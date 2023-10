David Rees aterriza en la Casa del Loco de Zaragoza: "Me dedicaré a la música mientras me siga divirtiendo"

Saltó a la fama como ‘el chico del ukelele’ en Internet. Sin embargo, el cantante y compositor español pronto demostró que tenía mucho que decir en esto de la música. Se trata de David Rees, creador de algunos de los mejores ‘mashups’ -o mezclas de varios temas musicales-, que este sábado 21 de octubre aterriza por primera vez en su carrera en Zaragoza. Lo hará en la Casa del Loco, a las 21.00, como parte de su gira ‘Mi primer tour’.

Han sido muchos covers y versiones. Sin embargo, en 2020 uno de sus primeros temas propios, ‘De ellos aprendí’, lo volvía a colocar en el mapa. Una canción hecha con frases de sus personajes de su infancia que ha superado los 350 millones de reproducciones en Youtube.

A tan solo unas horas de actuar en Zaragoza este malagueño de 29 años con raíces británicas asegura que jamás imaginó dedicarse a la música. Ni siquiera mientras se formaba en solfeo y flauta travesera en su pueblo, Zafra (Badajoz); donde ha pasado gran parte de su vida y donde, asegura, "aprendí todo lo que sé". "Supongo que siempre se ha pintado como algo tan difícil e inalcanzable dedicarse a esto que nunca lo vi como una alternativa", reconoce.

"Estoy viviendo un sueño, intentando empaparme de todo y siendo consciente de lo que está suponiendo esto. Me siento profundamente agradecido cada día"

Todo comenzó en 2014. "Por aquel entonces todavía estaba estudiando psicología en Salamanca. Gané un concurso de talentos cuyo premio era grabar un tema profesional y fue cuando pensé que a lo mejor sí que podía dedicarme a esto algún día", admite. Y qué mejor que hacerlo desde la tranquilidad de su habitación, al otro lado de una cámara y gracias al alcance que ofrecen las plataformas digitales. Hoy cuenta con casi 3 millones de suscriptores en Youtube y en torno a 260.000 seguidores en Instagram.

Tras dos años viviendo en Madrid y dándose a conocer con sus distintas ‘covers’, en 2017 se lanzó a la piscina para comenzar a dar a conocer su propia música. Y funcionó. "Estoy viviendo un sueño, intentando empaparme de todo y siendo consciente de lo que está suponiendo esto. Me siento profundamente agradecido cada día", admite. Y es que en tan solo unos días dará su primer salto profesional a Latinoamérica donde ya cuenta con algunos ‘sold out’ como en Ciudad de México.

Tras su primer álbum de estudio, ‘Amarillo’, con temas como ‘Diamante’ o ‘Corazón de Limón’, el joven comenzó a participar en programas de televisión como El Hormiguero y Eurocasting Final. En 2021 publicaba dos EPs en la misma línea original, incluyendo ‘Horóscopo’ que, de nuevo, vuelve a posicionarle como un artista viral.

"Para el concierto en Zaragoza traigo un repertorio muy divertido, con temas variados que van desde música roquera, bailable a algo de piano. Es un recorrido por distintos estilos y etapas"

Ya en 2022 se centra en el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, ‘Culturama’. "Para el concierto en Zaragoza traigo un repertorio muy divertido, con temas variados que van desde música roquera, bailable a algo de piano. Es un recorrido por distintos estilos y etapas en el que quiero que vean todo lo que soy sobre el escenario", afirma.

Natural y cercano, asegura que es completamente igual sobre el escenario que en casi cualquier momento de su vida, con familiares o amigos. Además, Zaragoza estaba en su lista hacía tiempo: "Estuve a punto de venir en 2019, pero la pandemia me lo impidió. Era una de mis asignaturas pendientes y por fin aquí estoy".

No entraba en sus planes

Rees reconoce en varias ocasiones a lo largo de la entrevista que esto de ser músico "no entraba en mis planes". "Siempre supe que quería ser psicólogo, y la música ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón, pero como un hobby", admite. De hecho, reconoce que ha llegado a pasar tardes enteras frente a su piano perdiendo la noción del tiempo. "Puedo pasar horas componiendo y no cansarme nunca. Supongo que alguna vez soñé con algo de esto pero no lo veía como una posibilidad real. Estoy aquí de casualidad y está siendo un sueño", asevera.

Y es que Rees asegura que con su música busca llegar al público de la única manera que sabe: siendo sincero. "Todo lo que hago nace de la pasión que siento, trato de ser transparente en todo momento". Porque para él la música no es tan solo una manera de expresarse, es su forma de entender el mundo. ¿En cuanto al límite? De momento no se lo ha marcado: "Me estoy dedicando a esto un poco por sorpresa. Y lo seguiré haciendo mientras me siga divirtiendo. La música siempre seguirá formando parte de mi vida de una manera u otra".