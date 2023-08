El dibujante aragonés Álvaro Ortiz, nominado a los Premios Harvey de cómic en EE. UU.

El dibujante Álvaro Ortiz (Zaragoza, 1983) no descansa ni en verano. Actualmente, trabaja en dos cómics «más o menos a la vez, pero no me gusta desvelar mucho antes de hora, y aún queda curro en los dos. Solo espero que les gusten a los lectores tanto o más que los anteriores», cuenta.

Así, inmerso en sus nuevos proyectos, y de manera inesperada, es como ha recibido la noticia de su nominación a mejor libro internacional en los prestigiosos Premios Harvey que desde 1988 entrega anualmente la industria estadounidense de cómics.

La obra con la que Ortiz aspira a este reconocimiento es ‘Cenizas’ (Astiberri), su primera novela gráfica, que vio la luz en 2012 tras meses de trabajo, parte de los cuales transcurrieron en Angulema, meca del tebeo europeo, gracias a una beca que le permitió realizar un retiro creativo en la Maison des Auteurs de esta ciudad francesa.

Han transcurrido once años desde aquella primera edición, durante los cuales ha participado en proyectos como la antología de novela gráfica española ‘Panorama’ (Astiberri, 2013) y ‘Viñetas de vida’, de Oxfam (Astiberri, 2014) con la historieta ‘Femmes des fraises’, escrita por Isabel Cebrián. En 2014 vio la luz ‘Murderabilia’ (Astiberri) y en 2015 ‘Rituales’, realizado en la Academia de España en Roma. Al año siguiente publicó ‘Dos holandeses en Nápoles’ (Astiberri), coeditado con el Museo Thyssen-Bornemisza, y ‘Viajes’ (Astiberri, 2016). Sus últimos trabajos publicados son ‘El murciélago sale a por birras’ (¡Caramba!, 2020) y ‘Prdro y Maili’ (¡Caramba!, 2021), y el pasado año sorprendió con ‘La pequeña genia y la partida de Shatranj’ (Astiberri), su primera incursión en la literatura infantil.

Toda una sorpresa

La edición en inglés de ‘Cenizas’ se lanzó hace unos meses en Estados Unidos con el título ‘Ashes’ (Top Shelf Productions). «Aunque voy viendo que la gente lo está leyendo y he recibido comentarios positivos, es el primer premio al que lo nominan allí y ha sido toda una sorpresa –confiesa Ortiz–. Me hace mucha ilusión optar a un galardón en unos premios tan míticos. Para mi es una alegría ver que un cómic que hice hace ya once años está ahí y sigue siendo leído».

La novela gráfica ‘Cenizas’, de 192 páginas, narra la historia de tres amigos, Polly, Moho y Piter, que llevan largo tiempo sin verse y emprenden un viaje por carretera por un motivo muy especial. El pasado año, para celebrar el décimo aniversario de su publicación, se lanzó una edición ampliada con nueva cubierta y 32 páginas extra de bocetos, estudios de personajes y ‘storyboards’ acompañados de comentarios del autor sobre el proceso de creación de este volumen.