Ruth Iniesta e Isaac Galán, dos voces aragonesas en el 'Rigoletto' del Teatro Real

El ‘Rigoletto’ estrenado el pasado sábado en Madrid se ha convertido en la producción del año en el Teatro Real. Por muchas razones: por la calidad de sus voces (Javier Camarena, Adela Zaharia, Ludovic Tézier...), por ser una de las obras más queridas por el aficionado o por la polémica: el libreto de Piave se ha llevado al terreno moderno, critica el patriarcado y sobre la dirección de escena de Miguel del Arco han caído chuzos de punta. Nada nuevo bajo el sol en el terreno de la ópera, y a este ‘Rigoletto’ le va a venir bien, toda vez que se programaron 22 funciones de esta producción (y tres repartos) y se estima que unas 35.000 personas pasarán por el Real para verla.

Hay varios aragoneses ligados a la obra, desde el director general del coliseo, Ignacio García-Belenguer, hasta la bailarina Claudia Conte, pero destacan dos voces zaragozanas, la de la soprano Ruth Iniesta, que interpreta en uno de los repartos a Gilda, papel femenino principal; y la del barítono Isaac Galán, que da vida a Marullo en dos de ellos. Coincidieron por primera vez en este ‘Rigoletto’ el pasado miércoles, y volverán a hacerlo los días 12, 15, 19 y 26 de diciembre, para poner fin a las funciones el 2 de enero.

Ruth Iniesta vuelve al Real en un momento esplendoroso de su carrera, hasta el punto de que Galán no duda en asegurar: "Es una de las mejores sopranos españolas de toda la historia y, en la actualidad, una de las estrellas mundiales". El Teatro de la Zarzuela la ha elegido además para protagonizar su concierto de fin de año. "Quizá haya cantado más veces el papel de Violetta en ‘La Traviatta’, pero la Gilda de ‘Rigoletto’ va inmediatamente después –asegura la soprano–. Es un papel un tanto comprometido, sobre todo en el primer acto, en el que hay pasajes con muchas sutilezas y otros en los que tienes que poner toda la ‘carne’. Para un intérprete es una obra exigente, para el espectador una delicia".

Es la quinta Gilda que interpreta Ruth Iniesta, pero la experiencia no le da tranquilidad. "Puedo decir que el papel ya está en mi ADN y que he desarrollado una forma de cantarlo –asegura–, pero cada producción es diferente. La última vez que hice este papel fue hace año y medio y en este tiempo he tenido una evolución vocal. El cuerpo va cambiando pero también con el tiempo te asientas mentalmente. En estos últimos meses he vuelto a conectar con mi esencia, me he reencontrado con un sonido mío. Hay que saber escuchar la voz, porque cambia, y la mía ha adquirido algo más de redondez". Una ‘Sonnambula’ y dos obras de Mozart están próximamente en su horizonte.

Los dos cantantes tienen las agendas llenas para el próximo año. A Isaac Galán le esperan una ‘Tosca’ y una ‘Bohème’, pero destaca sobre todo que va a volver a interpretar ‘Tránsito’, la obra del zaragozano Jesús Torres, que considera "una de las óperas más importantes de este siglo", y que lamenta no se haya podido escuchar todavía en su ciudad natal, pese a que solo necesita de 18 músicos y cinco solistas. De momento está centrado en el ‘Rigoletto’ del Real. "Es un montaje crudo, cruel y efectista, pero que respeta mucho el carácter original de la obra –señala–. La ópera necesita un reciclaje profundo en sentido teatral porque hay que atraer nuevos públicos. Se necesitan montajes modernos y de calidad excepcional, y este ‘Rigoletto’ lo es". En la ópera interpreta a Marullo, un cortesano intrigante. "Es un papel de reparto pero con peso –asegura–. Nunca había tenido la ocasión de hacerlo y por eso para mí es un auténtico placer interpretarlo, sobre todo por lo excepcional de las voces".