Estos 12 famosos son aragoneses y seguro que no lo sabías

El cantautor aragonés Joaquín Carbonell aseguraba que 'De Teruel no es cualquiera' como tampoco es cualquiera de Zaragoza o de Huesca. La población de Aragón es pequeña comparada con la de otras comunidades españolas pero cuenta con figuras que destacan en muchas disciplinas. El cantante Enrique Bunbury, la flamante campeona del mundo de fútbol femenino, Salma Paralluelo, Eva Amaral o Miki Nadal son algunos de los aragoneses más conocidos, pero no son los únicos Estos otros doce destacados personajes del cine, la literatura, la música el deporte o las redes sociales que también de Aragón y probablemente no lo sabías.

Irene Vallejo

Irene Vallejo sigue recorriendo el mundo a lomos de esa máquina del tiempo que es 'El infinito en un junco'. Oliver Duch.

Irene Vallejo Moreu (Zaragoza, 1979) es doctora en Filología Clásica y escritora. Colmunista habitual de 'Heraldo de Aragón' su obra, 'El infinito en un junco' es uno de los ensayos más importantes de los últimos años. Ha sido traducido a más de 40 idiomas y por él recibió el Premio Nacional de Ensayo 2020 como el Premio Aragón 2021.

Thais Villas



Susi Caramelo, junto a Thais Villas (i), en 'Las que faltaban' 20 minutos

Thais Villas es una periodista nacida en Fraga el 2 de octubre de 1974. Ha trabajado en varios programas de televisión nacional como 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco o 'El intermedio' de La Sexta, donde es reportera con El Gran Wyoming desde 2006. Además es presentadora de 'Las que faltaban' en Movistar+ y participa en 'Zapeando' como colaboradora.

Diego Domínguez

El actor y cantante zaragozano Diego Dominguez Enrique Cidoncha

Diego Domínguez Llort nació en Zaragoza un día después del Pilar de 1991. Es actor y cantante y se dio a conocer en la primera edición de TVE Eurojunior, pero su fama le llegó al interpretar a Diego Hernández en la telenovela de Disney Channel Violetta.

Alexandra jiménez

Alexandra Jiménez Enrique Cidoncha

Entre las actrices aragonesas más destacadas se encuentra la estrella de 'Los Serrano, Alejandra Jiménez que nació el 4 de enero de 1980 en Zaragoza y que se ha convertido en una de las referencias del cine español. Ha sido protagonista de series como 'La pecera de Eva' (2010-2011), 'La zona' (2017) o 'El inocente' (2021) y en películas como 'Spanish Movie' (2009), 'Toc Toc' (2017) o 'Si yo fuera rico' (2019).1

José Luis Gil



José Luis Gil posa ante al Teatro Español de Madrid Laura Uranga

José Luis Gil es muy conocido entre el público español por interpretar a Juan Cuesta en la serie de televisión 'Aquí no hay quien viva' y a Enrique Pastor en 'La que se avecina'. Nació en Zaragoza el 9 de diciembre de 1957 y su trayectoria interpretativa es muy larga. Ha doblado a actores como Patrick Swayze, Tim Allen, Hugh Grant, Brandon Lee y Woody Harrelson. También es conocido por darle voz en castellano a Buzz Lightyear en la franquicia Toy Story y a Marlin en la película Buscando a 'Nemo'.

Jesús Vallejo

Jesús Vallejo durante su presentación como nuevo jugador del Granada Miguel Ángel Molina

El futbolista Jesús Vallejo Lázaro es de Zaragoza. Nació el 5 de enero de 1997 y que juega como defensa central en el Granada Club de Fútbol. En 2015 fichó por Real Madrid y fue considerado en sus inicios como uno de los juveniles españoles de mayor proyección. En su palmarés destacan dos campeonatos de Europa logrados en Grecia 2015 (Sub-19) y en Italia 2019 (Sub-21).

Elena Rivera

Elena Rivera C. I.

La zaragozana Elena Rivera tampoco podía faltar en esta selección. Nació en la capital aragonesa en 1992 y en 2021 aseguró: "Toda mi infancia y una parte de mi juventud la pasé aquí. Me fui hace 11 años, pero vuelvo siempre que puedo". Su carrera despegó con su papel de Karina Saavedra en la serie de televisión 0Cuéntame cómo pasó'.

Andrea Ropero

La oscense Andrea Ropero se hizo famosa en La Sexta. PRENSA CARTV

Esta oscense nació en Binaced el 6 de julio de 1983, Estudió periodismo en Barcelona y tras pasar por varios medios recaló en La Sexta para presentar 'La Sexta noche'. En 2015, fue elegida por la cadena de televisión La Sexta, para presentar las campanadas junto a Alberto Chicote. En 2019 dejó La Sexta noche, ocupando su puesto Verónica Sanz y pasó a formar parte del equipo de 'El intermedio'. En dicho programa, ejerce de reportera de calle especializada en información política.

Kase. O

Kase. O ya cuenta con su propio cabezudo en Azuara Marcos Cebrián

Javier Ibarra Ramos nació en Zaragoza el 1 de marzo de 1980. Conocido por su nombre artístico Kase.O es uno de los raperos más famosos en habla castellana. Es compositor y productor español, miembro del grupo de rap español Violadores del Verso junto SHO-HAI y Lírico, y el DJ R de Rumba y lleva activo desde 1993 siendo un icono y referente del rap español.

Viruzz

Víctor Mélida muestra la medida de la Virgen que llevó a la velada de Ibai Heraldo.es

Victor Mélida Cambra, más conocido como Viruzz, es uno de los youtubers más populares de los últimos años. Nacido en Zaragoza el 1 de mayo de 1992, comenzó en redes sociales en 2015 por su contenido en videojuegos. Pero siempre ha estado muy relacionado con el deporte ya que fue jugador profesional del BM Huesca en la temporada 2013. Cuenta con más de 5 millones de suscriptores en Youtue, su nala principal y es uno de los habituales de las veladas de boxeo de Ibai Llanos.

Armando del Río

Armando del Río Enrique Cidoncha

Nacido en Zaragoza en febrero de 1979, Armando del Río es un actor español muy conocido por su participación en muchas series de televisión como 'Amar es para siempre', 'Gran Reserva' o 'Sin tetas no hay paraíso'.

Megan Montaner

La oscense Megan Montaner anuncia su embarazo en Instagram @meganmontanerg

Megan Gracia Montaner (Huesca, 21 de agosto de 1987), conocida como Megan Montaner, es una actriz y modelo española conocida por sus trabajos en películas y series de televisión como 'El secreto de Puente Viejo', Gran Hotel y Sin identidad, todas emitidas en Antena 3 'La caza: Guadiana' de TVE.