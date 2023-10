Teresa Cardona: "La novela negra es una duda en sí donde el lector se pregunta quién y por qué"

Villanúa albergará desde el viernes 13 al 15 de octubre la VII edición del Encuentro Pirenaico de Género Negro, Villanoir de Villanúa, que se ha consolidado como una de las citas importantes de la novela negra en España bajo la dirección de Ricardo Bosque. El sábado, a las 19.15, en el Albergue Municipal, Teresa Cardona recibirá el II premio Villanúa Rural Noir.

Teresa Cardona (Madrid, 1973), de origen hispano alemán, se ha convertido en una de las nuevas y ya muy leídas voces de la novela policíaca española. Sus narraciones están protagonizadas por sus dos guardias civiles: la teniente Karen Blecker y y el brigada Cano. Autora de ‘Los dos lados’ y ‘Un bien relativo’, ahora aparece, también en Siruela, ‘La carne del cisne’. Un nuevo caso de muerte y apariencia que también sucede en San Lorenzo de El Escorial.

¿Cómo define su apuesta en la novela negra, qué tipo de ficción quiere hacer? Es muy reflexiva, psicológica, sus protagonistas nunca se conforman…

Creo que la novela negra es una duda en sí. El lector pasa las páginas preguntándose quién y porqué, y esa es mi apuesta. Obligar al lector a dudar de sus convicciones, a veces de sus principios y replantearse sus juicios y prejuicios. Hago a mis dos personajes principales, Karen Blecker y José Luis Cano debatir y comparar las versiones para así poder, a lo mejor, conocer la verdad.

También lo hace en ‘La carne del cisne’. ¿Como nació esa pareja y cómo la definirías, en cuanto a método y relación?

La pareja de la Guardia Civil nació en primer lugar gracias al sitio: en San Lorenzo, en un crimen, sería esta la encargada de acudir. Muchas veces me preguntan si Karen es mi ‘alter ego’ y, efectivamente, tiene muchas cosas mías. Cuando volvía a España mientras residí en el extranjero, me llamaban la atención muchas cosas en la forma de vida y relacionarse diferentes entre los dos países y pensé hacer de esa binacionalidad un motor de mi novela. Así, Karen se extraña de que las calles del pueblo no sean denominadas por sus habitantes tal y como pone la placa de la calle, o se desespera con la palabra ‘ratito’ o ‘cerquita’, que no sabe medir. Es muy analítica y quizás un poco fría y me pareció que ponerle al lado a alguien más emocional y vehemente sería una buena idea.

"Quiero obligar al lector a dudar de sus convicciones, a veces de sus principios y replantearse sus juicios y prejuicios"

Suele suceder con muchos autores. Me hace pensar en Domingo Villar también, que era compañero suyo de catálogo.

Sí. Así nació Cano, oriundo de San Lorenzo, que creo es un magnífico complemento. Mis casos tienen la mayoría de las veces un componente ético y la visión de los dos unidos es enriquecedora, ayuda a ver las cosas desde los diferentes puntos de vista.

Teresa Cardona publica su tercera novela: 'La carne del cisne'. Archivo T. Cardona.

¿Tenía en la cabeza a Bevilacqua y Chamorro, por poner un ejemplo que muchos tienen en la cabeza?

Siempre me ha apasionado Lorenzo Silva, que es un gran referente de la novela negra, así que seguro que ha tenido, como otros libros, influencia sobre mí.

¿Por qué San Lorenzo del Escorial? Es un escenario o viene a ser un protagonista también?

Yo creo que es un protagonista, tanto el pueblo como sus habitantes. Era un lugar que conocía muy bien: mi madre llegó por primera vez a San Lorenzo en pañales y siempre ha sido nuestro lugar de reunión y lo que yo considero mi hogar. Me tentó describir sus calles y hacer a Cano y a Karen pasear por la localidad, degustar sus especialidades e interrogar a sus habitantes. Tengo también la inmensa suerte de que el pueblo no ha cambiado mucho con el tiempo y se ha mantenido vivo y genuino, también gracias al omnipresente monasterio, que en la próxima novela tendrá un papel más relevante.

"Buscando sobre el significado del cisne, encontré en un bestiario medieval una descripción que me pareció maravillosa: el cisne como animal hipócrita, ya que tiene el plumaje níveo y oculta una carne negra. Me gustó mucho el juego simbólico"

El título de la novela parece poético. La realidad es más bien oscura y tenebrosa. ¿Le gusta jugar con los símbolos, con las imágenes?

