Aurora Pinto debuta en la ficción con una novela sobre el acoso con un fondo de mar, guerra y miedo

ZARAGOZA. Aurora Pinto Mariñoso nació en Barcelona en 1961, pero reside en Aragón desde hace 40 años. Actualmente alterna su vida en Candasnos, donde vive y trabaja su marido José Luis, y en Zaragoza, donde puede hacer cursos de Producción y Financiación de Cine o alimentar su gran sueño: escribir. “Siempre he redactado relatos y poemas, tengo muchos por ahí. He tenido una vida laboral intensa y no sería hasta hace poco tiempo, con la pandemia, cuando me atreví a componer la que es mi primera novela: ‘Cuestairse’ (Los Libros del Gato Negro)”, explica. El libro, de más de 350 páginas, se presenta el jueves a las 19.30 en el museo Pablo Serrano.

La novela no es autobiográfica, pero se basa en algunas experiencias muy cercanas que ha conocido. “Al principio, me decían, no te das cuenta de lo que está pasando. Sufrían, pero no se acababan de creer la situación y a la vez sentían como una especie de culpa. En aquella época no había los protocolos que hay ahora y estábamos más desarmados, ni siquiera teníamos una palabra clave que definiese ese estado de cosas”, dice, y añade algo que le han ayudado a entender y que también ha verificado en el proceso de documentación: “El acosado no es necesariamente frágil o vulnerable. Puede ser muy fuerte, su gran problema ante un hecho así es que es sensible. Ante la perversidad del acosador, no se sabe muy bien qué hacer. Algunas optaron por el camino más inesperado: se iban a casa con una mano delante y otra detrás. Algo que no sucede ahora”, explica. “Lo que resulta más raro, y así me lo han dicho algunos lectores, es la determinación insólita que toma mi protagonista”.

‘Cuestairse’ comienza cuando Malena, que acaba de dejar el banco tras sufrir un doble acoso, se instala con su hijo Quique en una casa familiar, en una playa de Uruguay. La casa está llena de recuerdos y se construyó ante un faro. Y fue, durante años, el lugar de las vacaciones de Malena y ese laboratorio de fabulaciones, de sueños, de quimeras y de juegos.

"Ante la perversidad del acosador, no se sabe muy bien qué hacer. Algunas optaron por el camino más inesperado: se iban a casa con una mano delante y otra detrás", dice Aurora Pinto

“He hecho muchas cosas en esta vida. He trabajando en un banco, en una cooperativa, en una comunidad de riegos, he sido y soy productora de cine y televisión, tanto para Aragón TV como para TV3. Trabajé, entre otros muchos proyectos, en ‘Abstenerse agencias’ de Gaizka Urresti, que recibió el Premio Goya, y en ‘La comulgante’ de Ignacio Lasierra, realizador que, además, adaptó mi novela corta ‘Café con sal’, en el cortometraje ‘Al otro lado’ (2002). Y supongo que aquí, de algún modo, más o menos enmascarado, anda este bagaje, esta aventura de vida y de aprendizaje”, precisa.

“La historia de los acosos que me contaron se me quedó en la cabeza. En 2011 decidí matricularme en periodismo, carrera que acabé en 2015. Trabajé un verano en TVE-Aragón y luego, a pesar de mis cincuenta años largos, conseguí la beca de la DGA y trabajé un año entero en ‘El Periódico de Aragón’. Fueron dos vivencias fantásticas y complementarias. Siempre había tenido el deseo de trabajar en prensa”, explica. Lo hizo.

Más tarde, sufrió un desprendimiento de retina. “Y para mí fue una oportunidad. Fue como si encontrase con eso que todos andamos buscando: una habitación propia, como decía Virginia Woolf, o mejor aún un tiempo propio. Agigantando las letras en la pantalla del ordenador podía escribir”. Lo que escribió se basaba en sus viejos fantasmas: recordó que en un taller literario había tratado el tema del acoso con otros personajes. Insistió en el asunto y le dio nuevos matices de complejidad literaria, psicológica y familiar. “Redacté la novela en cinco o seis meses, y luego le he dado muchas vueltas. Claro. La edición definitiva le debe lo suyo a mi editora Marina Heredia, del sello Los Libros del Gato Negro”.

A Aurora Pinto Mariñoso, una gran lectora y una gran cinéfila, le gusta decir que su novela aborda el acoso laboral, poco explorado en literatura de ficción. “Cada año se incrementan las denuncias por ‘mobbing’ y según fuentes sindicales, en 2022, el 64% fueron interpuestas por mujeres. En la novela el personaje principal es una mujer, Malena que sufre el hostigamiento y acoso de Luis, un recién llegado a la oficina tan encantador como tirano. Pero la narración discurre también alrededor de tres generaciones en busca de libertad”, cuenta.

Aurora Pinto habla de la Guerra Civil, de la memoria, del acoso laboral y del mar. A. C. /Heraldo.

Asegura, además, que el título ‘Cuestairse’ es un neologismo, bastante significativo, y que “el mar es tan protagonista como el miedo, la soledad o el exilio, y el faro es un símbolo que ilumina la dignidad de Malena, su autoafirmación como mujer y su arriesgada decisión final”. También anda por ahí la Guerra Civil y algunas escenas realmente dramáticas que afectan a sus propios abuelos. Aurora Pinto recorrió las playas de Uruguay con Google Maps e incluso hizo lo propio en Vilanova i la Geltrú, dado que escribió su novela en pleno confinamiento. “Hice un viaje a mi tierra para comprobar que algunas cosas que contaba eran reales. Los sueños se habían convertido en realidad hasta en los pequeños detalles”, revela.

"El personaje principal es una mujer, Malena que sufre el hostigamiento y acoso de Luis, un recién llegado a la oficina tan encantador como tirano. Pero la narración discurre también alrededor de tres generaciones en busca de libertad”

Dice Aurora que con el paso del tiempo se ha dado cuenta del carácter del acosador, “que es inseguro, acomplejado y perverso. Disfruta haciéndole la vida imposible a los demás sin contemplaciones. Por otro lado hay una cosa que tengo muy clara: no quería hacer una novela victimista a pesar de todo lo que me habían contado. En cierto modo es mi actitud: quiero mostrar y defender la esperanza. Quería convertir la debilidad en fortaleza y la amenaza en oportunidad”, dice Aurora

La novela está dividida en tres partes (‘El faro’, ‘El mar’ y ‘La arena’), con sus respectivos ritmos, y juega con distintos períodos, con idas y vueltas temporales, e incluso con el pasado de sus antepasados y la sombra aplastante de la Guerra Civil española. “Si hay una escritora que me guste especialmente es Almudena Grandes; novelas como ‘Inés y la alegría’ las tengo muy presentes, y también ‘Malena es un nombre de tango’. Elegí el nombre de mi protagonista más por Argentina que por otras razones: el país argentino también es muy importante en todo cuando sucede y, por supuesto, Uruguay”. También habla con mucho cariño de ‘Castillos de fuego’, la última novela de Ignacio Martínez de Pisón.

La escritora, además, en esa búsqueda de los matices, también habla de la existencia de unos diarios que acompañan esta narración rica en lecturas, en películas, en recuerdos y en emociones.