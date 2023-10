Las mejores fiestas de Halloween 2023 en las discotecas de Zaragoza y los precios de las entradas

Aragón se llena de planes, actividades y fiestas para el fin de semana más terrorífico del año y Zaragoza no va a ser menos. En la capital aragonesa podemos empaparnos del ambiente más escalofriante incluso desde este viernes 27 hasta el 31 de octubre. En algunas discotecas de la ciudad hay previstos eventos de Halloween para este fin de semana y, por supuesto, para la noche de los muertos, previa al 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Los locales de ocio nocturno están preparados para el desfile de disfraces (algunos de miedo y otros no tanto), decorados con temáticas que van desde Barbie y Ken 'zombie' hasta los clásicos de la saga de Saw o La Monja.

Hay quienes creen que disfrazarse no es lo suyo y cuando llega la noche de Halloween apenas se caracterizan. Pero en las discotecas de Zaragoza tienen otros planes para todos aquellos que normalmente se visten con una diadema o algo de sangre: es obligatorio (o voluntario y con premio) ir disfrazado de miedo si quieres salir de fiesta en la capital aragonesa este fin de semana hasta el 31 de octubre.

No te pierdas a continuación todos los eventos que hay preparados los locales de ocio de la ciudad para estas terroríficas noches, disponibles en la conocida aplicación de Nyxell, en la que ya puedes comprar tus entradas:

Fiestas de Halloween en Zaragoza viernes 27 de octubre: del Mamanucca a Inopia

Mamanucca . Desde las 23.00 hasta las 04.30, fiesta 'Proyect X Halloween' para +18 años. Entradas a partir de 2 euros.

. Desde las 23.00 hasta las 04.30, fiesta 'Proyect X Halloween' para +18 años. Entradas a partir de 2 euros. GBN . Desde las 23.00 hasta las 04.30, fiesta 'El origen' para +18 años. Entradas a partir de 12 euros.

. Desde las 23.00 hasta las 04.30, fiesta 'El origen' para +18 años. Entradas a partir de 12 euros. Babia . Desde las 01.00 hasta las 06.30, fiesta 'Our weekend' para +21 años. Entradas a partir de 5 euros.

. Desde las 01.00 hasta las 06.30, fiesta 'Our weekend' para +21 años. Entradas a partir de 5 euros. Inopia. Desde las 01.00 hasta las 06.30, fiesta 'El Psiquiátrico de Cabroneo' para +18 años. Entradas a partir de 5 euros.

Fiestas de Halloween en Zaragoza sábado 28 de octubre: de Babia al Sala López

Mamanucca . Desde las 23.00 hasta las 04.30, fiesta 'Pre-Halloween' para +18 años. Entradas gratuitas y promociones a partir de 4 euros.

. Desde las 23.00 hasta las 04.30, fiesta 'Pre-Halloween' para +18 años. Entradas gratuitas y promociones a partir de 4 euros. GBN . Desde las 23.00 hasta las 04.30, fiesta 'Confiesa tus pecados' para +18 años. Entradas a partir de 14 euros.

. Desde las 23.00 hasta las 04.30, fiesta 'Confiesa tus pecados' para +18 años. Entradas a partir de 14 euros. La Casa del Loco . Desde las 00.00 hasta las 06.30, fiesta 'Pre-Halloween' para +18 años. Entradas a partir de 12 euros.

. Desde las 00.00 hasta las 06.30, fiesta 'Pre-Halloween' para +18 años. Entradas a partir de 12 euros. Babia . Desde las 01.00 hasta las 06.30, fiesta 'Our weekend' para +24 años. Entradas a partir de 5 euros.

. Desde las 01.00 hasta las 06.30, fiesta 'Our weekend' para +24 años. Entradas a partir de 5 euros. Da Luxe . Desde las 00.00 hasta las 06.30, fiesta 'Crazy 90s & Twentys' para +18 años. Entradas a partir de 10 euros.

. Desde las 00.00 hasta las 06.30, fiesta 'Crazy 90s & Twentys' para +18 años. Entradas a partir de 10 euros. Inopia . Desde las 01.00 hasta las 06.30, fiesta 'Mueve tu BUU-ty' para +18 años. Entradas a partir de 5 euros.

. Desde las 01.00 hasta las 06.30, fiesta 'Mueve tu BUU-ty' para +18 años. Entradas a partir de 5 euros. Sala López. Desde las 00.00 hasta las 06.30, fiesta 'La Mango Party Halloween' para +18 años. Entradas a partir de 12 euros.

Fiestas de Halloween en Zaragoza domingo 29 de octubre

GBN. Desde las 23.00 hasta las 03.30, fiesta 'Más misa que nunca' para +18 años. Entradas a partir de 12 euros.

Fiestas de Halloween en Zaragoza martes 31 de octubre: del Parros a La Casa del Loco