Dudé mucho con el título. Lo que me llevó a él fue un magnífico fotógrafo del pueblo, Carlos González Ximénez, que ya me había proporcionado la portada de ‘Un bien relativ’. Me enseñó esa foto, tomada hace 25 años en el estanque de los frailes. El asesinato de mi novela sucede en la carretera que pasa por ahí y pensé que Karen y Cano, tras interrogar por las cercanías, bien podrían detenerse (como hacemos todos) ante la fachada sur del monasterio y observar el estanque. Buscando sobre el significado del cisne, encontré en un bestiario medieval una descripción que me pareció maravillosa: el cisne como animal hipócrita, ya que tiene el plumaje níveo y oculta una carne negra. Me gustó mucho el juego simbólico.

¿Qué significa para usted el premio? ¿Tiene algún vínculo con Aragón, con los Pirineos?

Es un gran honor y alegría. Ya conocía el premio y sabía que el festival es un referente en el sector. Tuve la oportunidad de conocer personalmente a Ricardo Bosque en Plentzia, que consiguió, con sus descripciones del lugar, que este verano pasase unos días en la zona, que me pareció maravillosa. Me apetece muchísimo conocerla de mano de los expertos de Villanúa.

Ricardo Bosque es escritor, experto en novela negra y director del festival. Yhabril Moro.

Jazz e invitados. Ricardo Bosque explica el menú

Ricardo Bosque es escritor y director del festival. Y nadie mejor que él para dar algunas claves internas de esta cita ya señalada. “En esta nueva edición de VillaNoir, la séptima, seguimos apostando por el jazz como arranque del festival, en esta ocasión con la banda jacetana Ni jota ni jazz, con una original fusión de estilos”, explica. El concierto tiene lugar el propio viernes 13 a modo de apertura de la cita.

Comenta y glosa el programa, que suele preparar con meticulosidad. “También hemos apostado fuerte por el cómic, con la presencia de dos grandes autores como son Teresa Valero, autora de ‘Contrapaso’, en mi opinión el mejor cómic de género negro editado en España en 2022, y Juan Díaz Canales, guionista de ‘Blacksad’, sin duda la mejor serie de cómics que ha dado nuestro país y ganadora, entre otros, de cinco premios Eisner en Estados Unidos”.

El festival sigue evolucionando y creciendo en busca de su consolidación: “Consolidamos el Premio Villanúa Rural Noir, que recibe este año la escritora Teresa Cardona por su serie de novelas protagonizadas por la teniente de la Guardia Civil Karen Blecker y ambientadas en San Lorenzo de El Escorial. Tres títulos hasta la fecha en los que el tratamiento psicológico de los personajes y el enfrentamiento al que somete a los lectores ante preguntas difíciles de responder es fundamental, unido, por supuesto, a ese entorno endogámico inherente a las pequeñas poblaciones que distingue a este tipo de novelas de otras que transcurren en ambientes más típicamente urbanos”.

Para él, otra de las características de VllaNoir es la innovación, tratando de abordar temas que no se tocan habitualmente en este tipo de encuentros. “Así, este año, traemos a la doctora Sheila Queralt, lingüista forense y una de las pocas especialistas del mundo en el análisis de anónimos, que nos hablará de esta disciplina tan desconocida pero fundamental en la resolución de casos como, por ejemplo, el asesinato de Anabel Segura, en el cual fue fundamental una palabra pronunciada por uno de sus secuestradores para averiguar su procedencia (la palabra ‘bolo’, típica de una zona muy concreta de la provincia de Toledo en la que residían sus secuestradores)”.

Ricardo Bosque: "Hoy en día, no hay autor que no conozca nuestros encuentros y esté deseoso de asistir a ellos: el trato a los participantes, la cercanía con el público y el paisaje maravilloso del Pirineo Aragonés son bazas que juegan a nuestro favor”

Anuncia que se hablará de novela negra y religión con la citada Teresa Cardona junto a Noelia Lorenzo Pino y Salva Alemany, “que nos trae una novela basada en hechos reales que cuenta la historia de un cura que, desde su pequeña parroquia, se hizo con el control de entrada de drogas en el puerto de Valencia. Presentaremos la novela ‘El eco de las sombras’, de Txemi Parra (guionista de series como ‘7 vidas’, ‘Aída’, ‘Los Serrano’ o ‘El internado’), un ‘thriller’ que transcurre entre la ciudad de Jaca y la estación de esquí de Astún”, agrega.

¿Cuál es el balance de todos estos años? “En solo siete años, VillaNoir se ha consolidado como uno de los festivales de referencia de género negro en España, y eso desde el pueblo más pequeño en el que se celebra un encuentro de esta características. Hoy en día, no hay autor que no conozca nuestros encuentros y esté deseoso de asistir a ellos: el trato a los participantes, la cercanía con el público y el paisaje maravilloso del Pirineo Aragonés son bazas que juegan a nuestro favor”