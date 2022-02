Natalia Moreno: "Los Goya sirven para que te reciban y te escuchen un nuevo proyecto en las productoras"

“Los Goya son la fiesta de nuestro cine. Y a mí es algo que me gusta mucho. Si no acudo como este año, me reúno con mi peña de amigos, hacemos nuestras quinielas y lo disfrutamos ante la televisión”, dice Natalia Moreno (Zaragoza, 1978), guionista, actriz y directora que ganó un Goya en 2020 al mejor documental por su película ‘Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas’. “Pertenezco a la Academia y he cumplido con mi responsabilidad. He votado. Este es un año difícil. Están los más grandes, y me hace especial ilusión que entre ‘Madres paralelas’, ‘El buen patrón’ y ‘Maixabel’, todas ellas películas grandes, se haya colado una una película pequeña como ‘Libertad’ de Clara Roquet. Y que ella esté ahí, con Almodóvar, Fernando León de Aragón e Iciar Bollaín es muy emocionante. Me gusta mucho. Una mujer joven con una estupenda película codeándose con los grandes directores”, matiza Natalia Moreno. “Clara tiene mucho talento y un porvenir muy brillante por delante”.

Dice que cree que el mejor director será León de Aranoa y que sería bonito que Petra Martínez fuese el Goya a la Mejor Actriz. “Ha trabajando mucho. Mucho. La vi ganar los Feroz en Zaragoza y me encantó su puesta en escena y su discurso. Fue estupendo y divertido”, añade.

Nos trasladamos a la noche de su máximo galardón en 2022. “Se dice siempre. Lo sé. Pero no pensaba que íbamos ganar, aunque hubiésemos ganado el Forqué. Había películas muy buenas, la de Aute, entre ellas. Pero cuando oí el nombre de Ara y el mío, me pareció estar viviendo un sueño. Aquella fue una gran noche: Ara estaba conmigo, mi productora Amelia Hernández andaba por allí. Y aquel premio era para una película pequeña, modesta, en la que nadie había creído apenas, que nos había costado cinco años ponerla en pie. Creo que la noche más hermosa mi vida. Cuando salí del escenario me encontré con Bárbara Lenni, que iba a entregar un premio. Y me dio un abrazo. Fue todo muy bonito”, narra.

“Este año no voy a ir. Se sortean las entradas, pero ni siquiera me apunté. Hace mucha ilusión cuando estás nominado, hay nervios, expectativas, y he preferido renunciar pensando en los que están implicados. Y te puede pasar lo que nos pasó a nosotros. Yo quería contar aquella historia: era la vida de Ara Malikian. La conocía muy bien. Era la historia de Ara, mi marido y el padre de mi hijo, de su aventura, de sus vivencias, de su música. El galardón más codiciado coronó un trabajo en el que nos habíamos implicado mucho”, insiste.

"Quiero que 'Oona Fly' suceda en un pueblo de Aragón, pero voy a hacer un poco de trampa: sucederá en varios. En Gallocanta con las grullas y las garzas, y rodaremos el próximo octubre, en alguna de las saladas de Aragón, y en un pueblo que aún no sé cuál es. Hay tantos y tan bellos", dice Natalia Moreno

A la vez, Natalia Moreno tiene novedades y en una de ellas ha colaborado con la citada Clara Roquet. “Sí, sí. Ella me ayudó en la redacción final de la que espero que sea mi próxima película, ‘Oona Fly’, aunque también tengo otros dos proyectos sobre Mata Hari y Raquel Meller. ¿Para qué sirven los Goya? Pues, en mi caso, para que te escuchen, para que te reciban y puedas contar un nuevo proyecto. Y eso me están pasando. Gracias a ese galardón las productoras te reciben, te escuchan, luego conseguir el dinero es una carretera llena de dificultades. Y en esas ando”, cuenta.

Natalia Moreno, que alterna su trabajo de actriz con el de directora, ha recibido una beca de Netflix para desarrollar su película ‘Oona Fly’. “La película tiene mucha miga detrás. Oona significa cedro, mujer, y el título alude a la mujer que vuela, a la mosca, a bastantes cosas, y está vinculada también con algunos mitos de Japón y de Vietnam. A las garzas. A la papiroflexia”, subraya. La película cuenta la historia de una mujer de 40 años, madre de dos hijos, que fue artista plástica en el pasado. De repente, la invitan a exponer una instalación que había hecho de mil pájaros de papel. En el lugar donde va a buscarlo, una sala o un museo, ya no está: han mandado a su pueblo las 40 cajas de cartón. Y decide coger su furgoneta e ir allí con sus hijos y su padre.

“La película narra un reencuentro con un espacio, con su memoria. Es una ‘road movie’ que tiene muchas cosas. Quiero que suceda en un pueblo de Aragón, pero voy a hacer un poco de trampa: sucederá en varios. En Gallocanta con las grullas y las garzas, y rodaremos el próximo octubre, en alguna de las saladas de Aragón, y en un pueblo que aún no sé cuál es. Hay tantos y tan bellos. Aragón posee escenarios maravillosos de película. Emocionantes”.

El guión ya está acabado. Lo protagonizará la propia Natalia Moreno. “Siempre lo he concebido así. Como hacen Raúl Arévalo, Leticia Dolera o Miranda July, entre otros. Me hace mucha ilusión, pero también puede suceder que de repente no sea capaz de dirigir y actuar a la vez”. Natalia Moreno inicia otro camino: “No tengo queja de nada. Estoy en un buen momento. Y pronto muy pronto volveré a Aragón a ver si logro algunos apoyos para la película. Estoy muy ilusionada”.

Eso será después de ver los Goya que este sábado 12 se celebran en Valencia y en los que solo hay un candidato aragonés a los premios: el productor Miguel Ángel Lamata con ‘Héroes. Silencio & Rock’ de Alexis Morante.