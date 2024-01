Las rehabiliación de la iglesia de la Asunción de Valmadrid revela elementos ocultos

El Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón ha recibido esta semana las obras correspondientes a la segunda fase de rehabilitación de la iglesia de la Asunción de Valmadrid (Zaragoza), unos trabajos que comenzaron en junio y que finalizaron el pasado mes de diciembre.

Una vez estabilizadas las estructuras en la fase anterior, que se realizó entre octubre de 2022 y febrero de 2023 y en la que se actuó sobre el campanario, el acceso de la fachada meridional y el testero oriental, en esta segunda fase se ha trabajado "en la recuperación de la piel exterior del edificio que estaba profundamente dañada", en palabras del arquitecto encargado de la dirección de obra, Fernando Alegre Arbués, experto en patrimonio que ha dirigido otras actuaciones en nuestra comunidad autónoma como la restauración de la iglesia de Santa María de Calatayud.

Los trabajos de esta segunda fase se han centrado en mejorar las condiciones de conservación y, sobre todo, de dignidad arquitectónica. "Hemos devuelto a los paramentos exteriores de yeso muy humildes una dignidad que con los años habían perdido, se habían deteriorado todos los revocos", ha añadido Alegre.

El 90% de la inversión de esta segunda fase ha corrido a cargo de la Dirección General de Vivienda y el 10% restante, a cargo del Ayuntamiento de Valmadrid: "Estamos hablando de un presupuesto de 137.000 euros en ejecución de obra que, unida a la inversión de la fase anterior, hace un montante final de 365.202,55 euros, sumando los 15.000 euros correspondientes a los proyectos y la dirección de obra", ha reseñado la directora general, María Pía Canals. "Con esto completamos la restauración de todas las fachadas y el exterior de la iglesia y además hemos intervenido puntualmente con un contrato menor para tratar de mejorar la humedad de las fachadas", ha añadido.

Iglesia de la Asunción de Valmadrid (Zaragoza) Fabián Simón / DGA

Durante los trabajos de rehabilitación del templo gótico tardío del siglo XV "ha habido cosas interesantes y no esperadas", ha indicado el arquitecto y director de obra: "Junto a los pies del edificio, en la fachada sur, ha aparecido un tipo de fábrica histórica que no es tan frecuente y que no habíamos encontrado en el resto del edificio, una fábrica mixta de ladrillo y tapiales que algunos llaman aparejo toledano, que estaba debajo de los restos de los revocos mal conservados y en muy buen estado, con lo cual se ha podido dejar visto y eso le añade cierto valor patrimonial al edificio, al conservar ese elemento constructivo y estético", ha concluido Fernando Alegre Arbués.

Una obra muy esperada

Los vecinos de Valmadrid han mostrado su satisfacción ante el resultado de los trabajos realizados en la iglesia de la Asunción. El alcalde de la localidad, Alfredo López, ha recalcado la importancia para el municipio de la rehabilitación de este edificio histórico que corona el casco urbano.

"Para el pueblo supone mantener nuestro patrimonio y nuestra iglesia, hemos luchado siempre por mantenerla, hace años empezamos inyectando la cimentación en el suelo, una obra costosa que fue subvencionada por el Gobierno de Aragón, el Arzobispado y el Ayuntamiento. Y en esta ocasión han sido la DGA y el Ayuntamiento los encargados de financiar la segunda fase. Ha quedado muy bonita y próximamente haremos la inauguración".

Durante los meses de la rehabilitación, los oficios religiosos se han celebrado en un local social del Ayuntamiento. A partir de ahora podrán volver a celebrarse en la iglesia parroquial.