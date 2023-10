María Pérez Heredia: “Acabar la novela ha sido como salir con vida de un accidente aéreo”

María Pérez Heredia (Zaragoza, 1994) debutó en la narrativa con 19 años en ‘Esos días raros de lluvia’. Posteriormente, publicó el relato juvenil ilustrado ‘Eydís y el largo invierno’ (2017, con dibujos de David Guirao) y en 2019 aparecía su segunda novela: ‘Starman’ (2019), que cosechó elogios y demostró que en ella había una escritora vocacional y osada. Residente en Francia desde 2017, donde es profesora de literatura española, ahora acaba de publicar ‘Pirineo Noir’ (Reservoir Books: Roja & Negra. Penguin Random House. Barcelona, 2023. 478 páginas), donde mezcla la novela negra, los lugares literarios imaginarios (As Boiras), los crímenes en serie, las huellas tenebrosas del pasado y la literatura misma. Toni Hill, escritor del género negro, dice: “Una voz nueva, turbadora y profundamente original en el panorama del ‘thriller’ español".

¿De dónde sale esta novela, de qué anecdotario o imágenes o necesidad suya personal?

Esta novela sale de lo que leo y, sobre todo, de lo que me gusta ver en cine y televisión. Desde Gillian Flynn a David Fincher, me encanta el género negro, y me pareció lógico lanzarme a escribir algo que me gustaría leer.

Había publicado hasta ahora dos novelas muy distintas, con elementos de Duras y de la literatura norteamericana. ¿Por qué un giro hacia una novela negra con ramificaciones hacia los fantasmas del pasado?

No me interesa separar la literatura en géneros. Me gustaría conseguir tener un estilo reconocible, independientemente del género. Hay muchas novelas que quiero escribir, muchos géneros que me gustaría tocar, y auto-limitarme me parece absurdo. Me gusta, en ese sentido, la perspectiva que adopta el cineasta Quentin Tarantino, sin miedo alguno a ir saltando de un género a otro. Así veo yo la ficción y la creación.

Aunque ya ha citado a dos escritores en concreto, ¿cómo es la novela negra que le interesa y qué autores le atraen y le estimulan?

Sobre todo, me interesa la novela negra que cuenta algo más que un crimen y su resolución. Me gusta la novela negra que explora temas y que desarrolla personajes. Mi autora predilecta es Gillian Flynn, la autora de ‘Perdida’ y ‘Heridas abiertas’, sin duda alguna. También me fascina la obra de Thomas Harris. Pero también me estimulan e inspiran autores como Bret Easton Ellis o Donna Tartt, que introducen muchos elementos de novela negra o ‘thriller’ en algunas de sus novelas.

¿Qué ha visto en el Pirineo para crear ese lugar imaginario, As Boiras, las nieblas, y cómo define ese espacio de la imaginación?

El Pirineo es un lugar que conozco bien y que me pareció el espacio perfecto para construir un pueblo cerrado, aislado. As Boiras es, para mí y también para la protagonista de la novela, Alice Leclerc, una especie de entrada al Infierno. Es un lugar donde solo pueden pasar cosas malas. El Pirineo, con esa belleza salvaje, me pareció un lugar perfecto para ambientar mi historia.

María Pérez Heredia dice que le gustaría escribir sin géneros o frecuentarlos todos. Escribir para ella es una aventura muy consciente. Archivo Reservoir Books.

¿Qué lugar quieres que ocupen en su ficción el Gran Hotel, el pueblo, el clima de miedo que reaparece, esos caminos y carreteras que invitan al pavor y al escalofrío?

As Boiras formará parte de mi narrativa, como otros escenarios y elementos que aparecían en mis novelas anteriores, y los que aparecerán en las posteriores. No me ato a ningún lugar, ficticio o real.

¿Aporta algo determinante el hecho de que As Boiras sea, en cierto modo, un territorio de frontera?

Todo. Que As Boiras esté situado en la frontera entre dos países es la excusa para contar esta historia, para hacer venir a estos personajes en concreto. Además, me interesaba especialmente esa cualidad fronteriza del pueblo. La frontera es un espacio difuso, donde los límites se desdibujan, y me resulta especialmente interesante.

Vayamos con el punto determinante: la muerte de la joven Emma Lenglet. ¿Es el habitual pretexto del crimen o le interesaba que fuera la hija de un senador francés en especial?

Emma Lenglet es la primera víctima de los asesinatos que protagonizan la novela, y el hecho de que sea hija de un senador francés hace que Kevin, el marido de Alice, sea requerido para la excusa. Emma es una excusa, un símbolo, pero también es una persona, una niña asesinada. La novela no se centra en ella, pero su asesinato sirve como detonante, como punto de partida.

