El maestro Zubin Mehta regresa al Auditorio de Zaragoza para dirigir dos obras de Brahms

ZARAGOZA. «Sinceramente, estamos muy ilusionados con el concierto de esta tarde en el Auditorio. El año pasado, por enfermedad, no pudo acudir el gran maestro Zubin Mehta, para mí uno de los más grandes directores del mundo por su personalidad y su energía. Ahora hace una gira más corta y será un gran día», decía ayer Miguel Ángel Tapia, pianista y director gerente del Auditorio de Zaragoza ante el concierto que dirigirá hoy, a las 19.30, en la sala Mozart, el maestro de Bombay con la Orquesta Filarmónica de Múnich. La formación tocará dos piezas de Johannes Brahms: ‘ Sinfonía nº 2’ y ‘Segundo concierto para piano’, obra que contará con el virtuoso Yefim Bronfman como solista.

«Zubin Mehta me trae los mejores recuerdos. Me acuerdo de su colaboración para la Exposición Internacional de 2008 por deseo expreso del alcalde de entonces Juan Alberto Belloch, que asistirá al concierto. Eligió la ‘Resurrección’ de Mahler que interpretó con la Orquesta Filarmónica de Israel. Pidió un coro que tuviese alrededor de 125 personas; el Coro Amici Musicae, que dirigía Andrés Ibiricu, con algunas aportaciones, hizo un gran trabajo y él lo reconoció», insiste Miguel Ángel Tapia, que recordaba algo más. "Hace unos días hablaba con el director Pablo Heras-Casado de Zubin Mehta. No escatimó elogios. Alabó su categoría y su energía. Ahora dirige sentado, pero su fuerza y su carisma siguen ahí intactos", explicaba Miguel Tapia y señalaba: "Es uno de los grandes maestros y mitos de la dirección: tan grandes ya no quedan. Pienso en él, en Ricardo Muti...".

Ricardo Casero, director musical de la Orquesta Reino de Aragón, que logró un gran éxito ayer en el mismo escenario, decía a HERALDO que el director que más le había impresionado era Zubin Mehta por «su rigor, su humanidad y su sabiduría» y porque «posee el don de la palabra y la comunicación: siempre sabe cómo dirigirse a los músicos». Casero conoció a Leonard Bernstein en Indiana y trabajó en muchas ocasiones, en Valencia, sobre todo, con Lorin Maazel, y sabe de qué habla.

La trayectoria de Zubin Mehta es impresionante. Su primer maestro fue su propio padre. Fue director titular de la Montreal Symphony Orchestra (1961-1967) y Los Angeles Philharmonic Orchestra (1962-1978). En 1978, asumió el puesto de director titular de la Filarmónica de Nueva York, y se mantuvo en el cargo 13 años. De 1985 a 2017, fue titular de la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. El pianista Yefim Bronfman tiene algo de correcaminos: nació en Tashkent, Usbequistán, en 1958; vivió en Israel muchos años y finalmente, en 1989, logró la nacionalidad estadounidense. Ahora está considerado uno de los pianistas más aplaudidos, solicitados y admirados del mundo.

La Filarmónica de Múnich se fundó en 1893 y ha sido dirigida por distintos maestros. El propio Gustav Mahler tomó la batuta en los estrenos mundiales de sus ‘Sinfonías nums. 4 y 8’, y en noviembre de 1911 tuvo lugar el estreno mundial de ‘La canción de la tierra’ del propio Mahler bajo la dirección de Bruno Walter.