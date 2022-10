Carmen Mola: "La novela negra retrata el mundo que nos rodea"

¿Discuten mucho a la hora de decidir por dónde deben transcurrir las tramas de sus novelas?

A. M. S.: Discutimos un poco, de eso se trata, pero llegamos fácilmente a los acuerdos. Varias reuniones las pasamos juntos discurriendo historia, personajes, trasfondo, tema… y ya cuando nos sentimos preparados nos lanzamos a hacer el mapa de la novela, la escaleta.

Escaleta, ¿como cuando si fueran guiones de series?

J. D.: Desde el primer momento decidimos que Carmen Mola era un experimento de autoría colectiva, y una de las cosas que queríamos hacer era aplicar el sistema que usábamos para el mundo del guión, donde sin escaleta no eres nadie. Hacemos una muy exhaustiva de unas 100 páginas, donde está absolutamente todo lo que va a pasar en la novela.

¿Cómo ha cambiado la vida de Carmen Mola desde que se desveló su identidad?

A. M.: Antes terminábamos una novela y arrancábamos directamente a escribir la siguiente. Este año no. Después del Planeta y la promoción de ‘La bestia’, ahora nos toca la de ‘Las madres’. Mucha gente sabe quién es Carmen Mola y que detrás hay tres hombres. Pero no todo el mundo nos pone cara. En la vida normal no nos ha cambiado en nada, pero en la vida laboral nos falta encontrar tiempo para escribir y no ser solo mercaderes de novelas.

¿Disfrutan del contacto con sus lectores ahora que saben quiénes son? ¿Tienen ‘haters’?

A. M. S.: Habrá ‘haters’ porque cuando tienes algo de éxito siempre aparecen, pero yo no los percibo. Al principio un poquito, cuando dimos la cara. Pero yo lo que veo es el cariño de los lectores en todas partes y de forma muy llamativa.

La violencia contra las mujeres vuelve a ser uno de sus temas en ‘Las madres’. ¿Es una forma de denunciar esta lacra?

A. M.: La violencia contra la mujer está presente en la sociedad y la novela negra retrata el mundo que nos rodea. Tenemos que fijarnos en eso porque nos parece la mayor lacra de nuestro mundo.

En este nuevo libro aparecen lugares de Zaragoza como la base americana, la urbanización Torres de San Lamberto, el Tubo...

A. M. S.: Carmen Mola es un poco viajera. No solo se queda en Madrid. En ‘Las Madres’ la trama discurre también en la España vaciada de Soria, La Coruña y también en Zaragoza. En concreto, el personaje de la capital aragonesa es el primer cadáver con el que se inicia la investigación.

Una de sus fuentes de inspiración son noticias que leen en los periódicos, ¿la realidad supera a la ficción?

J. D.: Hay cosas que lees que han pasado en la realidad y piensas que si las pones en una novela no se las va a creer nadie. Lo importante en una novela es el primer germen, porque a todo lo demás llegas discutiendo, hablando, por imaginación. Pero ese primer germen sí que suele salir de la realidad y de los periódicos, de la tele y de una cosa que has leído en una revista o donde sea y que de repente te hace interesarte por algo, y ese interés te hace ir enlazando una idea con otra. Vas en una liana, coges la siguiente y no sabes dónde vas a acabar.