Faemino, faemisí

Faemino y Cansado inauguraron este sábado el Zity Comedy en Valdespartera. Una carpa abierta (con vocación de teatro, muy bien puesta ella) recibió al dúo madrileño como se hace en los reencuentros venturosos:con cariño y admiración. Hacía calor fuera, y la sarta de ingeniosas ocurrencias del dúo (neologismos y planes quinquenales incluidos) fue como el té del bereber, más caliente aún, para acomodar la temperatura corporal y cerebral a la del entorno. El humor salva: si es cierto que el que come escapa, quien ríe respira, acaricia su pericardio, desinflama las meninges, olvida por un rato las miserias, afronta con otro rictus las vicisitudes de su existencia en el corto plazo. La risa es buena a cualquier hora, pero si llega con el vermú, ya pueden caer chuzos o cuñados de punta: mucho cenizo hará falta para ennegrecer ese día.

Me río menos de lo que debiera. Me enfado más de lo necesario, aunque la prudencia social impida que la gente lo note si no me mira al fondo de los ojos, y al fondo de los ojos te mira poca gente, sobre todo si no son oftalmólogos revisando retinas. Veo el sainete de las investiduras y la risa, que debería aflorar por decantación ante tamaños dislates, no acaba de aparecer. Caben varias soluciones.Por ejemplo, un sorbo de Mastropiero descolocando a los bienpensantes a fuerza de cultismos embarrados en las aceras. Otra: dejarse morder por la serpiente Python y escuchar a John Cleese o Michael Palin en su famoso dispensario de discusiones, para sacar la frustración y volver nuevecito a la trinchera. Solo hay que ver el gag en Youtube y reírse, mucho, hasta la lágrima. También están Los Gandules y los Starkytch este miércoles en la López. Oye, pues me valen las tres...