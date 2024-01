Aragón ante las cámaras: 2024 viene cargado de series y películas con talento de la tierra

Preguntar a actores y actrices por los rodajes o estrenos de sus próximos proyectos supone establecer una relación de confianza e intercambio de intereses. Cuentan lo que pueden contar, sin cruzar las líneas rojas que productores y distribuidores les han marcado acerca del inicio oficial de la promoción. Aragón tiene una buena presencia en el listado de primeros espadas de la interpretación audiovisual española, y 2024 apunta a año interesante para dar forma a nuevas ilusiones o, en el momento preciso, celebrar sus estrenos en festivales, cines o plataformas televisivas.

Alexandra Jiménez lleva más de una década como reina nacional de la comedia romántica, pero su registro es más amplio, como demostró a finales de 2023 con su papel protagonista en la serie ‘Escándalo’. La zaragozana estrenará en breve ‘Buscando a Coque’ en esta clave, y también protagoniza ‘Menudas piezas’, la cinta de Nacho G. Velilla con temática zaragozana y ajedrecística, que llega a las salas el próximo 12 de abril.

Jorge Usón anda hiperactivo. Este jueves 18 de enero se estrenó en Movistar + la serie ‘Galgos’, de intrigas familiares, en la que da réplica de relevancia a los protagonistas Adriana Ozores y Óscar Martínez. Figura en el reparto de ‘Hildegart’, de Paula Ortiz, la serie de RTVE ‘Abogadas’ y otro serial, ‘Las largas sombras’, para Disney Plus. Además, ha rodado una película y otra serie de las que aún no puede hablar, y está en pleno rodaje de otra historia por capítulos.

Luisa Gavasa y los premios

Mientras sigue cosechando galardones y aplausos por su rol protagonista en el corto ‘París 70’, que en 2024 se convertirá en largometraje con ella repitiendo bajo el foco principal, la zaragozana Luisa Gavasa rodará en marzo ‘La muerte’ con Jesús ‘el Nota’ Martínez, con quien ya trabajó en un proyecto anterior, y prepara una obra teatral «maravillosa» que anunciará cuando haya luz verde. También figura en ‘Ancestral’, de Pablo Aragüés y Marta Cabrera, que prevé su estreno para este año.

Gavasa tiene otros dos rodajes en lontananza, que apuntan a final del año, y no se descarta otro más: una segunda temporada de la serie de Amazon ‘En fin’, de David Sainz, junto a Malena Alterio y Raúl Cimas. En apenas tres semanas, además, sabrá si se lleva el Goya a mejor actriz de reparto.

Desde arriba, en el sentido de las agujas del reloj: Pepe Lorente, Jorge Usón, Jorge Asín, Rubén Martínez y Vito Sanz. H. A.

Pepe Lorente, otro zaragozano afincado en Madrid dentro de esta la lista (casi hay pleno en este detalle) lleva medio año de infarto con los premios cosechados en festivales por ‘La estrella azul’, que se estrena en cines el próximo 23 de febrero, y espera el estreno de ‘Une affaire d’honneur’ –escrita, dirigida y coprotagonizada por el galo Vincent Pérez– que estará en las pantallas españolas en mayo. Además, en marzo acabará en Inglaterra el rodaje de la serie “Wolf Hall: the mirror and the light’.

La oscense Megan Montaner protagoniza el reciente estreno de ‘Entre tierras’ en Atresplayer y va a rodar allende los mares la película ‘Papeles’ con el panameño Arturo Montenegro. Y Jorge Asín, secundario prolífico en el cine y la televisión nacionales, está integrado en ‘Menudas piezas’ e ‘Hildegart’, sin dejar de lado su presencia clave en ‘Oregón TV’.

Ana Labordeta, que lleva más de un año con Lola Herrera y Lola Baldrich en la gira teatral de ‘Adictos’, se pondrá a las órdenes de su hermana Paula en el corto ‘Los armarios no se vacían solos’, con guión de otra hermana Labordeta, Ángela. El oscense Vito Sanz suma a dos estrenos teatrales en marzo y abril varias películas como ‘Disco, Ibiza, Locomía’, dirigida por Kike Maíllo;‘Miocardio’, de José Manuel Carrasco; ‘El hombre bueno’, de David Trueba, y ‘Volveréis’, de Jonás Trueba.

Itziar Miranda, que divide afectos entre su Zaragoza natal, el pueblo de su infancia (Estadilla, en Huesca) y Panticosa, aparece en ‘Cariñena’, de Javier Calvo, basada en el libro autobiográfico de Antón Castro. Asoma también por la trama de ‘Tierra baja’, película de Miguel Santesmases rodada en el Bajo Aragón hace unos meses, y que protagoniza Aitana Sánchez-Gijón. Rubén Martínez, a la cabeza del elenco de ‘Alantasí’, de Guimerá –preestrenada ayer en Madrid– también sale en ‘Menudas piezas’, en ‘Los destellos’ de Pilar Palomero –como actor y ‘coach’– y en ‘El salto’, de Benito Zambrano, además del corto ‘La opacidad del agua’, de la también aragonesa Isabel Genis.

No hay que olvidar a Andrea del Río, que seguirá rodando el éxito de RTVE ‘La promesa’; Elena Rivera, tras dos años de infarto, tiene ante sí un 2024 más relajado, con un proyecto en ciernes que cobrará vida después del verano; Pilar Bergés estrenará ‘Daniela forever’, filme de Nacho Vigalondo, y ‘Yo adicto’, serie de Javier Giner) y Diego Garisa (‘Bienvenidos a Edén’, de Netflix) espera el estreno de ‘Cariñena’, que protagoniza.