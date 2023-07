‘Oppenheimer’: El hombre tras la bomba atómica

Aun siendo tan importante, la figura del padre de la bomba atómica, Julius R. Oppenheimer, no ha tenido gran repercusión en el cine. Más allá de filmes sobre Hiroshima y Nagasaki o de series y telefilmes sobre el programa Manhattan o de quienes pilotaron los aviones con las bombas, la única película a destacar hasta hoy era la que en 1989 dirigió Roland Joffé, ‘Cazadores de sombras’, llamada también ‘Arma secreta’ y ‘Fat Man and Little Boy’, nombres de las dos bombas.

Hasta que ayer se estrenó ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, que reúne a lo largo de sus tres intensas y magníficas horas la historia del hombre que creó la bomba atómica y que, como director del proyecto Manhattan para hacerla posible, llevó a cabo todas las investigaciones de la misma. En este sentido, para quienes deseen saber más o ir más preparados al cine, me gustaría recomendar un documental que ofrece Movistar Plus, ‘Oppenheimer: el dilema de la bomba atómica’, así como muchos de los artículos de físicos y expertos en la materia publicados estos días en los medios de comunicación.

'Oppenheimer' ***** Director y guionista: Christopher Nolan. Fotografía: Hoyte van Hoytema. Intérpretes: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey J. R., Florence Pugh. Estados Unidos, 2023. 180 minutos.

En su gran obra cinematográfica, Nolan ofrece un retrato preciso del protagonista, un hombre brillante y complejo, con altibajos emocionales, con una gran ambición de conocimiento científico, que disfrutó del éxito de la misma manera que se dolió por el monstruo que había creado. Director de filmes tan importantes como ‘Interstellar’ o ‘Dunkerque’, ‘Oppenheimer’ es un retrato sin complacencias de EE.UU. y de los años oscuros de la guerra fría y la caza de brujas, de la que el físico acabó siendo víctima.

Película excelente, bien dirigida y con un ritmo narrativo apabullante, interpretada de forma soberbia y con unos personajes muy ricos en matices, impacta la forma que el director tiene de transmitir los estados anímicos y las sensaciones de su protagonista, con una gran fotografía y una potentísima banda sonora. Extraordinaria toda ella, sobre todo, su última hora.