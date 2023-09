Victoria Cardiel: "Cuando vi a Tamara Falcó con mi vestido casi me caigo de la bici"

Maràvic es el perfecto ejemplo de cómo funcionan los resortes de la moda en el siglo XXI. De la importancia que han alcanzado las redes sociales como escaparate capaz de hacer trascender a una marca más allá de lo local y en muy poco tiempo. En solo dos años, la firma zaragozana ha dado un salto de vértigo: de vender a las amigas a enamorar a Tamara Falcó. "Cuando la vi casi me caigo de la bici", dice la fundadora de Maràvic, Victoria Cardiel, a la que sorprendió la noticia dando un paseo en plenas vacaciones.

Se refiere al pasado 23 de agosto, cuando la famosa hija de Isabel Preysler colgó en su cuenta de Instagram (con millón y medio de seguidores) una foto junto a su flamante esposo vestida de la marca zaragozana. "El vestido se agotó y nos crecieron en 3.000 los seguidores en nuestra cuenta de Instagram. Una pasada". La cifra da idea de la importancia que hoy en día tiene para las marcas de moda esta red social en la que Cardiel se mueve como pez en el agua. De hecho, en la génesis de su empresa ha tenido tanta importancia el interés de Victoria por la moda como por las redes sociales. "Siempre me han encantado, me ha gustado seguir a las ‘influencers’". También a modelos ‘top’ o actrices con estilo.

Con muchísimas de ellas se ha puesto en contacto: "Es algo que no me da pereza, al contrario, me encanta". Y en su empeño, ha conquistado a algunos de los perfiles con mejor gusto y repercusión, como la supermodelo Eugenia Silva o la actriz estadounidense Kelly Rutherford. "Para la marca es algo increíble, porque tenemos que subrayar que son colaboraciones no pagadas. Nos ponemos en contacto con las famosas o con sus estilistas y si aceptan les mandamos la ropa, pero nunca tenemos la certeza de si se la van a poner, ni siquiera de si nos van a etiquetar (citar a la marca en la publicación). En el caso de Eugenia Silva fue ella misma la que nos contacto, nos quedamos alucinadas. Gracias a Kelly Rutherford (1,2 millones de seguidores) comenzamos a hacer envíos internacionales, nos pidieron vestidos hasta de Singapur".

Claves de un estilo

Si bien Cardiel da una importancia crucial a su manejo de las redes, algo tendrá además Maràvic para que haya sido la elegida por perfiles que recibirán cada día cientos de propuestas. Cardiel aventura algunas claves de estos diseños ya muy reconocibles, con sus pechos-joya –a base de escogidos tejidos de tapiz–, sus linos, sus volantes, sus mangas de farol y sus puños, todo hiperfemenino.

"Son unos diseños que no son rabiosamente juveniles, pero tampoco ‘de señora’. A veces hay madres que nos cuentan que no han podido estrenar el vestido porque se lo han puesto sus hijas antes". "Nuestra moda es muy versátil". Pone de ejemplo el caftán que lució Tamara Falcó en Bora Bora: "Lo mismo sirve para ir a la playa, como fue su caso, como para una boda". Además, señala, "nuestras prendas no son entalladas, son muy cómodas, y siempre con bolsillos".

Recién comenzado septiembre, el ‘efecto Tamara’ ha añadido responsabilidad y nervios al equipo de Maràvic, que ya está ultimando la nueva colección en la que la marca será fiel a las constantes de la firma, pero con novedades: modelos de fiesta, alguna prenda algo más ceñida, lazadas, trajes ‘total look’, chaquetas capas y una de las grandes novedades: calzado. Fabricado, por cierto, em Illueca, de donde es Victoria.