Sara Barquinero: "Leer ha sido siempre un antídoto contra la soledad"

Los críticos dicen que es una joven promesa de la literatura. ¿Cómo lleva usted esa etiqueta?

Es muy difícil contestar a eso porque por una parte ese es mi sueño. Siempre quise escribir. Es un poco abrumador y también las comparaciones con otros autores que a mí me encantan.

Los autores noveles ¿pueden ser tan profundos como los escritores veteranos?

Sí y no. Creo que la juventud aporta frescura, temas, y se sale de ciertos esquemas literarios o ciertas formas de trabajar, pero tampoco podemos negar que si alguien lleva 40 años escribiendo sabe lo que hace. La juventud aporta novedad y la madurez, técnica.

Además de escritora es filósofa, y en este momento prepara su tesis doctoral sobre Kant, pero también tuvo una etapa en la que exploró su faceta artística a través de caligramas...

Creo que soy peor en eso que escribiendo, pero también es porque no me dediqué a ello a fondo. Ahora ya no tengo tiempo. Cuando me canse de escribir novelas, a lo mejor vuelvo a la pintura o a la ‘performance’.

‘Estaré sola y sin fiesta’ no es su primer libro.

Antes publiqué ‘Terminal’, que es más bien una mezcla de novela y obra de teatro. Salió tres días antes de que se iniciara la crisis sanitaria de la covid, así que cayó completamente en el olvido.

La trama parte de un diario que usted encontró en la basura. Arqueología para alguien de su generación. ¿Cómo le ayudó este hallazgo?

Bueno, mucha gente de mi generación sigue escribiendo diarios. Lo que más me costó de comprender de los 90 lo repuse no tanto con la investigación del diario en sí, sino leyendo periódicos. Entre ellos muchos ejemplares de HERALDO del año 1990.

¿Cuál o cuáles son los temas centrales que ha querido tratar en su obra?

Cuando empecé a escribir, el tema más importante era el dolor y la soledad. El dolor de la espera y de que alguien que quieres no te conteste, sentirte sola, en un país extranjero. Pero después, en la siguiente reescritura me dediqué más a la cuestión del amor, de cómo ha cambiado la concepción romántica entre los 90 y la actualidad y qué esperamos del amor.

La soledad no buscada ¿se ha acentuado con la pandemia?

Creo que lo que ha hecho la pandemia es, precisamente, ponernos contra las cuerdas de esa falta de estructura social o esa falta de comunidad en torno a ciertos grupos. Es evidente que a lo mejor no hemos construido un armazón que nos permita resistir lo que es la vida contemporánea. Sobre todo con nuestros mayores. Hemos conseguido prolongar la vida de una forma estupenda y crear una sociedad más longeva, pero ¿qué estamos haciendo con esas personas?

¿Leer es un antídoto para este y otros problemas?

Para mí, leer ha sido siempre un antídoto contra la soledad y también a veces la soledad que más busco es estar con un libro. De todas formas, cuando lees no estás del todo sola. Al final, alguien ha escrito el libro y es como una especie de conversación abierta con alguien que quizá no puedes conocer, porque ya está muerto, pero es una ventana que nos permite empatizar con una situación vital, diferente.

¿Qué pasaría si un día apareciese la dueña del diario que inspiró su novela?

Hay que dejar muy claro que todo lo que aparece después a partir del diario es ficción. No se trata de una investigación real en la que puede sentirse apelada una persona, ya que los personajes tampoco son reales. Es todo una construcción ficcional. No creo que nadie se pudiese ofender al leer la novela. La verdad es que quiero pensar que si a mí me pasase, me encantaría. Si apareciese, tal vez me contaría que está casada con aquel amor no correspondido que plasmó en su diario.