Háblenos del coprotagonista Kevin Girard, comisario experto en criminales en serie. ¿Tuvo que documentarse mucho o le salía fácil darle una vida, un pasado?

Escribir a Kevin y a Alice fue lo más fácil. Los tenía muy claros en la cabeza. Ellos siempre fueron los protagonistas de ‘Pirineo Noir’, incluso cuando no sabía exactamente qué novela iba a escribir.

El personaje más fascinante sin duda es Alice Leclerc. ¿En qué medida se proyecta la narradora María Pérez Heredia en ella?

Con Alice comparto muchas cosas, pero nuestras vidas son totalmente diferentes. Su experiencia biográfica la condiciona enormemente, ya que en la novela está regresando a un lugar donde vivió y le ocurrieron cosas terribles. Me interesaba mucho contar una historia así, de alguien que tiene que volver a 'casa', y de los sentimientos encontrados que ese regreso le provoca. Pero, más allá de eso, casi nunca puedo identificarme con Alice.

Entre otras es escritora. Y vivió antaño en As Boiras. ¿Las sombras del pasado siempre vuelven y, además, con puñales de odio?

Yo diría que sí, pero también hay que saber matar al pasado para poder seguir viviendo. Alice se marchó de As Boiras siendo muy joven, pero todo lo que vivió en el pueblo pirenaico la marcó profundamente, y hay cosas que nunca ha podido dejar atrás, entre otras el odio. Al volver, tiene que enfrentarse a todos esos sentimientos.

En la novela incorpora la historia de amor y seducción y colaboración de la pareja central, pero también otros textos o confesiones. ¿Por qué?

En la novela, además de la narración principal, tenemos fragmentos del pasado, ‘flash backs’ que relatan momentos claves de la relación entre Alice, la protagonista, y Ana, que era su mejor amiga cuando vivía en As Boiras. Ana fue una de las víctimas del asesino de aquel entonces, ‘El Carnicero del Valle’. Incluyo esos fragmentos porque son importantes para entender la relación de ellas dos, y también para comprender a Alice y, sobre todo, a Ana.

¿Qué podemos contar de ese asesinato del pasado que parece el iceberg de casi todo lo que sucede ahora sin desvelar mucho?

En el pasado, no hubo solo un asesinato, sino varios. El Carnicero del Valle fue un asesino en serie cuyas víctimas eran siempre niñas, siempre de la misma edad, con cierto parecido físico entre ellas. La última de ellas fue Ana, la mejor amiga de Alice por aquel entonces como digo. En el 2023, Marzal Castán, el asesino, es excarcelado por motivos de salud, y los asesinatos se reanudan… Pero, en realidad, Alice siempre ha pensado que hubo cosas que no se investigaron en el pasado, y que hay mucho más de lo que la versión oficial cuenta. Todo eso, las sospechas de Alice, va a ser vital para entender lo que está sucediendo ahora.

¿Cómo ha sido la escritura, qué le ha exigido, en qué ha cambiado?

Sobre todo, la escritura de una novela así me ha obligado a ser muy organizada, a llevar un control de las pistas, las tramas que se iban abriendo, los giros y resoluciones. Pero, en general, la escritura del primer manuscrito fue muy rápida, muy placentera. Luego, causas externas a mí fueron retrasando la finalización de la novela, y volver a ella para acabarla fue duro, pero también muy gratificante. Escribir esta novela ha resumido los últimos años de su vida, y su feliz consecución ha sido como salir con vida de un accidente aéreo. Algo así.

¿Ha querido darle a la novela un aire desapacible y en cierto modo terrible como de novela de Patricia Highsmith?

He leído muy poco a Patricia Highsmith. En realidad, yo estaba pensando en el ambiente turbio que lo envuelve todo en ‘Twin Peaks’.

María Pérez Heredia publica su novela más ambiciosa y va mucho más allá de las tramas habituales. Archivo Reservoir Books.

¿Cómo ha manejado los engranajes del argumento y esos aspectos claves como el ritmo, personajes, paisajes, los viejos odios?

Como he dicho, primero fue un proceso de escritura muy rápido e intuitivo, pero luego hubo muchos meses de revisiones, re-escrituras, idas y venidas entre yo misma y mi editor… Escribir una novela con tramas y subtramas, con un misterio, no es sencillo.

¿Ha pensado cómo le gustaría que se leyese la novela?

Como lo que es: una novela. Sin prejuicios porque pertenezca a un género concreto. Como cada uno quiera leerla. Y, a poder ser, disfrutándola.