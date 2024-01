Úrsula Campos: "Zaragoza es un fantástico escenario: una ciudad de niebla y novela negra"

«La vida da muchas vueltas. Yo siempre quise ser escritora, pensé incluso en estudiar Periodismo, pero entonces no existía en Zaragoza. Soy de los Monegros, de Monegrillo, y allí sabemos que nadie te regala nada. Así que decidí postergar aquel sueño y estudiar Enfermería. Con 21 años ya tenía trabajo y a los 26 años, una plaza fija», dice Úrsula Campos (Monegrillo, Zaragoza, 1985), que está contenta con la aceptación que ha tenido su novela ‘Cuando te falte el aire’ (Maeva), un ‘thriller’ médico protagonizado por la epidemióloga Quina Larrea.

Me parece que ahora no trabaja de enfermera, ¿no?

Estoy en excedencia. En este momento tengo una empresa, con una prima mía, Miriam Fustero, y nos dedicamos a ayudar a preparar oposiciones.

¿Y eso?

Gané una oposición hace ya años, y más tarde otra, la segunda, de Salud Pública, y fue determinante para la redacción de la novela. De esa experiencia surgió un libro: ‘Hay una plaza para ti. 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición’, que está basado en mi oposición para acceder a ese puesto de la Subdirección General de Salud Pública. Mi marido Daniel me decía que, sin yo saberlo ni haberlo imaginado, había hecho la oposición para escribir el libro. En menos de una semana terminé el libro, como si lo escribiese de memoria al dictado de mi experiencia.

¿Cómo son sus clases?

Todas son ‘on line’ y suelen ser cursos intensivos de tres meses, donde enseñamos de todo: organización, planificación, método; ayudamos a cultivar la autoestima y la confianza. Trabajamos a nivel individual y estudiamos en equipo. Tenemos una media de cien alumnos. Del libro, autoeditado en 2019, se han vendido 6.000 ejemplares, y aún se vende, cada vez menos, pero ahí sigue.

Díganos tres consejos que suela dar en sus clases.

Uno: creer en uno mismo y pensar que podemos conseguir nuestro objetivo. Dos: tener una buena planificación del estudio y seguirla. Tres: poner ilusión y pasión para obtener ese sueño.

¿Por qué son tan importantes para ustedes las redes sociales?

Son un escaparate. Las redes sociales son como un cuchillo: lo puedes usar para el bien o para el mal. ¿Quién me iba a decir a mí que una chica de Monegrillo, un pueblo de 500 habitantes, podía lograr esa proyección pública?

¿Cómo dio el paso hacia la escritura?

Por las oposiciones. En la primera, muy dura, tuve cuatro exámenes, y había que redactar, resumir, contar historias para no resultar un poco pesada. Fue todo un aprendizaje. Hacia 2015 o 2016 me apunté a un curso de Escritura Creativa que da José Manuel González en Monegrillo.

Y más tarde dio el salto a la novela ‘Cuando te falte el aire’…

Sentí que debía enfocarla en algo que conociese bien. Por eso la he llevado a un centro de salud pública, donde roban algunas vacunas digamos sofisticadas...

¿Ocurre eso, suceden cosas así?

No, no, creo que no, pero me sucedía algo que es muy novelesco: volvía alguien de Marruecos, contagiado, y yo tenía que rastrear qué había hecho, con quién había estado, etc. Hacía un trabajo de detective. Y decidí escribir una novela, un poco a ciegas, donde había muchas historias cruzadas y bastantes personajes. A mí me gusta contar historias, entretenidas, que atrapen. Por ahora no me planteo la literatura como un ejercicio de estilo ni un banco de experimentaciones, sino como un entretenimiento y si a la vez dejas poso, conocimiento y emoción, mejor que mejor.

¿Quería hacer una historia apocalíptica, sobre la enfermedad y la fragilidad del ser humano?

Me impresiona la fragilidad de los seres humanos, pero también su fortaleza. No quería hablar del fin del mundo ni del drama universal que generó la pandemia de la covid-19. Empecé la novela antes, y estaba familiarizada con la peste, la tuberculosis, la meningitis. No quería caer en lo truculento. Me interesa mucho la carga psicológica. Y aquí hay personajes que son complejos: fuertes e inseguros, solidarios y egoístas, obsesivos y desprendidos, con crisis amorosas...

La escritora también es profesora de oposiciones, ha escrito un libro y coordina un centro que da clases intensivas 'online'. Oliver Duch.

Parece que no quería hacer una novela policial. La policía Lysanger tarda en intervenir...

Al principio, la gran protagonista era Quina Larrea, con sus dudas y sus certezas, la epidemióloga, y Eliana era un personaje secundario, pero poco a poco fue ganando terreno; me reclamaba más presencia. En mi segunda novela creo que la tendrá.

¿Cómo contactó con Maeva?

Publican a dos autores que me gustan mucho: Robin Cook y Camila Läckberg. Les mande una síntesis de la novela, y luego me la pidieron entera. Me ayudaron mucho, me han sugerido algunos cambios que mejora un libro al que le he dado muchas vueltas. Me han tratado de maravilla.

¿Qué le da Zaragoza?

Zaragoza es mi ciudad y me tiene enamorada. Es un fantástico escenario literario. Esa niebla que emerge del Ebro hace de ella una ciudad de niebla y novela negra.