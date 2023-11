Paula Ortiz: "Teresa de Jesús es uno de esos seres imposibles de borrar de la historia"

“Ahora el cine el cine se ha vuelto muy artesanal en muchas cosas. Después de la era postplataformas, las películas hay que contarlas pase a pase, paso a paso. Pero eso también te permite tener mucho contacto con el público. Y el vuelo de ‘Teresa’ está siendo tan hermoso. Tiene un calado único…”, dice la realizadora Paula Ortiz (Zaragoza, 1979), que ayer presentó su película ‘Teresa’ en la Filmoteca de Zaragoza, en vísperas de su proyección en las salas.

¿Por qué cree que está teniendo ese vuelo y ese calado?

Es una ‘rara avis’, siempre lo ha sido, es uno de esos personajes que son imposibles de borrar de la historia. Siempre que se nombra, todo el mundo tiene noticia de ella y nadie se queda en una actitud neutra ante su imagen y su palabra. El volver a explorarla tambalea sensaciones, tambalea el interior, tambalea como tambaleó ella su mundo. Es algo muy bonito.

¿Quiere decir que todo el mundo tiene una idea, una imagen de Teresa de Jesús?

Algo. Cosa rarísima. Hay muy pocos personajes así. Es una mujer que atraviesa 500 años y atravesará otros 500 porque tiene una capacidad de nombrar con sencillez, con agudeza y con tensión las grandes preguntas. Te pone contra las cuerdas; es capaz de de cuestionarse y de cuestionarnos lo íntimo y lo colectivo. Es muy poderosa.

¿Quién le puso tras la huella de Santa Teresa cuando era una chica universitaria?

La leí muy sola porque había que leerla para la asignatura de los siglos de Oro. Recuerdo perfectamente la convulsión física, la fisicidad, de los místicos. Y luego es verdad que yo hacía unos cursos de verano con Rosendo Tello y Jesús Arbués, y Rosendo Tello me obligó a recitarla a oscuras.

La jornada fue especialmente bonita para Paula Ortiz: al Festival de Cine de Zaragoza le entregó uno de sus premios Augusto; aquí la vemos con María José Moreno y José Luis Anchelergues. Guillermo Mestre.

¿Cómo? ¿A oscuras? Cuente, cuente.

Me tenía que aprender el ‘Vivo sin vivir en mí’ entero, meternos en una habitación a oscuras. Creo que es la primera vez que lo cuento. Él cerró las persianas y me dijo: “Recítala desde aquí. En plena oscuridad. Así comprenderás su poder”. Yo tendría 19 años y fue en Albarracín, durante un curso de teatro y poesía. Yo hacía danza entonces, y él me decía: “Te apoyas mucho en el movimiento, y te tienes que apoyar solo en la palabra”.

¿De dónde nació ‘Teresa’? ¿Por qué leyó ‘La lengua en pedazos’ de Juan Mayorga, quizá?

Teresa y san Juan de la Cruz son dos poetas que me atraparon desde entonces. Son distintos. Él es fantástico, impresionante y sensual, la hermosura elevada a la máxima potencia, pero ella no es menor. No. No. Los dos son poetas constituyentes de mi identidad, han hecho mucho por mí, me habitan por dentro. Pero es verdad que hasta que no vi ‘La lengua en pedazos’ en el teatro no supe hasta qué punto me atraía.

¿Dónde la vio?

Santa Teresa era la actriz turolense Clara Sanchís, maravillosa, y el inquisidor era Dani Albadalejo. Al ver la obra me volvió la Teresa que conocía y la que desconocía. Y ahí encontré una espina dorsal tan dramática, tan abisal. Es tan inasible el personaje que Juan Mayorga lo que me dio fue es un andamio, una médula espinal. Le escribí ingenuamente a Mayorga y él, que es un ser extraordinario, me contestó inmediatamente. El otro día, poco antes del estreno en la Seminci de Valladolid, buscó el email y me lo reenvío. Le decía lo que había significado para mí ver su obra, la conmoción de la recuperación de esa palabra tan fina, tan contradictoria, tan en combate. Su mensaje, tras ver la película, fue precioso: “Tengo muchas más ganas de ver más veces ‘Teresa’”.

¿Cómo ha sido la escritura del guión? ¿Cómo han dialogado usted y el otro coguionista Javier García Arredondo con Mayorga? La película es compleja, intensa y bella, dialéctica y teológica…

Sí, sí. A mí me preocupaba que le diese el aire a la película. Juan Mayorga es muy práctico. Nuestros métodos de trabajo suelen ser sencillos: trabajamos individualmente los tres. Juan nos cohesionaba a los dos. Invertíamos dos o tres días en leer y trabajar el guión, y luego en hacer una dramatización prácticamente en vivo. Mayorga se pone de pie y te dice: “Tú eres Teresa y yo el inquisidor”. Y empieza a reformular frases. Ha sido una cosa muy práctica y muy bonita. Ha sido un momento de privilegio de escritura. Y mi reto era hacer sentir los mundos, la palabra, las acciones y las acciones de esta mujer.

Paula Ortiz ha trabajado el guión con Javier García Arredondo y con el propio Juan Mayorga, autor de 'La lengua en pedazos', la obra teatral que inspira 'Teresa'. Guillermo Mestre.

La sensación que puede tener el espectador es que hay que verla varias veces.

Me lo han dicho algunos espectadores. El inquisidor y Teresa forman parte de una misma criatura. Este es un texto escrito para Blanca Portillo, que encuentra un interlocutor ideal en Asier. Los dos se entienden y conversan. Yo no tengo una formación religiosa ni soy católica, pero sí es cierto que me he dado cuenta de que en el estudio del personaje y sus dudas que la espiritualidad como experiencia y como forma de conocimiento humano es muy interesante.

Usted sigue siendo muy artista y muy esteticista, elegante y rigurosa. ¿Cómo entiende la necesidad de llegar al espectador?

Creo que hay una tarea muy fuerte en todo acto creativo y es la necesidad de comunicar. He hecho una película para todos los públicos y no renuncio a la belleza. Y para comunicar hay que hacerse entender, ya sea por lo mental, lo emocional o lo visceral. Pero también creo cada vez más que hay que tenerle respeto al espectador y a su inteligencia, que no hay que señalarle lo que tiene que pensar o hacer.

"Dice, a propósito de los libros y la cultura: 'Si lees te conducirás; si te leen, te conducirán'. He leído pocas reflexiones más contundentes sobre la manipulación o las ‘fake news’.!

¿En qué es Teresa contemporánea?

En todo. Es una mujer que está en perfecto y constante autocuestionamiento. Es una mujer que duda: su avance interno y externo es la duda; es una mujer que busca un espacio para sí misa y para su comunidad. Es una mujer que dice: “La regla según la que vivimos no funciona”. Dice, a propósito de los libros y la cultura: “Si lees te conducirás; si te leen, te conducirán”. He leído pocas reflexiones más contundentes sobre la manipulación o las ‘fake news’.