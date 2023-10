J. J. Sánchez: "Al Teatro del Mercado no se le da el mismo valor que al Principal y es una pena"

J. J. Sánchez es actor del grupo Indigesto, que presenta estos días -con lleno absoluto en todas las funciones en el Teatro del Mercado- ‘La Comisaría en fiestas’, una obra que han creado la propia compañía y Alfonso Palomares, actor oscense al que vemos a diario en ‘Oregón Televisión’. Con J. J. Sánchez, trabajan el propio Alfonso, Encarna Corrales y Alberto Salvador. J. J. Sánchez, además, es responsable de la iluminación y colabora en el espacio sonoro con David Angulo. ‘La Comisaría en fiestas’ es un montaje que mezcla los ‘sketches’ guionizados con la frescura del teatro de improvisación, aderezado todo el conjunto con humor, diversión y diversas sorpresas.

¿Qué le dicen las fiestas del Pilar?

Que aún no han acabado las fiestas de verano, que queda la traca final para juntarte con gente que quieres y divertirte.

¿Qué es lo que más le gusta de los Pilares: la calle, la alegría, la variedad de públicos y de gente, el clima de felicidad y de diversión?

Me gusta ver que la gente tiene ganas de pasarlo bien y también la diversidad de gente, cada vez más, y eso que vivo en Delicias y estoy acostumbrado.

¿Tienen humor las fiestas?

Yo desde joven recuerdo Pilares con humor, con trasnochadas y muchas risas. Y desde hace varios años nos subimos a los escenarios con otros comediantes que nos encargamos de prender mecha a la comedia de nuestras fiestas. Desde luego, en Zaragoza hay un puñado muy majo de gente que hace reír.

J. J. Sánchez, de niño, vestido con el traje de baturro. Archivo J. J. Sánchez.

¿Qué suele hacer, cómo se divierte el actor y maestro de la improvisación?

Trabajar en el teatro y la verdad que me lo paso en grande. Tengo la suerte de sorprenderme improvisando en el escenario con mis compañeros cada día y cuando no trabajo siempre es obligatorio ir con mis hijos al río y juego con ellos. Son de esos proyectos que te hacen seguir teniendo esperanza en el ser humano, je je je je. Y me gusta quedar con amigos a cenar alejándonos un poco de la multitud.

Si mira hacia atrás, ¿qué recuerdos le vienen a la cabeza?

Pues de adolescente ir a conciertos de rap a la Magdalena, al Centro Cívico Delicias, a Interpeñas... Hace unos pocos años nos lo pasamos muy bien con las locuras de los cabarets que montaba con Dadá de horas y horas de desparrame, bailes y risas. Es que en esta ciudad hay gente muy buena.

¿Es de los que va a piezas de teatro o conciertos en el Pilar? ¿Tiene algún secreto, guarda algún instante memorable?

En el poco tiempo que me queda veo más teatro, siempre he pensado y deseado que en los Pilares se programan espectáculos muy buenos en diferentes espacios... Hay bueno, bonito y gratis en la calle. Recuerdo un año que uno de los cabaret que hicimos duró siete horas en las Armas. Madre, qué locura, qué no parar, qué fiesta científica. Había momentos que no sabías si era de día o de noche y la gente iba mutando por diferentes estados de euforia, alegría, cansancio, resaca, segunda resaca...

¿Se puede ser un poco peor actor en el Pilar o la gente es igual de exigente?

Ja ja ja, No sé. La exigencia depende de uno, yo siempre le pongo mucho cariño y ganas a mi trabajo. La gente en Aragón es muy exigente, creo que es más peligroso cuando vas a las fiestas de un pueblo, y si he dicho peligroso es porque no te conocen. ¡Aquí nos quiere mucha gente!

Se habla poco del Teatro del Mercado donde representan ‘La Comisaría en fiestas’. ¿Qué pasa o qué puede suceder ahí?

Creo que desde hace años la promoción más directa la hacen las compañías aragonesas que son las que trabajamos ahí, no se le da el mismo valor que al Teatro Principal y es una pena.