Premios Óscar 2024: ¿en qué cines y plataformas puedes ver las películas nominadas?

La película española 'La sociedad de la nieve' de Juan Antonio Bayona, que narra la lucha de los supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes, logró este martes dos nominaciones a los premios Óscar de la Academia de Hollywood, entre ellos el de la mejor película internacional. La cinta fue nominada además al Óscar al mejor diseño de maquillaje y peluquería en una ceremonia celebrada en Los Ángeles en la que se divulgó la lista definitiva de los candidatos, con 'Oppenheimer' como la principal aspirante, con 13 candidaturas. Además, el español Pablo Berger, con el filme 'Robot Dreams', fue nominado al Óscar a mejor película animada.

Muchas de las cintas nominadas están todavía en cartelera en Aragón, y lo más probable es que las que ya no se mantengan, regresen para ser visionadas por el público una vez que se ha conocido que optan a los grandes premios del cine. Sin embargo, la inmensa mayoría de películas pueden verse en las diferentes plataformas de entretenimiento, aunque algunas de ellas aún no han anunciado su distribución digital.

Oppenheimer

La película de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica aún resiste en la cartelera, pese a que hace meses de su estreno.

Está nominada a mejor película, mejor dirección (Christopher Nolan), mejor actor principal (Cillian Murphy), mejor actriz de reparto (Emily Blunt), mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.), mejor guion adaptado (Christopher Nolan), mejor diseño de producción, mejor fotografía, mejor montaje, mejor sonido, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería.

No está disponible en los servicios de streaming, aunque algunas plataformas sí permiten alquilarla. Por ejemplo, está disponible para alquilar en Movistar+, Apple TV, YouTube, Google Play o Amazon Prime Video.

En Zaragoza puede verse en los cines Palafox y en los Aragonia.

Un momento de la película 'Oppenheimer' Heraldo.es

Barbie

La película más taquillera del año es una sátira para todos los públicos de una franquicia juguetera mítica. Está nominada a mejor película, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor guion adaptado, mejor diseño de producción, mejor vestuario y mejor canción original.

Nominada a mejor película, mejor actriz de reparto (America Ferrera), mejor actor de reparto (Ryan Gosling), mejor guion adaptado (Greta Gerwig y Noah Baumbach), mejor diseño de producción, mejor canción original ('I'm Just Ken' y 'What Was I Made For?') y mejor diseño de vestuario.

Desde septiembre está disponible bajo demanda en las principales plataformas tanto en alquiler como en venta. Está disponible también para todos los suscriptores de HBO.

Margot Robbie y Ryan Gosling, caracterizados como Barbie y Ken en 'Barbie'. H. A.

La sociedad de la nieve

La película sobre la tragedia de los Andes opta a dos galardones, mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería. La sensibilidad para el espectáculo de J.A. Bayona sobresale en una producción exclusiva de Netflix basada en hechos reales.

En Zaragoza, el filme puede verse en los cines Aragonia y Palafox.

Fotograma de la película 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona Netflix

Los asesinos de la luna

Apple entra en el juego de las 'majors' con la última película de Martin Scorsese basada en hechos reales, y que medita sobre el choque con las tribus indígenas.

Nominada a mejor película, mejor dirección (Martin Scorsese), mejor actriz (Lily Gladstone), mejor actor de reparto (Robert De Niro), mejor montaje, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor vestuario, mejor banda sonora (Robbie Robertson) y mejor canción original ("Wahzhazhe. A Song For My People"). Puedes verla en Apple TV+. En cines, en los Aragonia de Zaragoza.

Robert de Niro y Leonardo DiCaprio, en 'Los asesinos de la luna' HA

Pobres criaturas

Nominada a mejor película, mejor dirección (Yorgos Lanthimos), mejor actriz principal (Emma Stone), mejor actor de reparto (Mark Ruffalo), mejor guion adaptado (Tony McNamara), mejor diseño de producción, mejor fotografía, mejor montaje, mejor banda sonora original, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería.

La película de Yorgos Lanthimos llega a las salas de cine españolas el 26 de enero, así que podrá verse en muchas salas de cine.

Searchlight Pictures, el sello de cine independiente de Disney, se encarga de su distribución, así que podrá verse en Disney +, aunque aún no se sabe en qué fecha.

Fotograma de Pobres criaturas HA

Maestro

Protagonizada y dirigida por Bradley Cooper, este ambicioso biopic profundiza en la conflictiva relación del legendario compositor Leonard Bernstein con su mujer.

Nominada a mejor película, mejor actriz (Carey Mulligan), mejor actor (Bradley Cooper), mejor guion original (Josh Singer y Bradley Cooper), mejor fotografía, mejor maquillaje y peluquería y mejor sonido. Está disponible en Netflix y todavía puede verse los fines de semana en la sesión matinal de los cines Aragonia.

Fotograma de Maestro. Netflix

Vidas pasadas

Celinene Song firma esta intimista y reflexiva película sobre dos amigos de la infancia que se separan y reencuentran muchos años después, tras experimentar vidas muy distintas en países muy diferentes.

Nominada a mejor película y mejor guion original (Celine Song), está disponible en Movistar Plus+, Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video.

Fotograma de 'Vidas pasadas'. Heraldo.es

Anatomía de una caída

Esta película francesa, dirigida por Justine Triet, cuenta la investigación sobre la muerte de Samuel, marido de Sandra, una autora alemana, en su casa de los Alpes. Se estrenó en Cannes, donde se llevó la Palma de Oro y desde entonces está arrasando por donde pasa. Está nominada a mejor película, mejor director (Justine Triet), mejor actriz (Sandra Hüller), mejor guion original (Arthur Harari y Justine Triet) y mejor montaje.

Anatomía de una caída está actualmente en mucha salas de cine, como los Palafox y Aragonia en Zaragoza y CineMundo en Huesca. Cuando llegue al streaming será, posiblemente, a Movistar + pero aún no se ha confirmado.

Un momento de la película 'Anatomía de una caída'. HA

Robot Dreams

Robot Dreams, la película dirigida por Pablo Berger, está nominada al Oscar al mejor filme de animación. Los rivales de la cinta española son 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', 'Nimona', 'El chico la garza' y 'Elemental'.

Robot Dreams consiguió llegar a los cines el pasado 6 de diciembre de 2023. Desde entonces, su presencia en salas se ha ido reduciendo y no está disponible en streaming, al menos por el momento.

Por suerte, la noticia de una nominación o la recepción del algún premio importante amplía la atención sobre cualquier película, ojalá sea el caso de Robot Dreams.

Fotograma de 'Robot dreams' HA

Otras nominadas

Rustin (mejor actor) en Netflix.

20 días en Mariúpol (mejor documental) en Filmin.

Elemental (mejor película de animación) en Disney+.

Nimona (mejor película de animación) en Netflix.

Spider-Man: cruzando el multiverso (mejor película de animación)en Movistar Plus+.

La maravillosa historia de Henry Sugar (mejor cortometraje) en Netflix.

El Conde (mejor fotografía) en Netflix.

Indiana Jones y el Dial del Destino (mejor banda sonora) en Disney+.

The Creator (mejor sonido) en Disney+.

Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno (Mejor sonido) en Movistar Plus+.

Flamin'Hot: La historia de los Cheetos picantes (mejor canción): en Disney+.

Guardianes de la Galaxia 3 (mejores efectos visuales) en Disney+.