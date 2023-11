Javier Coronas: “Mis lazos ‘oregoneses’ son indestructibles”

Llevan 17 temporadas de programa, y la primera emisión data del 1 de noviembre de 2008. “Es que las temporadas y los años se encabalgan, ya sabes”. El zaragozano Javi Coronas, asentado en los predios madrileños desde tiempos ha, regresa hoy a su tierra con el ‘Ilustres ignorantes world tour’, la tridimensión del espacio que comparte en Movistar+ con Pepe Colubi y Javier Cansado. Será en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza (20.00) y aún quedan entradas en los laterales del anfiteatro (más alguna residual en palco) a 24 y 27 euros en Ibercaja.

Javier Cansado estuvo actuando en Zaragoza hace apenas mes y medio con su colega Carlos Faemino, pero aquí viene con otra capa, aunque el tipo no cambie. Colubi es el autor de la trilogía literaria que comenzó el mismo año de ‘Ilustres’, formada por ‘California 83’ y que completan ‘Chorromoco 91’ y ‘Dispersión’. Coronas es el conductor del espectáculo, que mañana llevará al trío hasta el Teatro Alcázar de Madrid.

Coronas está feliz con el retorno a Zaragoza, aunque sea breve. “Así es. Siempre estoy deseando volver, en cuanto piso Zaragoza es como si nunca me hubiera ido. Y si la visita es con ‘Ilustres’, pues mejor aún, de mil amores. La gente es muy maja con nosotros en Zaragoza”.

El 33,33% de este invento ilustre mantiene el contacto con los colegas de la tierra. “Con los amigos no pierdo el contacto, y exprimo el rato para ver a todos los que puedo. A ver, mis lazos ‘oregoneses’ son indestructibles, somos como familia con estos mozos. Aunque vengo menos que antes, en Madrid somos unos en el exilio y nos damos unos abrazos tremendos cuando coincidimos. Bueno, con Patricia Imaz tengo abrazo semanal, a Lamata lo veo bastante... somos unos cuantos”.

En cuanto al programa y su traslación puntual a los escenarios, la fórmula que invoca el trío es sencilla. “Lo que ves es lo que hay –apunta el zaragozano– y es que quizá esto mantiene la frescura a lo largo de las temporadas porque cada programa parece el primero. Nos funciona el libre albedrío. Son ya muchos años los tres unidos, la relación es muy chula porque nos queremos mucho".

"En cuanto a los invitados -explica Coronas- son gente de nuestra cuerda, que ya ha venido o vienen por primera vez con ganas, porque les apetece mucho. Y vaya, porque nosotros no hemos cambiado nada desde el principio. No ensayamos, comenzamos simplemente con una idea y lo demás es riesgo:si no estamos graciosos, se cae con estrépito, pero hasta ahora nos vamos apañando”.