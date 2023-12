Ir al Mercado de San Miguel a tomar algo: así es su gran salto hacia lo gastronómico

Mantener vivos los mercados tradicionales es una aspiración de cualquier ciudad que se respete a sí misma. Sin embargo, en los últimos años han languidecido muchos de ellos en Zaragoza, algunos hasta su total extinción. Las nuevas costumbres de consumo, la avidez inmobiliaria, la dejadez o la falta de sensibilidad hacia determinadas formas del patrimonio urbano han estado entre las causas principales de una deriva a la que, sin embargo, se le ha sabido poner remedio en otros lugares. Sobre todo, con una idea que a estas alturas es algo más que una moda: los mercados gastronómicos.

Con más o menos fidelidad al concepto inicial -la convivencia de puestos tradicionales con puestos convertidos en bares de tendencias gastronómicas o gourmet-, ejemplos hay en toda España, con Madrid a la cabeza de los más conocidos y frecuentados: el del San Miguel, por ejemplo, es todo un fenómeno turístico.

Un tocayo suyo aspira desde hace pocas semanas a convertirse en el primer mercado gastronómico verdaderamente digno de esa denominación en la capital aragonesa. Situado en la calle del mismo nombre, en pleno centro, vive estos días un renacer de la mano de tres iniciativas, dos ya en marcha y otra a punto de materializarse.

Curiosamente, son proyectos que se han fraguado por separado y solo la casualidad los ha hecho coincidir en el tiempo y que han funcionado como un elemento revolucionador del mercado.

"Ese chico es que lo está petando y nosotros los notamos", dice Luis Toruño, propietario de Frutas Bartolomé, señalando al puesto de Miguel Rived. Es Mike's, una hamburguesería que en apenas dos meses de vida está atrayendo mucha gente al mercado. "La gente viene a tomar la hamburguesa y hay quien pica algo por aquí, unas fresas, un poco de verdura y, sobre todo, nos sitúan, dan ambiente y nos rejuvenecen", dice este comerciante que lleva 15 años en el mercado y asegura no haber visto nunca antes tanto movimiento.

A la revolución Mike's se suma ahora El Maestro del Sushi, que ha abierto esta semana pared con pared con Mike's. Al frente del negocio, una de las referencias en Zaragoza de estos conocidos bocados de la cocina japonesa: Abel Mora, propietario también del popular Uasabi, en el Tubo.

"Hace un año que vi el local y me animé a alquilarlo", cuenta. Abre ahora con la idea de ofrecer sushi para llevar, en bandejas de 8 o 16 piezas y, los fines de semana ampliar la oferta para quien quiera tomarlo en el propio mercado. "A diferencia del Uasabi, aquí apostamos por elaboraciones más sencillas, más del día a día, en la raíz misma de la cultura del sushi", explica Abel. Predominan las combinaciones con aguacate, salmón o atún, aunque siempre con el toque de sofisticación de Abel: en forma de tartares o salsas originales.

Abel Mora acaba de abrir un puesto de sushi en el Mercado de San Miguel. Toni Galan

Pronto, además, Abel promete 'noodles' y empanadas argentinas, a la manera de otro de los lugares que él llevo a la popularidad en Zaragoza: el Ángel del Pincho.

En el mercado se felicitan de la nueva apertura. Alfonso, que regenta el ultramarinos de la entrada, cree que es una manera de diversificar la clientela: "Está genial atender a doña Carmen o don José, pero necesitamos más gente", comenta. En la pescadería Cañete, que ahora tiene el puesto de sushi como vecino de enfrente también están encantados: "A mí siempre me han encantado los mercados, iba con mi madre de pequeño y pasaba horas, hace mucha falta que sitios como este vuelvan a tener vida", aseguran. Y van más allá: "Si esto (refiriéndose a la parte gastronómica del mercado) va apara adelante, yo también me animaré. Ya estoy pensando en si viene gente poner aquí en el puesto unas ostras o gambas para tomar con champán. ¿Por qué no?".

De ello dependerá la respuesta de la gente. De momento, otra propuesta está a punto de aterrizar en el mercado, en este caso, de cara a la calle, en el local de la entrada. Se trata de una vermutería de nombre Pepinillo.

