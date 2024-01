Pablo Heras-Casado: "Aragón y Zaragoza se merecen tener una orquesta sinfónica"

Pablo Heras-Casado (Granada, 1977) es uno de los grandes directores de orquesta de España, tanto en la vertiente sinfónica como operística. Posee una trayectoria impresionante como titular y director invitado a tocar con grandes formaciones en los escenarios y festivales de todo el mundo. Si algo le caracteriza es su versatilidad y su curiosidad. Hoy sábado (a las 19.30) y mañana domingo (a las 11.30) dirige a la Joven Orquesta Nacional de España (Jonde) en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

Lleva varios días en la ciudad. ¿Qué valor le da a los ensayos?

En los ensayos es donde reside el 80% del proceso creativo. El ensayo es la ocasión para descubrir o redescubrir la obra de arte, el hecho artístico. Es el momento ideal para poder crear un proyecto en común, para poder perfilar y volver a cuestionar lo insondable de la música. Cada vez que me enfrento a una obra, o la primera vez que la dirijo, es el momento de volver a hacerse preguntas, a mí mismo y con los músicos. Y volver a recrear, y recrear, en el sentido de que es algo que está como inerte y le das vida. Y hay que hacerlo con la explosión de vitalidad, emoción y belleza. Eso es lo quiere llevar al concierto.

¿Cómo encara las dos citas?

El concierto es el momento de dejar que todo eso conviva y cobre vida y vuele. El ensayo es esencial, como un laboratorio de pruebas para afinar la recreación.

¿Qué significa para usted trabajar con músicos jóvenes, muy profesionales, como los de la Jonde?

Es una oportunidad fascinante. Siento mucha responsabilidad porque son músicos que ya, a pesar de su juventud, tienen una madurez muy notable, tanto personal como musical. Y una preparación impresionante. No ha habido una generación de músicos en España tan preparada como esta. Están liderando la creación de nuevos talentos no solo españoles sino europeos. Sin lugar a dudas.

¿No exagera?

En absoluto. Estamos hablando de la mejor cantera de músicos de Europa. Por ello, siento una gran responsabilidad y los trato con toda la seriedad y toda la responsabilidad como lo que son: unos chicos profesionales de primer nivel. E intento disfrutar con ellos de toda la pasión que tienen cuando tocan una sinfonía concreta por primera vez. Como la ‘Décima sinfonía’ de Shostakóvich. Percibo la curiosidad, la apertura, las ganas de reflexionar y de no dar nada por hecho. Eso es a lo que aspira el hecho musical… Es una oportunidad fascinante también de redescubrir, con ellos, tanto la esencia como la experiencia musicales.

Usted tiene una trayectoria larga y una pasión musical desde muy joven. Perteneció a varias formaciones. ¿Siempre quiso ser director de orquesta?

Siempre quise hacer música y dirigir. Nunca tuve la mente puesta en dirigir una gran orquesta sinfónica o en un gran teatro de ópera. Lo que me planteé paso a paso era dirigir. Mi pasión era dirigir, era hacer música en grupo. El hecho de explorar muchos repertorios y las ganas de estudiar y de trabajar, eso lo hice poco a poco de una manera muy gradual y muy orgánica. Pero nunca por el camino abandoné lo que venía haciendo antes. Mi objetivo no era dirigir a Shostakóvich, Mahler o Wagner, sino que quería añadir repertorios y experiencias.

¿Por qué ha elegido Shostakóvich y en concreto esta pieza escrita a la muerte de Stalin, en 1953, que contiene quizá un canto de libertad contra su tiranía?

Creo que es una pieza perfecta para un momento así. Una sinfonía es una pieza en la que todos y cada uno de los músicos de la orquesta tienen la oportunidad de dar y de exprimir todo su talento, todo su nivel técnico y expresivo. Es uno de los retos y de las satisfacciones más estimulantes para cualquier músico, y es un hito para un joven poder tocar una sinfonía así.

¿Por qué lo dice?

No se trata solo de tocar las notas, lo sabemos: en esta sinfonía hay una trayecto emocional desde lo más sombrío, de las partes más oscuras del alma humana, hasta ese canto a la libertad desenfrenado y absolutamente extático; al final se da ese triunfo de la libertad, de la cordialidad, a un ritmo de danza, frenético. Toda esa trayectoria es un proyecto estupendo para vivirlo. Y como se puede imaginar un concierto con 100 personas es una experiencia única, incomparable por los niveles de concentración, de exigencia. Creo que hay pocas experiencias tan bellas y estimulantes como esta que hemos elegido.

También tocarán ‘Romeo y Julieta’ de Tchaikovsky, un músico impresionante, lírico, con muchos seguidores, al que algunos le cuestionan su tendencia a la trompetería… ¿Por qué esta pieza, ligada a pasiones suyas?

Para mí no hay lugar a ningún cuestionamiento de Tchaikovsky. Cuando alude usted a esta trompetería, a este sinfonismo un poco más monumental o abierto, lo que creo que hay ahí es un error de interpretación. Este tipo de fanfarrias, de instantes brillantes, se pueden hacer con gusto y con refinamiento. Tchaikovsky es un músico de un lirismo y de una capacidad expresiva impresionante, increíble, y es el primer gran maestro que han introducido en la música instantes y vivencias muy profundas. En otro registro del de Shostakóvich, pero es casi excitante ponerle a su lado.

Pablo Heras-Casado dirigirá, en dos conciertos, a Shostakóvich y a Tchaikovsky, de la gran escuela rusa. Javier Salas/Jonde.

En Zaragoza y en Aragón se está debatiendo la necesidad de una orquesta sinfónica. ¿Qué piensa, qué nos recomienda?

Zaragoza debe tener una orquesta porque es una de las ciudades más importantes del país, porque además es el centro de una región como Aragón, y hay público. Y si hubiera una orquesta se crearía más público todavía. Y Zaragoza con un Auditorio como el que tiene, con un Conservatorio Superior como el que tiene y un ciclo de conciertos tan importante, se merece una orquesta… Zaragoza y Aragón. Es el caso más flagrante en el país de una ciudad tan importante y con la dotación que tiene que carece de una orquesta sinfónica estable. Pero siempre se está tiempo. Esto no es una empresa, y no se trata de hacer números si es rentable o no. Se trata de tener una visión cultural.

Ha dirigido en el Auditorio de Zaragoza, en la sala Mozart. ¿Qué sensación le produce?

Solo he dirigido una vez. Estoy absolutamente fascinado, primero al entrar a la sala por la maravilla arquitectónica, por cómo la sala acerca al público al escenario, y la calidez de la experiencia de estar sentado allí. La acústica es una maravilla. De las mejores salas de España y de Europa. Para los músicos es uno de los mejores sitios para tocar y para poder compenetrarse. Es una joya a la que habrá que cuidar y cuanto más se utilice y más brillo se le dé, mejor. Sería muy bonito que contase con una orquesta que allí tenga su sede y su base.