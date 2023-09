LaMov estrenará su ‘Don Juan’ iconoclasta a finales de noviembre en el Teatro Principal

La compañía de danza LaMov perfila ya los últimos detalles del que va a ser uno de los estrenos escénicos más esperados de la nueva temporada: su versión del ‘Don Juan’. LaMov ensaya la obra desde principios de agosto en el IAACC Pablo Serrano y pule los últimos detalles con el punto de mira puesto en el último fin de semana de noviembre y las cuatro funciones que ofrecerá entre los días 23 y 26. LaMov profundiza así en una de sus líneas de trabajo más aplaudidas desde hace años, la de tomar un clásico universal y llevarlo al terreno de la danza contemporánea. A ‘El lago’ y ‘Julietas y Romeos’ se suma ahora este ‘Don Juan’ que, como prueba del interés que ha despertado aún antes de su estreno, se puede citar el hecho de que ya tiene comprometida una función en Tarrasa para el 12 de octubre de 2024.

¿Cómo es el ‘Don Juan’ de LaMov? "Es un Tenorio un poco iconoclasta, que pone el acento en lo mundano y lo misterioso. No contamos la historia como lo hace Zorrilla –relata Víctor Jiménez, cabeza visible de la compañía y director artístico y coreógrafo de la obra–. En realidad, y al igual que hicimos con ‘El lago’, hemos partido de cero, hemos prescindido de todo lo anterior porque queríamos llevar a Don Juan a un terreno completamente nuevo y modernizarlo todo lo posible».

El espectáculo cuenta con la musica de Jorge Sarnago, compositor que ya trabajó en otras obras de LaMov, como ‘El lago’, ‘Terrenal’ o ‘Tempus fugit’; el diseño de vestuario de Arturo Guillén y el diseño de escenografía de Alberto Franco.

"Don Juan es un canalla y, además, como personaje tiene características que hoy nos lo hacen especialmente reprobable, odioso –añade Víctor Jiménez–. Esto no es nuevo, porque ya Ortega y Gasset escribió contra el mito donjuanesco. Por eso, lo que he buscado, y lo he hablado mucho con los bailarines, que han hecho sus aportaciones, es centrarme en el lado poético de los personajes y en el auténtico motor de la historia, que es el amor verdadero. Esa es la razón por la que el Tenorio se sigue representando aún hoy, que es una historia de amor verdadero. Y solo el que ha estado enamorado sabe lo que es el amor". La obra se estructura en tres actos. El primero de ellos se dedica a Don Juan, belicoso, mundano e incluso erótico; el segundo a Doña Inés, delicada y un punto mística; y el tercero, el purgatorio, donde se producirá la apoteosis del amor.

Si uno de los pasajes emblemáticos de ‘El lago’ de LaMov es un paso a dos de ocho minutos de duración, en el ‘Don Juan’ brilla con luz propia ‘Arde mi corazón', un dúo de amor para el que Víctor Jiménez aún no ha elegido protagonistas.

"Estoy probando a los bailarines de la compañía porque quiero que sea algo muy sincero, muy vívido», añade Jiménez. Mattia Furlan, Paula Rodríguez, Imanol López, María Bosch, Daniel Romance, Fermín López, Leyre Domingo y Ainhoa Fernández son los intérpretes de la obra, todos ellos con amplia experiencia escénica.

Aunque la música de Jorge Sarnago pueda evocar en algún pasaje aislado al ‘Don Giovanni’ mozartiano, lo cierto es que es totalmente nueva. La escenografía de Alberto Franco es una especie de caja roja diseñada para el mejor lucimiento de los bailarines, "Con los años se ha generado un equipo de trabajo bien ensamblado en torno a la compañía –subraya Jiménez–. La música va a sorprender. En todas las obras de danza es muy importante porque el público tiene que ‘engancharse’ a ella desde el primer momento para que todo discurra bien. Música, escenografía y vestuario están como deconstruidos, porque se trata de traer a Don Juan a la actualidad".

Este ‘Don Juan’ es el estreno de 2023 para LaMov, cuando cumple 15 de trayectoria y está a punto de alcanzar la longevidad del Ballet de Zaragoza, que vivió durante 16. Va a cerrar el año con medio centenar de actuaciones en toda España (y un par en Turquía). ‘Tempus fugit’ y, sobre todo, su versión contemporánea y sin corsés de ‘El lago de los cisnes’ son las obras que más le demandan fuera de Aragón. Este ‘Don Juan’ puede ser una de ellas a partir de ahora.