‘Los asesinos de la luna’: la codicia humana

Más allá de ‘Taxi driver’, de la filmografía de Scorsese forman parte títulos como ‘Casino’, ‘Infiltrados’, ‘Uno de los nuestros’ o ‘Toro salvaje’, que son de lo mejor que he visto. No me entusiasmó ni sorprendió su último filme, ‘El irlandés’, pero ‘Los asesinos de la luna’ es otra cosa, es la obra del gran Scorsese, el director que sabe aprovechar una buena historia y contarla de manera impecable e intensamente, el que pone a funcionar a sus actores y logra que se fundan en sus personajes, el que los hace acompañar de una fotografía, una banda sonora, un montaje y una ambientación apabullantes.

Que se ha excedido en el metraje, ¿y qué? Que en la primera hora hay por un lado demasiado ruido a veces y, por otro, un ritmo que no le acompaña y una cierta reiteración… Sí, pero cuántos querrían hacer una película como esta, en la que el realizador entra a saco en una parte de la historia real de los Estados Unidos, donde se maltrató a las tribus indias, y no solo porque les arrebataran sus costumbres y creencias. Y de eso y de la codicia humana va ‘Los asesinos de la luna’.

‘Los asesinos de la luna’ ***** Director: Martin Scorsese. Guión: Eric Roth y Martin Scorsese, basado en el libro de David Grann. Intérpretes: Robert de Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Jessie Plemons. EE. UU. 2023. 206 minutos.

La película narra cómo en 1920, en Oklahoma, se descubrió petróleo en las tierras de los Osage y lo que sucedió cuando el hombre blanco se enteró. Hombres como el que encarna Robert de Niro, un malvado de beatífica apariencia, u otros con una mente más primitiva pero igualmente dispuestos a todo con tal de hacerse millonarios, caso del papel de Leonardo DiCaprio. Con ellos, Scorsese compone un retrato de la codicia humana y sus víctimas, entre ellas la mujer osage que protagoniza la actriz Lily Gladstone, soberbia en su interpretación. El cineasta contempla esa sociedad, describe el proceso de aniquilación de los indios -emborrachándolos con el wiski clandestino que los mataba y que, en cierto sentido, da título al filme- y plasma la maldad, la hipocresía, el ansia de riqueza y la ausencia de principios morales de sus protagonistas.