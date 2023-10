Paula Ortiz: "Es importante acercarte al opuesto y mirar donde no habías mirado"

La cineasta zaragozana Paula Ortiz estrenó el pasado 11 de octubre ‘Al otro lado del río y entre los árboles’, película que ha dirigido por encargo y que le ha hecho "crecer, aprender mucho". Basado en la novela homónima de Ernest Hemingway, la última que publicó en vida el estadounidense, el filme se rodó en Venecia entre finales de 2020 y principios de 2021. Ayer fue el objeto del diálogo que mantuvo con el presentador habitual del ciclo cinéfilo ‘La buena estrella’, Luis Alegre, en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, lleno para la ocasión.

Alegre recordó el carácter pionero de la guionista y directora de ‘La novia’ dentro del cine aragonés. De hecho, señaló que Ortiz fue contactada por la productora (Tribune) gracias a su pulso lorquiano en esa cinta. "Es una extraordinaria adaptación –dijo– llena de belleza y emoción en un tono crepuscular y romántico, con interpretaciones magníficas y ese blanco y negro tan sugerente".

Beneplácito desde el más allá

La interpelada, que recordó su etapa formativa en las aulas del Paraninfo, explicó que esta novela ya había estado en un tris de ser llevada al cine más de una vez. "John Huston quiso hacerla, y no le dio tiempo. Su hijo Danny aceptó hacer el personaje del doctor, porque sabía de la querencia de su padre por la novela. Un día hablamos mucho rato por videoconferencia y me preguntó qué quería hacer con esta historia. Cuando terminó la charla, me dijo algo que voy a guardar siempre: que su padre hubiera disfrutado de nuestra conversación y apoyaría que yo dirigiese la película. Preferí no conocer el guión de John Huston:íbamos a empezar ya, y creo si llego a leerlo igual me vengo abajo".

Ortiz calificó la personalidad de Hemingway de "abismo insondable", y no ocultó la fascinación que le genera su obra, a pesar de que se mueven en universos dispares:como dijo Alegre, el literato y la directora son agua y aceite. "Me arrastraba fuertemente y me provocaba al mismo tiempo muchas contradicciones; era el arquetipo del macho del siglo XX con temas favoritos comola caza a las mujeres, el alcohol, los toros, el boxeo... son mundos que están muy lejos de mí y mi generación, pero curiosamente esa fue la razón principal que me llevó a aceptar el encargo.Es importante acercarte al opuesto y mirar donde no habías mirado nunca".

La directora zaragozana recordó que algunos de los vestidos de la protagonista, la italiana Matilda de Angelis, se hicieron en Zaragoza gracias a su figurinista de confianza, la aragonesa Arantxa Ezquerro. También quiso resaltar que probablemente no hubiera dirigido ‘Teresa’ –que estrenará en breve en la Seminci pucelana– o la historia que tiene ahora en el horno, ‘Hildegart’, sin haber pasado por la experiencia de la película inspirada por Hemingway.

Aguirresarobe y las tomas

La idea de filmar casi al completo en blanco y negro fue de Paula Ortiz, decisión sobre la que los productores anglosajones tenían dudas. "Es algo que asocia con una cinta menos comercial, pero yo creo que solo tenía sentido en blanco y negro. Eso la distingue, para empezar. Tuve que convencer a todos los productores y al propio director de fotografía, Javier Aguirresarobe, aunque enseguida aceptó el reto. Eso sí, yo siempre quería siete tomas, y él me decía de la primera que ya era perfecta:así era, ¡la dejaba perfecta en el momento! Peleábamos, pero también hubo amor –ríe– y siempre llegábamos a un acuerdo. Es muy divertido, y un maestro de la luz: manejó de maravilla la escala de grises. Resulta fascinante verlo trabajar".

La película tiene muchos cambios con respecto a la novela, pero esos cambios no incluyen los diálogos, que están exactamente igual a como los expresó Hemingway y lucen cincelados por la técnica del iceberg que empleaba el autor de ‘El viejo y el mar’: básicamente, el desarrollo narrativo que empleaba sólo muestra una mínima parte de la historia, dejando oculto el resto.

"La novela tiene una cierta resonancia de cine clásico, especialmente en esos diálogos –apuntaba Ortiz– y si te fijas, en ‘Casablanca’ se hablan así, no hay cortapisas. Quería hacer una película con olor a ‘Casablanca’, y no solamente en el formato, sino en los movimientos de cámara o la gestualidad".

La zaragozana quiso elogiar el trabajo con LievSchreiber en la relectura y reescritura del guión. "Le encantó el personaje. Más allá de su presencia y la increíble voz que tiene, Liev es un hombre muy culto, gran conversador y perfecto para encarnar ese héroe que se apaga".

En cuanto a Matilda de Angelis, el otro nombre en letras grandes de la cinta (el reparto lo completan el mentado DannyHuston, Josh Hutcherson y Laura Morante), dijo que "nos hemos hecho muy amigas, es extraordinaria como ser humano, pero es que como actriz me parece superdotada, una fuerza de la naturaleza, como tilda la novela a su personaje. Su interpretación de Renata Contarini esquiva todos los clichés".

Este miércoles, Fernando Trueba

El inicio de la nueva temporada de ‘La buena estrella’ viene fuerte. A la intervención de ayer de Paula Ortiz le sigue este miércoles 18 Fernando Trueba en la que será la sesión 225 de este ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza. Luis Alegre y Trueba abundarán sobre ‘Dispararon al pianista’, el largometraje de animación codirigido por el autor de ‘Belle epoque’ y el artista plástico Javier Mariscal, con el que Trueba ya había codirigido ‘Chico y Rita’ (2010), otra película de animación que escribió con el novelista zaragozano Ignacio Martínez de Pisón; fue candidata a los premios Óscar de Hollywood, por cierto. La sesión con Trueba comenzará a las 19.00 en el Aula Magna del Paraninfo (Pza. Basilio Paraíso).

‘Dispararon al pianista’ nace de una idea que tuvo Trueba allá por 2004, mientras rodaba ‘El milagro de Candeal’ (2004); fue entonces cuando descubrió la figura del pianista brasileño Tenório junior, artista de Río de Janeiro y clave en el movimiento samba jazz de Copacabana allá por de los 70. Desapareció en Argentina en 1976 tras dar un concierto en el Gran Rex de Buenos Aires, junto a Vinicius de Moraes y Toquinho. Tenía 35 años. El estreno comercial de la película en España fue el pasado 6 de octubre.