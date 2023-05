Luis Rabanaque: "En Torrero me he empeñado en vivir como antaño"

Los protagonistas del arranque son de peso.Todos lo son, pero sí. Empezamos con Félix Zapatero por deseo expreso de Jorge; yo le tengo un cariño familiar a Félix, me pareció perfecto. El segundo episodio, estrenado esta semana, es con Miguel Ángel Lamata. Para el tercero tendremos a Arancha Ezquerro.

Conduce un podcast ‘iluminado’ sobre el mundo audiovisual aragonés. ¿Dónde se encendió esta bombilla?En el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, ya ves. Jorge de Bautista, socio de Zetac junto a Marta Horno en una empresa que ha dado servicio de iluminación y sonido al audiovisual aragonés durante 20 años, estaba donando sangre y yo, plaquetas. Nos pusimos a hablar; resulta que tenía pensado llamarme, y ese encuentro aceleró el tema. Querían celebrar sus dos décadas de existencia con un homenaje a grandes profesionales del ramo, incluyendo referencias a los que ya no están, y así nació Wild Track Zetac, que puede oírse en Ivoox y Spotify.

"Sufro por mis compañeros, a los que quiero mucho, cuando veo que tienen que sacar humor de la actualidad"

En ‘Oregón TV’, el programa que le ha hecho firmar más autógrafos, toca usted muchos palos. ¿Qué es lo más duro de ese micromundo?Pues los guiones, que ya no hago yo. Sufro por mis compañeros, a los que quiero mucho, cuando veo que tienen que sacar humor de la actualidad y muchas de las cosas que pasan ya pasaban hace 17 temporadas. Con la actuación, después de tantos años, ya tenemos callo y ciertas fórmulas de trabajo que facilitan el asunto, poniéndole siempre cariño.

Se puede interpretar el sufrimiento con una vida personal sin máculas, pero cuando se ha sentido el dolor, sale más fácil, ¿no?Admiro a quien puede reflejar el sufrimiento en una interpretación sin haber pasado por ciertos dolores, como las ausencias. A estas alturas ya tengo muchas ausencias, por ejemplo, aunque también he tenido que salirme por completo de mí mismo: he hecho de torturador militar argentino junto a Alfonso Palomares sobre los años oscuros con Videla. Pocas cosas habrá peores. Era una adaptación audiovisual de Benedetti, y tenemos el orgullo de que el propio autor nos escribió un correo muy bonito elogiando nuestro esfuerzo.

Usted ha probado el drama en la interpretación. ¿Cómo se siente un cómico cuando sale de sus dominios?Después de más de 30 años haciendo reír, que efectivamente es muy difícil disfruto enormemente haciendo drama. Incluso me fustigo menos, salgo contento de los ensayos, pensando que lo que he hecho tiene su enjundia. Les pasa a más cómicos, ojo. Hacer llorar desde un escenario también es tremendo.

"Es injusto recordar simplemente que Laura Gómez-Lacueva ya no está. Su legado de alegría y amor es tan potente que debemos quedarnos con eso. Llorar hay que llorar, pero tratamos de reírnos recordando las risas con ella"

Del cono sur americano a Torrero, su barrio. Ejerce de embajador de las tierras altas capitaleñas.Es un orgullo. Vivo la vida de un pueblo, lo paseo, compro en los comercios, nos saludamos los vecinos, nos ayudamos cuando hace falta. En Torrero me he empeñado en vivir como antaño. Mis padres vinieron de Pozuel del Campo y de Novés, en Toledo, directos a este barrio de acogida para muchos.

¿Qué cara trae el resto del año, además del universo ‘oregonés’?Pues una adaptación de ‘Ay Carmela’ con Alberto Castrillo-Ferrer, con Laura Plano y yo como intérpretes; también está ‘Guggenheim’, una modificación de ‘Museo arriba, museo abajo’, junto a Teatro Indigesto y Gato Negro, Y tras el verano, volveré con Nasú: de hecho, ya hay algún bolo veraniego previsto.

Hablaba antes de ausencias, y tiene dos recientes: José Luis Violeta y Laura Gómez-Lacueva.Lo del homenaje a José Luis fue junto a la peña La Convivencia, en el Centro Cívico de Torrero. Era un tipo sensible, humilde, cercano. El zaragocista supremo que idolatraba a García Traid y a Carlos Lapetra. Tengo punteado un libro sobre él, lleno de pequeñas historias. Aunque tenía más de 80 años, su muerte fue muy dolorosa para mí, era un gran amigo. Y lo de Laura es eso mismo, aunque multiplicado por 1.000. No tocaba, con 48 años, no lo entiendes. Era una hermana, mi amiga, un ser excepcional. Nos daba mil vueltas a todos en el trabajo, además, y era muy generosa, hasta el punto de privarnos del sufrimiento de verla mal.