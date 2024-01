Javier Camarena triunfa en el Auditorio de Zaragoza con su apuesta personal por la música de Tosti

"Mientras trabajaba en este disco fueron muchas las sorpresas que nos encontramos en el camino. No sabía que Tosti había sido tenor, que era un maestro de canto, que su obra era muy valorada por Verdi o Mascagni. Ni siquiera sabía que nació en los Abruzos y que el éxito de verdad lo tuvo cuando se trasladó a vivir a Londres. Fue más famoso por sus canciones en inglés que por las italianas". Así explicaba este martes el tenor Javier Camarena la pasión que siente hoy por la obra del compositor italiano Francesco Paolo Tosti (1846-1916) al que le ha dedicado su último disco, ‘Sogno Tosti Songs’, recién publicado, y su gira española, que le ha llevado ya a Barcelona, Gerona y Valencia, y que le llevará en los próximos días a Oviedo y Sevilla.

A Camarena le sucede lo que le ocurría a su compatriota Alfredo Codona. El famoso trapecista no fue el primero en hacer un triple salto mortal, pero lo incorporó a su repertorio con tal naturalidad que el público solo quería vérselo hacer una y otra vez. Camarena tampoco ha sido el primero en bisar ‘’Ah!, mes amis’ de ‘La fille du Régiment’ pero el público acude a sus recitales esperando poco menos que el oro veracruzano de su voz rompa todos los focos del escenario con alardes vocales.

Pero lo que el público de una abarrotada sala Mozart contempló este martes fue una lección magistral de lo que es y debe ser un tenor comprometido con su profesión. Una lección de musicalidad, de ternura, de expresión. A estas alturas de su vida Camarena podía girar con un repertorio convencional y efectista y seguir alimentando su fama internacional. Pero en algún momento de su vida se le atravesó en el camino la figura de Tosti, un compositor que habitualmente se deja para las propinas de los recitales, descubrió en su obra cosas que muy pocos han visto, y decidió entregarle su arte.

Pocos melómanos conocen las ‘Quattro canzoni d’Amaranta’ que abrieron el recital, o las ‘Mélodies’ que reservó para la segunda parte, y ambos conjuntos sonaron en su voz bellos y repletos de matices. Y cuando abordó temas más conocidos, como ‘A vucchella’, les dio su propio estilo, chispeante y cuajado de filados.

Pero el propio tenor debe ser consciente de que este programa no es muy popular, por poco conocido, y en los últimos recitales ha introducido cambios en el tramo final.

Así que en Zaragoza ha sustituido ‘Luna d’estate’ por ‘Apri!’, y en su primera gran exhibición vocal el público ha acabado por interrumpirle con una gran ovación antes incluso de que la concluya. Ha reservado también para los bises la popular ‘Marechiare’, justo luego de que, como animal de escena que es, haya sorprendido al público con un ignoto ‘First waltz’, en el que ha bajado a la platea y se ha marcado unos pasos de baile con una espectadora. En suma, un gran recital aunque quizá no haya sido lo que gran parte del público se esperaba. En las butacas había muchos rostros conocidos, desde Amado Franco, presidente de la Fundación Ibercaja, a la ex concejal Rosa Borraz o el ex Justicia Fernando García Vicente. El melómano Sergio Castillo, jefe de servicio de actividades culturales de la Aljafería alababa al terminar el recital la línea de canto del tenor mexicano, aunque lamentaba que el programa había sido "un poco monótono, aunque le ha dado relieve con el Tosti en inglés".

Concierto de Javier Camarena, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Guillermo Mestre

Cristina Sobrino, presidenta de la Sociedad Filarmónica, destacaba que había sido "un concierto fantástico, porque es fantástico él. Se ha presentado con un programa difícil y de difícil lucimiento. Un programa frío, pero ha conseguido no enfriar al público. De nuevo ha demostrado sus habilidades técnicas, musicales, expresivas y de dominio de escena. Y se ha metido al público en el bolsillo". Y en las butacas, también, muchas voces aragonesas, como la de la mezzo Beatriz Gimeno o la del cantador de jota y tenor Nacho del Río. "Oír cantar a Camarena siempre es un regalo porque trasmite verdad, pasión, corazón -aseguraba Del Río-. Es un tenor que siempre busca dar a conocer cosas. El primer año que lo escuché en Zaragoza también interpretó arias poco comunes. Está comprometido con su canto".