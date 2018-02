Miguel Mena: “Quini presentó mi novela en Gijón. Estuvo cariñoso, cercano y agradecido”

El azar y la pasión por los secretos de la radio pusieron a Miguel Mena (Madrid, 1959; lleva más de 35 años afincado en Zaragoza) tras la pista de Enrique Castro González, ‘Quini’ (Oviedo, 1949 -Gijón, 2018), “un auténtico mito del fútbol de nuestra época”, señala. Un día encontró las grabaciones de la liberación del futbolista, en la margen izquierda del Ebro, en la calle Jerónimo Vicens, que narraba el locutor Jesús Gimeno. “Me llamó la atención porque el secuestro, que fue en Barcelona y acabó con Quini en Zaragoza, fue la misma semana de la intentona de golpe de Estado del coronel Tejero. El 23-F cayó en lunes y a Quini lo raptaron el domingo 1 de marzo, tras un partido con el Hércules de Alicante en el Nou Camp. España vivía un período muy dramático. Además de la tensión golpista, había muertos casi todos los días. Los muertos de ETA, los muertos de las manifestaciones, muertos en atracos, sobre todo a gasolinera, era la época de la heroína, etc. Cuántas veces oía la voz de Jesús Gimeno -decía: ha habido un muerto en un atraco-. Fue un período terrible”, recuerda el autor de ‘Piedad’ y ‘1863 pasos’.

Aquel hallazgo dio lugar a una novela: ‘Días sin tregua’, que publicó Destino y ganó el premio Ciudad de Málaga de novela. “Empecé el libro hacia el año 2002, más o menos, y trabajé mucho en él -dice Miguel Mena, escritor y locutor de Radio Zaragoza-Cadena Ser-. No contacté con Quini mientras escribía. Había leído muchas entrevistas suyas y en todas, o casi todas, aunque había perdonado a sus víctimas, decía que aquel había sido un episodio terrible en su vida, durísimo. Eso me pesó mucho, y decidí no llamarlo ni escribirle”.

Miguel Mena, como suele hacer en todos sus libros, realizó un copioso y obsesivo trabajo de hemeroteca. “Y redacté una novela que no era la historia del secuestro de Quini, sino la un policía melancólico, Luis Mainar, que investigaba el caso. Cuando gané el premio de Málaga, antes de que se publicase la novela, se la mandé”. Quini recibió el libro con un cierto desconcierto inicial, pero a los dos días lo llamó y le dijo que estaba “encantado, que había reflejado los hechos tal como habían sido”.