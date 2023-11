David Trueba y los tres guiños zaragozanos en su película sobre Eugenio

Las visitas de David Trueba a Zaragoza suelen despertar una gran expectación. Este jueves no ha sido una excepción en su intervención en el Paraninfo de la Universidad. El cineasta y escritor ha acudido al ciclo ‘La buena estrella’ –que precisamente él inauguró junto a su hermano Fernando en 1996– para presentar su última película, ‘Saben aquell’, que versa sobre el humorista Eugenio. Al acto le han acompañado la actriz Marina Salas –que interpreta a la hermana del cómico– y el productor Edmon Roch.

"David es algo más que un profesional del cine y la literatura para nosotros. Está muy vinculado con la ciudad", introdujo Luis Alegre, alma máter de esta iniciativa. Una íntima relación con Zaragoza y con Aragón que se plasma con tres pinceladas en el nuevo filme. El escritor Ignacio Martínez de Pisón encarna a un regidor. José Luis Melero a un locutor de televisión que cita en antena al mito zaragocista José Luis Violeta. Y una sala de fiestas que aparece se llama Oasis como guiño al histórico local de la calle de Boggiero.

Anécdotas al margen, el largometraje captura la historia de amor protagonizada por Eugenio y su mujer Conchita. Juntos se introdujeron en el mundo del espectáculo, primero como dúo musical que editó discos y llegó a competir por participar en Eurovisión, y posteriormente dejando expedito el camino hacia el humor de Eugenio, que fue mucho más exitoso. "En realidad he hecho una película muy familiar, sobre el amor, sobre la pareja, sobre los hijos de unos personajes que no llevaban una vida convencional», explicó.

Trueba ha esquivado la tentación de posar la cámara en la época de decadencia del cómico, con excesos y autodestrucción. "No le di importancia a ese tiempo. A pesar de que era preso de la depresión, Eugenio actuó hasta el último día –murió con 59 años en 2001–. Aunque esos años podían ser golosos, prefería ser justo con la persona y no etiquetarlo", reveló. Y remachó el argumento: "No quería hacer un ‘biopic’, no soy amante de ese género porque se queda limitado a los fans. Un ‘biopic’ para mí es la Wikipedia y yo no quería ser esclavo de eso".

Finalmente, el creador aplaudió las "actuaciones apabullantes" de los actores David Verdaguer y Carolina Yuste en los papeles principales.