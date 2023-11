Luisa Gavasa: "Ser actriz y sentirme tan querida en mi tierra es un regalo enorme"

El pasado fin de semana, Luisa Gavasa volvió al Festival de Cine de Fuentes, donde se presentó el exitoso corto ‘París 70’ (diez premios a su interpretación, 60 en total y 70 preselecciones en certámenes). La actriz participó, además, en la gala de clausura en el homenaje a Rosario Pardo, una intérprete muy querida por Gavasa. «Estos son mis menesteres durante estos días, y disfrutar del Ebro, del cierzo, de mi ciudad, de las costillicas y los ternascos y de todas las cosas buenas que ofrece Zaragoza, que son muchas», afirma la intérprete aragonesa, que esta semana estrena dos nuevos largometrajes.

A sus 72 años, anda inmersa en un montón de proyectos cinematográficos...

Además de ‘El maestro que prometió el mar’, esta semana también llega la comedia ‘El favor’, en la que tengo una participación pequeña, una colaboración especial. Pero es tan divertida que decidí que tenía que estar ahí. En el reparto figuran Inma Cuesta, Gonzalo de Castro, Isabel Ordaz... En mayo estuve rodando con la directora argentina Albertina Carri en Brasil una película que se titula ‘¡Caigan las rosas blancas!’, que ha sido una de las experiencias más fantásticas de mi vida porque grabé en una isla hermosísima que se llama Ilhabela. Regalos que te da la vida a estas alturas.

Acabamos de empezar la entrevista y ya lleva tres películas.

También he trabajado en series como ‘En fin’, del director sevillano David Sainz, en la que salgo con una peluca roja y un ‘piercing’ (me lo he pasado en grande), y ‘Ena’, una miniserie sobre la vida de la reina Victoria Eugenia de Battenbergt en la que hago el papel de Eugenia de Montijo. Por otro lado, también he rodado una película con Pablo Aragüés, ‘Ancestral’, en la que la protagonista es Almudena Amor. Yo interpreto a su madre y he trabajado con actrices tan estupendas como Consuelo Trujillo, Ana Fernández y Emma Suárez.

En ‘El maestro que prometió el mar’, ¿cómo le llegó la opción de interpretar el papel de Charo?

Me llamó directamente la directora Patricia Font. El papel es un bomboncito, que decimos las actrices, aunque no sea especialmente protagonista. Cuando fui a los ensayos, le di las gracias a Patricia por haber pensado en mí para este personaje. Y me dijo que me había visto actuar hacía un montón de años y desde entonces quería trabajar conmigo. Ha habido una buenísima conexión con ella, y con Enric Auquer (quien da vida al maestro Antoni Benaiges) ya ni le cuento.

Por favor, cuente...

Me emociona hablar de él porque es tan espléndido, tan buen compañero, tan generoso, con una capacidad de transformarse.... es increíble, un ser que se mimetiza de una manera con los personajes que es asombroso. Mi personaje tiene que ver con el maestro, cuya historia real es tremenda.

La película es un relato sobre la memoria y la importancia de no dejar caer en el olvido nuestra historia reciente.

Creo que esta película llega en un momento importante donde hay una parte que quiere tapar todo eso, negar lo innegable. El otro día lo afirmé y lo mantengo: este país no tendrá honor hasta que todos esos restos hayan salido a la luz. El honor reside en que nadie esté en una fosa tirado. No lo podemos consentir. Ya no entro en política. Por humanidad, no se puede, no se debe.

Es una profesión a menudo tan incierta y siempre tan exigente ¿una actriz no piensa en jubilarse nunca?

Yo no porque me aburriría mucho si no fuera por este oficio. En Brasil llevaba una peluca con pelo natural hasta prácticamente media espalda, haciendo de diosa de una isla rarísima, luego iba con el pelo rojo y el ‘piercing’ en la serie que he mencionado, y de pronto soy Eugenia de Montijo… ¿Qué persona puede vivir a los 72 años todas esas cosas? Es un regalo tan enorme... ¡Estoy encantada!

Es muy querida en su tierra. Hija predilecta de Zaragoza, pregonera de las Fiestas del Pilar y no hay festival de Aragón que no la haya premiado...

Tengo los premios de todos ellos. Me siento profundamente querida en mi tierra. Ya no solo en los festivales, sino en la calle, con las cosas que me dicen o cuando me regalan vírgenes del Pilar. Tampoco he hecho nada especial por conseguirlo. Quizás sea porque soy como soy, normal, muy rocera. Y bueno, también he hecho trabajos muy chulos y entrañables.

En su carrera ¿hay un antes y un después de ‘La novia’, del Goya?

Cuando rodé ‘La novia ya había trabajado mucho en televisión, pero evidentemente me abrió las puertas del cine. Ahora, en enero, si todo va bien, empiezo una película en Bilbao, de protagonista. Con una edad muy difícil para interpretar buenos personajes porque en cuanto te descuidas te ponen haciendo calceta en ‘Cuéntame’, con todos mis respetos a la serie, pero ese tipo de papeles es lo que no quiero hacer».

Un largometraje que llega "en un momento importante"

‘El maestro que prometió el mar’ narra la historia real de Antoni Benaiges (interpretado por Enric Auquer), un profesor catalán que antes de la Guerra Civil fue destinado a la escuela de Bañuelos de Bureba, un pequeño pueblo de Burgos, y fue asesinado al comienzo de la contienda. También es la historia de Ariadna (Laia Costa), una mujer que busca los restos de su bisabuelo desaparecido en la guerra. El filme entrelaza pasado y presente a través de dos tramas que construyen un relato sobre la memoria y la importancia de no dejar caer en el olvido nuestra historia reciente.

El largometraje de Patricia Font está basado en el libro ‘Desenterrando el silencio: Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar’, de Francesc Escribano (Blume) y ha sido adaptado a la gran pantalla por Albert Val.

Luisa Gavasa, que en el filme interpreta un papel destacado, afirma que la cinta llega «en un momento importante». La cinta se estrenará en salas el viernes, tras haber pasado por la Seminci de Valladolid y el Festival Cine Por Mujeres de Madrid, donde ha recibido el premio a la mejor película española.