemos deseado ser otro en algún momento. Ver la vida desde otro lugar, bajo otra mirada. Tener otro nombre, haber nacido en otro sitio, haber acumulado otras experiencias, vivir otras vidas, en definitiva. Cada vez que llega esa sensación, por otra parte, creo que hay una búsqueda sincera de la propia identidad.

«No soy más que tu nada». ¿Tan mal está el mundo, tan huérfano de intención está el corazón del poeta?

El corazón del poeta siempre late con fuerza, con intención en cada verso. Pero a veces, uno se siente derrotado en el proceso, más vacío que la propia nada.

"Me gusta la poesía que aspira a comprender, mediante el lenguaje, cuestiones que solo se entienden con el alma. Cuando leí a Valente sentí que, en sus versos, había una verdad casi inalcanzable"

¿Por qué titula esa parte ‘Purga’?

Para resurgir, para llegar al final de un desierto, uno se ve obligado a desprenderse de todo lo que no necesita. En la purga creo que hay un acto importante de humildad, de saber lo que resulta imprescindible, de lo que no.

La salida es ‘Renacimiento’. ¿Cómo conquista la esperanza?

¡Creo en los finales milagrosos! Si pienso en películas, adoro finales como los de ‘El apartamento’, ‘Ordet’, ‘Luces de la ciudad’ o ‘Te querré siempre’, donde el renacimiento se abre paso.

Cita entre sus poetas a José Ángel Valente. ¿Quiénes son los poetas que más admira?

Admiro a cualquier poeta que escriba con honestidad, que me golpee con fuerza y me deje poso. Me gusta la poesía que aspira a comprender, mediante el lenguaje, cuestiones que solo se entienden con el alma. Cuando leí a Valente sentí que, en sus versos, había una verdad casi inalcanzable.